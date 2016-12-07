Тыквенная икра на сковороде: простой рецепт с фото
Тыквенная икра - не только вкусное блюдо, но ещё и очень полезное. Зимой, когда так мало свежих овощей, тыквенная икра станет витаминной добавкой в вашем ежедневном рационе. Тыква уже давно стала незаменимым овощем на нашем столе, ведь она действительно очень вкусная и полезная.
Икра из тыквы по вкусу немного напоминает кабачковую, но всё же имеет свой особенный вкус и аромат.
Если Вы любите острое, добавьте в тыквенную икру чеснок или острый перец. Дополнят букет ароматные пряности по вашему вкусу - кориандр, мускатный орех, тмин и другие.
Ингредиенты для икры из тыквы:
- тыква - 700 г
- лук репчатый- 1-2 шт.
- растительное масло без запаха - 2 ст.л.
- чёрный перец - по вкусу
- соль - щепотка
Время приготовления: 10 минут на подготовку + 20 минут на тушение.
Как приготовить икру из тыквы:
1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления тыквенной икры. Вам понадобится тыква, лук, молотый чёрный перец, соль и масло растительное.
2) Лук очистите от шелухи и нарежьте его полукольцами.
3) Тыкву очистите от кожуры и удалите семена. Хорошо вымойте.
Натрите мякоть тыквы на тёрке или нарежьте кубиками.
4) На сковороду налейте две ложки растительного масла и обжарьте репчатый лук примерно 3-5 минут.
5) Затем на сковородку добавьте натёртую на тёрке тыкву. Перемешайте овощи и накройте сковороду крышкой. Тушите овощи примерно 7-10 минут, до тех пор пока тыква не станет мягкой. Затем посолите и поперчите икру по вкусу.
6) Если тыква стала мягкой, значит пора доставать блендер. Пюрируйте на большой скорости до тех пор, пока все овощи не превратятся в однородную массу.
7) Затем ещё раз попробуйте тыквенную икру на вкус и, если нужно, добавьте соль и специи.
8) Готовую тыквенную икру остудите и разложите по чистым баночкам. Её можно хранить в холодильнике в плотно закрытых баночках в течение 5 дней. Может быть, она хранится и дольше, но икра такая вкусная, что у нас её сразу съедают.
Подавайте тыквенную икру с чёрным или белым хлебушком.
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