Как сделать необычную снежинку из бумаги своими руками

Как сделать снежинку из бумаги? Если вы задались целью не только вырезать снежинки из бумаги своими руками, но ещё испробовать какие-либо способы украшения, то предлагаем вам освоить такую интересную методику – комбинирование отдельных элементов оригами для создания снежинки.

Такие бумажные красавицы будут необычно смотреться, если использовать бумагу, стороны которой контрастируют по цвету. Если у вас нет такого материала, то подойдёт обычная – цветная с одной стороны, а с обратной – белая. На примере голубой снежинки показано, как сделать всего лишь 2 детали, которые можно соединить в необычную снежнику.

Для создания снежинки из бумаги были использованы:

голубая бумага (обратная сторона светлее) – из бумаги необходимо вырезать 2 одинаковых квадрата произвольного размера;

инструменты для вырезания деталей нужного размера – ножницы, ручка, линейка;

какие угодно экспериментальные элементы декора для украшения – пуговки, цветочки, стразы и прочее.

Как сделать бумажную снежинку:

1) Внешний вид готового изделия напрямую будет зависеть от используемой бумаги и декора. Вы можете подобрать для творчества матовую или глянцевую бумагу, листы любого цвета (в том числе и разносторонние, как уже говорилось выше).

А в конце клеить разные блестяшки для полного удовлетворения желания ребёнка сотворить нечто невообразимое.

Подготовьте бумагу и всё остальное, указанное в перечне.

2) Вырежьте 2 одинаковых квадрата. Здесь использовались квадраты со стороной 9 см. Но размер начальных заготовок может быть выбран на ваше усмотрение. Можно даже создать целый снегопад разных по размеру снежинок.

3) Чтобы обозначить требуемые для вырезания и сгибания линии, подготовьте квадраты путём сгиба дважды через противоположные стороны. Вы должны оба квадрата сложить до получения маленькой четвертинки. Заутюжьте сгибы, чтобы их было хорошо видно, и разверните опять бумагу.

4) Согните боковые части, состыковывая противоположные стороны возле центральной линии сгиба. Сделайте так для каждого квадрата и также надавите на места сгибов.

5) Переместитесь к двум другим сторонам и также сомкните их в центре. В результате обе фигуры будут визуально поделены на 16 одинаковых маленьких квадратов.

6) Далее пускайте в ход ножницы. Ориентируясь на продавленные полосы, сделайте по 4 надреза на каждом листе бумаги. Продвигайтесь от центра каждой стороны к центру фигуры, но останавливайтесь, пройдя один маленький квадрат.

7) После надрезания у вас вырисуются дополнительные уголки. Согните их, сомкнув вершинки.

8) Сделайте так для всех четырёх частей исходных деталей. Полученный модуль с четырьмя лучиками и станет первой заготовкой для будущей снежинки.

9) Подготовьте два одинаковых модуля, из которых будет состоять поделка.

10) Склейте две части, наложив одну на другую, но развернув верхнюю относительно нижней на 45 градусов.

11) Далее принимайтесь за декор лучиков стразами.

12) Приклейте в центр серединку.

Казалось бы, сделать такую новогоднюю поделку не сложно, но смотрится она нарядно. Снежинки, украшенные всевозможными яркими деталями, особенно красиво будут смотреться на новогодней ёлочке. Не забудьте только прикрепить верёвочку.