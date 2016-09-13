Особенности выращивания и ухода за дыней в открытом грунте

Лето – это, пожалуй, самое любимое время года для большинства людей. Это и не удивительно, ведь именно сейчас созревают такие сочные и аппетитные фрукты и ягоды. Каждой из них отведено своё время. И вот в конце лета в свои права вступает спелая и сочная представительница бахчевых культур – дыня. Выращивание и уход в открытом грунте за этой бахчевой культурой требует определённых знаний. Кто-то ждёт её появления на рынке, а кто-то ещё с весны лелеет на грядке. Если вы также хотите попробовать самостоятельно вырастить дыню на собственной грядке – стоит знать некоторые особенности посева семян в открытый грунт и ухода за этой культурой.

Посадка дыни в открытый грунт: Когда и как?

1) Первый вопрос, на который необходимо знать ответ – когда лучше высаживать дыню и как это сделать. Есть два варианта: первый – посеять семена, второй – с помощью рассады. Если вы хотите начать с последнего, помните, что приготовления начинаются ещё с середины апреля. Через месяц–полтора сеянцы уже будут готовы к переносу в открытый грунт. Но не торопитесь с этим, если возможны заморозки – лучше отложить посадку на некоторое время. Ведь дыня – южное растение, которое любит тёплые солнечные лучи. Высаживать сухие семена можно уже в мае. Рекомендуется делать это на плёнку или нетканый материал, которым укрывают почвы с начала весны. Место для посадки необходимо выбрать на солнечной стороне, без сквозняков.

2) Для того, чтобы плоды дыни начали созревать как можно быстрее, уделите особое внимание грунту. Его подготовка заключается в перекопке, после чего вносятся удобрения. Это может быть навоз, перегной, речной песок, азотные вещества и др. Особую роль играют семена, из которых вы хотите получить готовый продукт. Они должны быть не свежими, оптимальный возраст – три-четыре года. В противном случае вам вряд ли повезёт полакомиться плодами.



Из семян можно вырастить рассаду. В таком случае их раскладывают по две-три штуки в небольшие ёмкости, например, пластиковые стаканчики с подготовленным грунтом. Будьте готовы к появлению в каждой ёмкости по нескольку росточков. Из них вам предстоит выбрать один самый сильный, а остальные – удалить. Не забывайте о прищипке и поливе. За неделю до переноса растения в открытый грунт, дайте им возможность постоять на свежем воздухе. Так ростки будут более подготовленными.



3) Прошли все вышеуказанные шаги? Это уже полпути к получению свежего и сочного плода. Когда почва подготовлена, необходимо обильно полить рассаду, так она будет меньше травмироваться при пересадке. Рекомендуется высаживать ростки с расстоянием около 70 сантиметров между рядками и 60 – между лунками. Не лишним будет установить над засаженной территорией металлические дуги, на которые можно будет натянуть плёнку в случае нежданных морозов.

Выращивание и уход за дыней в открытом грунте

4) Ускорить появление спелых плодов поможет надлежащий уход, а именно рыхление почвы, что обеспечит доступ кислорода к корням. В первый раз это нужно делать на глубину до 15 сантиметров, потом – около 10 сантиметров. После смыкания листвы прекращается механическая обработка грунта. Обязательное условие – правильная прищипка дынь. Для получения качественных плодов достаточно наличие в кусте трёх побегов. Остальные можно спокойно удалять.

5) Не лишней будет защита растения от вредителей. Это могут быть грибковые заболевания, клещи, тля и другие. Профилактику нужно начинать ещё с работы с семенами. При необходимости обрабатывайте саженцы.

6) Если вы выполнили все рекомендации – готовьтесь к сбору хорошего урожая. Если дыня приобрела соответствующий цвет, аромат, легко отделяется от плети, её можно смело срывать и наслаждаться тонким ароматом и сочной мякотью. Плод, кожура которого покрыта сеткой трещин по всей площади, может храниться около одного месяца. Желаете продлить срок хранения – выбирайте дыни только наполовину покрытые сеткой.

Как видите, совсем не обязательно ждать появления этого продукта на рынке. Если вы имеете приусадебный участок, дыню легко вырастить собственноручно в открытом грунте. Она будет в несколько раз вкуснее, ведь вы сами потрудились над ней.