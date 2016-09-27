Ежевика садовая: посадка, обрезка и уход - дачные хитрости

Лето радует нас не только возможностью позагорать и побывать на море, но изобилием разнообразных ягод. Например, в августе в садах можно заметить черные ягодки на кустах, похожих на дикие заросли. Это садовая ежевика. По форме она похожа на малину, только на ветках имеются шипы. Но это не обязательно, так как уже вывели несколько сортов без колючек. Этот продукт содержит огромное количество витаминов, поэтому его широко используют в кулинарии, для профилактики различных заболеваний, лечения простуды. В этой статье вы узнаете особенности посадки и ухода за садовой ежевикой.

Разновидности ежевики

Это растение делиться на множество сортов, поэтому знать каждый из них не может даже опытным садоводам. Если обобщить, то можно разделить на зимнее кусты и более теплолюбивые. Первые можно отличить по довольно длинным прямым стеблям. Ежевика, которая предпочитает теплый климат, имеет вьющиеся ветви, создающие огромные заросли. Также есть виды, которые расстилают побеги прямо на земле. Рекомендуется выбирать именно зимние сорта, так как за ними удобнее ухаживать и собирать плоды. Но какой бы куст вы не посадили, он приживется, ведь ежевика – очень неприхотливое растение.

Как разводить ежевику?

1) Высадка растения происходит во второй половине весны, когда солнце достаточно хорошо прогреет землю. Выбирайте место, где нет сквозняков. Сильный ветер будет отрицательно сказываться на опылении цветков и обрывать ягоды. Неплохо, если вы отдадите свое предпочтение сортам без шипов, они меньше подвержены болезням и регулярно плодоносят. Не переживайте, если проживаете в засушливом регионе, ежевика не боится сухой почвы.

2) Лучше, если ростки будут из специализированных фирм. Перед тем, как высадить их в почву, хорошенько удобрите ее. Применяйте для этого коровий навоз, калийное удобрение. Выкопайте яму, высыпьте навоз (одно ведро), суперфосфат (0, 1кг) и удобрение с содержанием калия (0,04 кг). Эта смесь поможет растению быстрее укорениться и эффективно плодоносить.

3) Предварительно удалите повреждённые ветки, оставьте рассаду в воде на ночь. При высадке, учитываете, что ежевика – колючий куст, поэтому лучшее расстояние между ростками – не менее 1 метра. Ямки должны быть достаточно глубокими, а землю вокруг растения нужно утрамбовать, но не поливать.

4) Первые плоды появляются на второй год. Перед этим на кустарнике появляются маленькие белые цветки. Потом – зеленые ягоды, которые вскоре краснеют, а потом становятся черными. Ветки, которые уже перестали плодоносить, отмирают, их необходимо обрезать.

Уход за ежевикой

1) Правильный уход – залог хорошего урожая. Землю под кустами нужно регулярно подрыхлять и удалять сорняки. Рекомендуется производить обрезку верхушки побега, так вы заставите куст расти не вверх, а в ширину. Это также положительно влияет на размер ягод. Когда высота ежевики достигнет 1 метра, необходимо срезать верхушку на 10 см.

2) При появлении боковых веток, остальные укорачиваются еще на 50 см. Следите за качеством побегов: если они старые или слабые – удаляйте, сильно висят – подвязывайте. При появлении цветков – удобрите почву, но не перестарайтесь. Ежевика может плодоносить около 15 лет. Не забывайте укрывать кусты. Для этого аккуратно наклоните ветки и зафиксируйте их утеплителем.

Как хранить ягоды?

Здесь есть масса вариантов. Конечно, наиболее полезный – съесть ежевику в свежем виде, но если хотите немного запастись витаминами, ее можно заморозить, приготовить компот или варенье. Ягоды в любом виде используются в выпечке. Не пропустите время сбора плодов, так как перезревшие они не смогут долго храниться. Выполняйте несложные правила ухода за кустарником и сможете получить дозу ежевичных витаминов в любое время года.