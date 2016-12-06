Как сделать необычную объёмную снежинку из бумаги своими руками

Если вы увидели такую объёмную снежинку в детском саду или школе, будучи у кого-либо в гостях или, к примеру, в магазине, и вам очень хочется воспроизвести её, то изучите этот урок. В мастер-классе показано, как сделать необычную снежинку из привычной бумаги своими руками. Не обязательно зимние поделки должны быть белыми, ведь цветная бумага – это доступный материал для любого творчества. Почему бы не сделать снежинку выразительной и серой? На фоне блестящей новогодней мишуры она будет смотреться очень нарядно.

Что необходимо для объёмной снежинки:

для изготовления снежинки достаточно 1 листа бумаги традиционного формата, но размер поделки можно и увеличить. Также подойдут листы одинакового цвета с двух сторон или разносторонние;

линейка и карандаш, которые всегда помогают делить бумагу на геометрические фигуры подходящего размера;

ножницы;

клей (возможно, степлер);

лист двухсторонней серой бумаги.

Мастер-класс «Как сделать объёмную снежинку из бумаги своими руками»

1) Подготовьте всё, что нужно для увлекательного зимнего творчества. Как видно, здесь не понадобится каких-либо дорогостоящих материалов. Клей, ножницы, бумага и всё остальное есть в каждом доме. Лучше использовать клей в карандаше – он быстро склеивает бумагу, не нужно дожидаться, пока он высохнет. Например, ПВА слишком долго сохнет, и листы остаются мокрыми продолжительное время, а гуммиарабик запачкает руки и само изделие. В момент склеивания просто проведите карандашом по бумаге, наложите вторую часть и придавите на одно мгновение.

2) Начертите на бумаге 6 квадратов. Такое количество выбрано неспроста, ведь у каждой снежинки должно быть именно столько лучиков. Стороны всех квадратов в нашем случае равнялись 8 см, но ваш размер может быть другим. Вырежьте квадраты.

3) Согните квадраты пополам один раз по диагонали.

4) Полученный равнобедренный треугольник опустите одним катетом вниз. Начертите вертикальные линии карандашом, обязательно строго параллельно, используя линейку и карандаш. Отступайте между отметками примерно на 1 см.

5) Вырежьте бумагу по линиям, удерживая квадраты согнутыми вдвое. Не доходите до места сгиба (гипотенузы треугольника).

6) Разверните квадрат, обе части которого будут похожи на бахрому. Начинайте склеивать между собой противоположные полоски, немного сдвигайте бумагу в местах крепления, чтобы получались уголки.

7) Вторую порцию полос склейте с противоположной стороны от серединной линии.

8) Дойдите до конца квадрата, при этом полосы будут становиться всё короче и короче. Верхнюю часть оставьте в виде ромбика.

9) Все квадраты подготовьте таким же способом. Каждая ветка будет служить лучиком снежинки.

10) Начинайте склеивать веточки у основания с помощью клея или с помощью степлера (как вам будет удобно).

11) Соберите серую объёмную снежинку.



Зимняя поделка в школу или детский садик готова. Такое изделие несложно выполнить, а потому за один вечер вы сможете смастерить всей семьёй несколько разноцветных снежинок. Привяжите к одному лучику петельку, ведь вам захочется её повесить на самое видное место.