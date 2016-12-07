Тыквенная икра на сковороде: простой рецепт с фото

Тыквенная икра - не только вкусное блюдо, но ещё и очень полезное. Зимой, когда так мало свежих овощей, тыквенная икра станет витаминной добавкой в вашем ежедневном рационе. Тыква уже давно стала незаменимым овощем на нашем столе, ведь она действительно очень вкусная и полезная.



Икра из тыквы по вкусу немного напоминает кабачковую, но всё же имеет свой особенный вкус и аромат.

Если Вы любите острое, добавьте в тыквенную икру чеснок или острый перец. Дополнят букет ароматные пряности по вашему вкусу - кориандр, мускатный орех, тмин и другие.

Ингредиенты для икры из тыквы:

тыква - 700 г

лук репчатый- 1-2 шт.

растительное масло без запаха - 2 ст.л.

чёрный перец - по вкусу

соль - щепотка

Время приготовления: 10 минут на подготовку + 20 минут на тушение.

Как приготовить икру из тыквы:

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления тыквенной икры. Вам понадобится тыква, лук, молотый чёрный перец, соль и масло растительное.

2) Лук очистите от шелухи и нарежьте его полукольцами.

3) Тыкву очистите от кожуры и удалите семена. Хорошо вымойте.



Натрите мякоть тыквы на тёрке или нарежьте кубиками.

4) На сковороду налейте две ложки растительного масла и обжарьте репчатый лук примерно 3-5 минут.

5) Затем на сковородку добавьте натёртую на тёрке тыкву. Перемешайте овощи и накройте сковороду крышкой. Тушите овощи примерно 7-10 минут, до тех пор пока тыква не станет мягкой. Затем посолите и поперчите икру по вкусу.

6) Если тыква стала мягкой, значит пора доставать блендер. Пюрируйте на большой скорости до тех пор, пока все овощи не превратятся в однородную массу.

7) Затем ещё раз попробуйте тыквенную икру на вкус и, если нужно, добавьте соль и специи.

8) Готовую тыквенную икру остудите и разложите по чистым баночкам. Её можно хранить в холодильнике в плотно закрытых баночках в течение 5 дней. Может быть, она хранится и дольше, но икра такая вкусная, что у нас её сразу съедают.

Подавайте тыквенную икру с чёрным или белым хлебушком.