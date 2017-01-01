Секреты выращивание фасоли в открытом грунте и уход

Бобовые культуры на первый взгляд кажутся «несерьезными» и второстепенными. И очень зря: регулярно употреблять их плоды в пищу советуют многие диетологи. Ну а что может быть вкуснее и полезнее продуктов, выращенных на своем дачном участке?.. Тем не менее, выращивание фасоли в открытом грунте и уход за культурой имеет свои маленькие секреты. Если вы не знаете, как по бобам определять плетущиеся сорта, а по цветкам – цвет будущих плодов, эта статья станет для вас полезной!

Почему выгодно выращивать фасоль?

1. Фасоль не требует регулярных поливов: увлажнять землю под ее кустами можно по возможности. Это растение хорошо растет даже в странах Латинской Америки с засушливым климатом, где, по сути, выращивают мало что, кроме бобовых. Поэтому и на наших дачах фасоль с легкостью может перенести неделю без воды, а в некоторых случаях даже «умудряется» плодоносить во время засухи.



2. Плетущаяся фасоль не требует грядок, ее можно выращивать по периметру дачного участка. Это значит, что вы можете сэкономить землю, окаймив фасолью, например, грядки с кабачками. Ну а если посадить фасоль вдоль всего забора, в сборе у вас получится немалая «плантация» этой культуры!

3. Вьющаяся фасоль – это однолетняя живая изгородь. Если вы хотите хоть немного отгородиться от соседей, затемнив забор из сетки, тогда фасоль – ваш вариант. При этом вы не создадите дополнительную тень для участка, как случается на дачах с высокими современными заборами.

4. Фасоль можно употреблять в пищу на разных стадиях развития: и как сами бобы, и целыми стручками. В пищу пригодны стручки не только спаржевой фасоли, но и обыкновенной. Правда, такие стручки можно использовать только пока они молодые. Если на стыке створок уже проявляется жесткий ус, стручки перестают быть пригодными (значит, нужно ждать, когда дозреют сами фасолины).

Почему у фасоли красные цветки?

Если в процессе выращивания фасоли вы заметили красные цветки на кустах, не стоит тревожиться: это не болезнь и не гибрид. Дело в том, что белые цветки бывают только у белой фасоли (и у такой, у которой белый цвет бобов – доминирующий). Если же фасоль цветет красным, значит, на этом кусте вырастут бобы темного цвета (насыщенно-сиреневые, бордовые, фиолетовые). Многие хозяйки предпочитают использовать в борщах именно такие!

Какая фасоль будет виться?

У наших дачников в закромах не всегда все идеально. Например, часто можно увидеть не отсортированные вовремя семена и коробочки с посевным материалом, который уже никто никогда не узнает. С фасолью немного проще: ее бобы узнаваемы, поэтому даже без подписей можно сказать, какой культуры это семена. Но как определить, будет ли виться фасоль? Вырастет ли из вот этого конкретного боба аккуратный куст либо высокое плетущееся растение? Знать это очень важно, ведь формировать дачные посадки нужно именно исходя из свойств овощных культур.



Здесь все тоже очень просто. Если перед вами – крупная фасоль, боб размером около 1,5 см, значит, из него вырастет плетущееся растение. Если же у вас фасолины скромного размера, скорее всего, это кустовой сорт. Все дело в том, что в крупных бобах природой заложен более мощный потенциал: сил у растения должно хватить аж на двухметровую плеть! Ну а мелкая фасоль уж ограничится небольшим (хотя вероятно, что довольно плодовитым) кустом.



Другое дело – совсем мелкая фасоль кругловатой формы. Такие бобы бывают у спаржевой фасоли и вигны (китайской фасоли) – плетущегося растения с очень длинными спаржевыми стручками.

Можно ли сажать фасоль после фасоли?

Севооборот – очень спорная тема среди дачников. Одни предпочитают придерживаться этих правил выращивания овощных культур, другие же разводят руками: мол, на дачном участке слишком мало места, чтобы каждый год «тасовать» растения на разных грядках.



Насчет фасоли ответ прост: это нетребовательная культура, поэтому она вполне может расти несколько лет подряд на одном месте. Но есть ли в этом смысл, если бобовые культуры считают наилучшими сидератами (они обогащают почву, подобно удобрению)? Уже во время «жизни» на грядке фасоль улучшает грунт и рыхлит его своими корнями. Поэтому пользу от фасоли лучше использовать для выращивания более нежных культур – на следующий год высадить на этом месте, например, помидоры или тыкву.

Секреты фасоли довольно просты, но они могут помочь вам грамотнее сформировать грядки на даче и подобрать для посадки именно те бобы, которые вам подойдут!