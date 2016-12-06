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Как сделать необычную объёмную снежинку из бумаги своими руками

Если вы увидели такую объёмную снежинку в детском саду или школе, будучи у кого-либо в гостях или, к примеру, в магазине, и вам очень хочется воспроизвести её, то изучите этот урок. В мастер-классе показано, как сделать необычную снежинку из привычной бумаги своими руками. Не обязательно зимние поделки должны быть белыми, ведь цветная бумага – это доступный материал для любого творчества. Почему бы не сделать снежинку выразительной и серой? На фоне блестящей новогодней мишуры она будет смотреться очень нарядно.

 

Объёмная снежинка из бумаги: фото

 

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Что необходимо для объёмной снежинки:

  • для изготовления снежинки достаточно 1 листа бумаги традиционного формата, но размер поделки можно и увеличить. Также подойдут листы одинакового цвета с двух сторон или разносторонние;
  • линейка и карандаш, которые всегда помогают делить бумагу на геометрические фигуры подходящего размера;
  • ножницы;
  • клей (возможно, степлер);
  • лист двухсторонней серой бумаги.

Мастер-класс «Как сделать объёмную снежинку из бумаги своими руками»

1) Подготовьте всё, что нужно для увлекательного зимнего творчества. Как видно, здесь не понадобится каких-либо дорогостоящих материалов. Клей, ножницы, бумага и всё остальное есть в каждом доме. Лучше использовать клей в карандаше – он быстро склеивает бумагу, не нужно дожидаться, пока он высохнет. Например, ПВА слишком долго сохнет, и листы остаются мокрыми продолжительное время, а гуммиарабик запачкает руки и само изделие. В момент склеивания просто проведите карандашом по бумаге, наложите вторую часть и придавите на одно мгновение.

 

Материалы для создания объёмной снежинки: фото 1

 

2) Начертите на бумаге 6 квадратов. Такое количество выбрано неспроста, ведь у каждой снежинки должно быть именно столько лучиков. Стороны всех квадратов в нашем случае равнялись 8 см, но ваш размер может быть другим. Вырежьте квадраты.

 

Мастер-класс по созданию объёмной снежинки: фото 2

 

3) Согните квадраты пополам один раз по диагонали.

 

Мастер-класс по созданию объёмной снежинки: фото 3

 

4) Полученный равнобедренный треугольник опустите одним катетом вниз. Начертите вертикальные линии карандашом, обязательно строго параллельно, используя линейку и карандаш. Отступайте между отметками примерно на 1 см.

 

Мастер-класс по созданию объёмной снежинки: фото 4

 

5) Вырежьте бумагу по линиям, удерживая квадраты согнутыми вдвое. Не доходите до места сгиба (гипотенузы треугольника).

 

Мастер-класс по созданию объёмной снежинки: фото 5

 

6) Разверните квадрат, обе части которого будут похожи на бахрому. Начинайте склеивать между собой противоположные полоски, немного сдвигайте бумагу в местах крепления, чтобы получались уголки.

 

Мастер-класс по созданию объёмной снежинки: фото 6

 

7) Вторую порцию полос склейте с противоположной стороны от серединной линии.

 

Мастер-класс по созданию объёмной снежинки: фото 7

 

8) Дойдите до конца квадрата, при этом полосы будут становиться всё короче и короче. Верхнюю часть оставьте в виде ромбика.

 

Мастер-класс по созданию объёмной снежинки: фото 8

 

9) Все квадраты подготовьте таким же способом. Каждая ветка будет служить лучиком снежинки.

 

Мастер-класс по созданию объёмной снежинки: фото 9

 

10) Начинайте склеивать веточки у основания с помощью клея или с помощью степлера (как вам будет удобно).

 

Мастер-класс по созданию объёмной снежинки: фото 10

 

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11) Соберите серую объёмную снежинку.

Зимняя поделка в школу или детский садик готова. Такое изделие несложно выполнить, а потому за один вечер вы сможете смастерить всей семьёй несколько разноцветных снежинок. Привяжите к одному лучику петельку, ведь вам захочется её повесить на самое видное место.

 

Объёмная снежинка из бумаги: фото

 (голосов: 7)
Автор: Елена Николаева
6 декабря 2016
Фото: Елена Николаева

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