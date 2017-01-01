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Диетический куриный суп с пшеном: рецепт с фото

Лёгкий диетический куриный суп с пшеном – сытный и вкусный обед, который не даст вам почувствовать голод как минимум несколько часов.

 

Диетический куриный суп с пшеном: фото

 

Плюс такого супа с кирицей заключается в том, что вы не будете зажаривать овощи, тем самым не будете нарушать диету, которая предусматривает исключение жареных блюд. А так же вы без опасений сможете давать такой суп ребёнку, не боясь нежелательных реакций.

 

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Ингредиенты для диетического куриного супа:

  • Репчатый лук (размер средний) – 1 шт.
  • Морковь свежая (размер средний) – 1 шт.
  • Сладкий перец (болгарский) – 1 шт.
  • Картофель (размер средний) – 3-4 шт.
  • Пшено – 5 столовых ложек.
  • Зелень (укроп, петрушка) – по вкусу.
  • Соль – на ваш вкус.
  • Четверть куриная – 1 шт.

Рецепт приготовления диетического супа с курицей и пшеном

1) Сначала надо поставить кастрюлю с водой на огонь, посолить её и положить вымытую четверть курицы. Пусть бульон варится.


Репчатый лук среднего размера надо очистить от шелухи, а затем тщательно помыть под проточной водой. Разрежьте лук пополам, а затем измельчите кубиками.

 

Измельчённый лук: фото 1

 

2) Морковь помойте от грязи и очистите, если потребуется. Затем можно попробовать несколько вариантов. Или потереть на мелкой тёрке, или мелко порезать кубиками или ломтиками.

 

Измельчённая морковь: фото 2

 

3) Сладкий перец очистите от семечек, удалите хвостик. Помойте перец и порежьте его кубиками.

 

Измельчённый перец: фото 3

 

4) Картофель очищаете и моете, чтобы он стал чистым. Затем режете кубиками.

 

Нарезанный картофель: фото 4

 

5) Когда мясо будет готово, положите в суп лук, перец, морковь и картофель. Варите до готовности. Попробуйте суп на вкус. Если надо, то ещё посолите. Зелень измельчите. Можно взять укроп, петрушку.

 

Измельчённая зелень: фото 5

 

6) Подготовьте пшено. Помойте его хорошо и, когда картофель будет готов, положите в суп. Последний этап – положите зелень, когда пшено будет готово.

 

Замоченное пшено: фото 6

 

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7) Через десять минут выключите огонь, пусть суп немного настоится. Диетический куриный суп с пшеном готов, можете разливать по тарелкам! Подавать можно со сметаной или  майонезом.

 

Диетический куриный суп с пшеном: фото

 

 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:00
Фото: Мария Брель

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