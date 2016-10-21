Рука Судьбы: Гадание на вопрос на ситуацию онлайн

Знаете ли вы, что ваши руки могут почувствовать то, чего не знает ваш ум или даже не чувствует сердце? И они в состоянии помочь вам находить ответы на проблемные вопросы мгновенно и безошибочно. Причём, независимо от того, касается ли это финансов, деловой сферы, здоровья или чего-нибудь ещё…

Гадание на вопрос на ситуацию идеально подходит для ответов на вопросы оперативные, для прогнозов краткосрочных, на ближнее будущее. Процесс получения прогноза или ответа на вопрос заключается в следующем. На ровной поверхности (например, на столе) раскладываются произвольно изображения букв латинского алфавита. Далее вы должны закрыть глаза, сосредоточиться на своей проблеме, сформулировать её в виде вопроса и далее – действовать одним из трёх способов.

Способы гадания на вопрос на ситуацию

Способ первый. Ответ на вопрос указывает карандаш (зубочистка, стилос и т.п.), который вам следует взять в руки перед тем, как вы сфокусируетесь для формулировки вопроса. Буква, оказавшаяся в непосредственной близости от точки, на которую указало остриё карандаша, и есть указание на ответ. Каждой букве при этом соответствует собственная формулировка.

Способ второй. Ответ на вопрос указывается непосредственно пальцем. Некоторые из знатоков называют этот способ наиболее естественным и надёжным. Принцип выбора ответа тот же, что и в предыдущем случае. Задумав вопрос, вы с закрытыми глазами просто указываете рукой (пальцем) место на поверхности перед собой. И по ближайшей букве определяете ответ.

Способ третий. Для указания на букву-ответ используется небольшой камушек или другой предмет, который наверняка не укатится. Его произвольно бросают с закрытыми глазами, и таким образом определяют букву.

Если – вдруг! – окажется, что точка, выбранная в качестве указателя на ответ, слишком далека от каких бы то ни было букв (более 2 см от любой из них), то это означает, что вы выбрали неподходящий момент для гадания, и вам желательно больше не испытывать судьбу, а попробовать сформулировать свою проблему ещё раз, но уже завтра.

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Примечание: Если ваш вопрос касается взаимоотношений с каким-то человеком – любимым, коллегой, партнёром по бизнесу и т.д., – то бывает, что выпавшая вам буква совпадает с первой буквой его (её) имени. Это нужно воспринимать как указание на то, что этот человек думает по поводу вашей проблемы то же самое, что вам выпало и в гадании.