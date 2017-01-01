Салат Мимоза с корейской морковкой: рецепт с фото
Салат Мимоза традиционно готовят на Новый Год. Так как я не очень люблю вареную морковь, то заменила её на корейскую. Вкус такого салата получается совершенно неповторимым и безумно вкусным. Кроме перечисленных ниже ингредиентов рецепта, можно добавить вареный картофель и твёрдый сыр. Попробуйте обновлённый салат Мимоза с корейской морковкой, он вам непременно понравится!
Ингредиенты для салата Мимоза с корейской морковью:
- Сардина в масле – 1 банка
- Лук репчатый – 1 штука
- Майонез – сколько уйдёт
- Яйца – 5 штук
- Морковь корейская – 0,5 стакана
Рецепт приготовления салата «Мимоза» с корейской морковкой
1) Салат Мимоза можно делать просто в салатнице, а можно приготовить, используя специальный кулинарный металлический круг для большей эффектности и придания круглой формы. Особенно, если вы готовите салат Мимоза на праздник. Так как у меня не было кулинарного металлического круга, я сделала его сама, используя фольгу и кусок тонкого пластика с обычной папки-скоросшивателя. Сначала вырезала широкий прямоугольник и завернула его в фольгу. Края скрепила скобами. Круг можно сделать любого размера. Благодаря тонкому пластики круг из фольги не будет мяться и его можно будет использовать неоднократно.
Сардину достать из банки и вилкой размять. Масло из консервы лучше не брать, иначе само мясо сардины станет сильно влажным и начнёт стекать жидкость, что немного испортит вид самого салата в целом.
2) Круглую форму поставить на тарелку и на дно формы равномерно выложить мясо сардины.
3) Затем мелко нарезать репчатый лук.
4) И выложить лук вторым слоем поверх сардины.
5) Вареные яйца аккуратно надрезать и отделить белок от желтка.
6) Белок натереть на крупной тёрке.
7) Выложить белок третьим слоем в форму.
8) Сверху аккуратно и равномерно смазать майонезом.
9) Корейскую морковь мелко нарезать.
10) И выложить поверх белка четвёртым слоем. Сверху опять смазать майонезом.
11) Желток натереть на мелкой тёрке.
12) И аккуратно присыпать сверху салат.
13) Салат Мимоза с корейской морковкой готов. Можно сразу же подавать к столу.
Приятного аппетита!
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