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Как посадить яблоню в глинистую почву: осенью или весной?

Правильно выбрать хорошо сформированный саженец с хорошо развитой корневой системой  - это важно, но не менее важно правильно посадить яблоню. При посадке  нужно обязательно соблюсти ряд правил, кроме того, учесть особенности почвы, в которую вы сажаете деревце. И тогда яблоня отблагодарит вас регулярными обильными урожаями.

 

Посадка яблони в глинистую почву: фото

 

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В этой статье мы разберём, как посадить яблоню в глинистую почву.


Первый вопрос, который возникает у начинающих садоводов – когда лучше сажать яблоню: осенью или весной? Помните, что семечковые культуры, к которым относится яблоня, лучше сажать осенью, а косточковые (слива, вишня) – весной.

Материалы и инструменты для посадки яблони:

  • саженец яблони (лучше, если он будет с закрытой корневой системой, то есть в пакете или в контейнере),
  • песок речной – 2 ведра,
  • питательный грунт с минералами (можно цветочный) – 25 л или 2,5 ведра,
  • биогумус – 1 л. банка,
  • минеральная добавка к почве вермикулит – 1 л. банка,
  • комплексное удобрение, содержащее минимум азота и максимум фосфора и калия (у меня диаммофоска) – 1 ч. л.,
  • большой таз,
  • лопата,
  • колышек,
  • тряпочки для подвязки посаженного деревца.

Материалы для посадки яблони в глинистую почву: фото 1

Как правильно посадить яблоню в глинистую почву

1) Выберите такое место для посадки яблони, чтобы она не подвергалась воздействию северных ветров и хорошо освещалась солнцем. Например, посадите её на расстоянии 2 м от северного забора, тогда забор не допустит прямого холодного ветра, а с южной стороны сажайте только более низкие кусты, например, смородины, чтобы яблоня получала достаточно солнечных лучей. Следите, чтобы саженцу было достаточно места для развития. Соседние посадки не должны находиться ближе 4 -5 метров.


Место выбрали, теперь нужно выкопать яму диаметром 50 см и глубиной 50 см. Когда будете копать, плодородный грунт из верхних слоёв (примерно 30 см) отложите в одну сторону, а нижние слои – в другую. Скорее всего, на глубине 50 см вы увидите чистую глину.

 

Подготовка посадочной ямы: фото 2

 

2) Насыпьте на дно ямы 2 ведра чистого речного песка. Песок нужен для того, чтобы в глинистой почве не вымокали корни яблони. Песок будет выполнять функцию дренажа.

 

Добавление дренажа-песка: фото 3

 

3) Теперь подготовьте смесь для посадки. Смешайте 25 л питательного цветочного грунта с литровой банкой биогумуса и литровой банкой вермикулита. Вермикулит является отличным разрыхлителем тяжёлой глинистой почвы, к тому же, он является хорошим минеральным удобрением.

 

Подготовка посадочной смеси: фото 4

 

4) Добавьте к полученной смеси 1 ч. л. минерального удобрения (диаммофоски) и хорошо перемешайте.

 

Добавление минерального удобрения: фото 5

 

5) К полученной питательной смеси добавьте плодородный грунт, который вы отложили в сторону, когда копали яму.

 

Вновь перемешайте и пока оставьте таз со смесью.

 

Добавление в посадочную смесь снятого грунта: фото 6

 

6) В посадочную яму насыпьте немного плодородного грунта (сантиметров 10 в высоту). Воткните колышек.

 

Добавление в яму плодородного грунта: фото 7

 

7) Обильно пролейте посадочную яму.

 

Полив ямы: фото 8

 

8) У саженца ножом срежьте дно пакета, в котором он посажен.

 

Удаление дна пакета: фото 9

 

9) Положите поперёк посадочной ямы любую палку, чтобы обозначить уровень земли. Дело в том, что при посадке яблони нужно следить, чтобы место прививки (утолщение на стволике) обязательно было выше уровня земли. Установите саженец прямо в пакете в яму, примерьте, окажется ли прививка выше земли. Если прививка находится примерно на 5 – 10 см выше земли, значит всё в порядке.

 

Определение уровня земли: фото 10

 

10) Можно снимать пакет.

 

Удаление пакета с саженца: фото 11

 

11) Ещё немного присыпьте саженец плодородным грунтом. Чтобы он устойчиво стоял, а в грунте не осталось пустот, притопчите ногами землю вокруг саженца.

 

Присыпка саженца грунтом: фото 12

 

12) Засыпьте саженец подготовленной посадочной смесью из большого таза.

 

Добавление посадочной смеси: фото 13

 

13) Привяжите саженец к колышку в двух местах. Очень важно, чтобы молодой саженец не качался от ветра, чтобы молодые корешки не травмировались и могли спокойно развиваться.

 

Фиксация саженца: фото 14

 

14) Остаток посадочной ямы засыпьте плодородным грунтом, который вы вынимали при копке ямы.

 

Засыпка саженца плодородным грунтом: фото 15

 

15) Обильно полейте посаженное деревце.

 

Полив саженца: фото 16

 

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16) Хорошо пролитую почву присыпьте (замульчируйте) землёй.

 

Теперь посаженная яблоня будет хорошо себя чувствовать и в ближайшее время порадует вас богатым урожаем.

 

Посаженная яблоня: фото 17

 (голосов: 2)
Автор: Милена
28 октября 2016
Фото: Милена

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