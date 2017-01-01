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Салат Мимоза с корейской морковкой: рецепт с фото

Салат Мимоза традиционно готовят на Новый Год. Так как я не очень люблю вареную морковь, то заменила её на корейскую. Вкус такого салата получается совершенно неповторимым и безумно вкусным. Кроме перечисленных ниже ингредиентов рецепта, можно добавить вареный картофель и твёрдый сыр. Попробуйте обновлённый салат Мимоза с корейской морковкой, он вам непременно понравится!

 

Салат Мимоза с корейской морковкой: фото

 

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Ингредиенты для салата Мимоза с корейской морковью:

  • Сардина в масле – 1 банка
  • Лук репчатый – 1 штука
  • Майонез – сколько уйдёт
  • Яйца – 5 штук
  • Морковь корейская – 0,5 стакана

Рецепт приготовления салата «Мимоза» с корейской морковкой

1) Салат Мимоза можно делать просто в салатнице, а можно приготовить, используя специальный кулинарный металлический круг для большей эффектности и придания круглой формы. Особенно, если вы готовите салат Мимоза на праздник. Так как у меня не было кулинарного металлического круга, я сделала его сама, используя фольгу и кусок тонкого пластика с обычной папки-скоросшивателя. Сначала вырезала широкий прямоугольник и завернула его в фольгу. Края скрепила скобами. Круг можно сделать любого размера. Благодаря тонкому пластики круг из фольги не будет мяться и его можно будет использовать неоднократно.


Сардину достать из банки и вилкой размять. Масло из консервы лучше не брать, иначе само мясо сардины станет сильно влажным и начнёт стекать жидкость, что немного испортит вид самого салата в целом.

 

Размятая сардина: фото 1

 

2) Круглую форму поставить на тарелку и на дно формы равномерно выложить мясо сардины.

 

Первый слой - рыба: фото 2

 

3) Затем мелко нарезать репчатый лук.

 

Измельчённый лук: фото 3

 

4) И выложить лук вторым слоем поверх сардины.

 

Второй слой - лук: фото 4

 

5) Вареные яйца аккуратно надрезать и отделить белок от желтка.

 

Отварные яйца: фото 5

 

6) Белок натереть на крупной тёрке.

 

Натёртый белок: фото 6

 

7) Выложить белок третьим слоем в форму.

 

Третий слой - белок: фото 7

 

8) Сверху аккуратно и равномерно смазать майонезом.

 

Белок, смазанный майонезом: фото 8

 

9) Корейскую морковь мелко нарезать.

 

Измельчённая корейская морковь: фото 9

 

10) И выложить поверх белка четвёртым слоем. Сверху опять смазать майонезом.

 

Четвёртый слой - морковь с майонезом: фото 10

 

11) Желток натереть на мелкой тёрке.

 

Натёртый желток: фото 11


12) И аккуратно присыпать сверху салат.

 

Пятый слой - желток: фото 12

 

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13) Салат Мимоза с корейской морковкой готов. Можно сразу же подавать к столу.

 

Салат Мимоза с корейской морковкой: фото


Приятного аппетита!

 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:00
Фото: Юлия Шурай

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