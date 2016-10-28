Как посадить яблоню в глинистую почву: осенью или весной?

Правильно выбрать хорошо сформированный саженец с хорошо развитой корневой системой - это важно, но не менее важно правильно посадить яблоню. При посадке нужно обязательно соблюсти ряд правил, кроме того, учесть особенности почвы, в которую вы сажаете деревце. И тогда яблоня отблагодарит вас регулярными обильными урожаями.

В этой статье мы разберём, как посадить яблоню в глинистую почву.



Первый вопрос, который возникает у начинающих садоводов – когда лучше сажать яблоню: осенью или весной? Помните, что семечковые культуры, к которым относится яблоня, лучше сажать осенью, а косточковые (слива, вишня) – весной.

Материалы и инструменты для посадки яблони:

саженец яблони (лучше, если он будет с закрытой корневой системой, то есть в пакете или в контейнере),

песок речной – 2 ведра,

питательный грунт с минералами (можно цветочный) – 25 л или 2,5 ведра,

биогумус – 1 л. банка,

минеральная добавка к почве вермикулит – 1 л. банка,

комплексное удобрение, содержащее минимум азота и максимум фосфора и калия (у меня диаммофоска) – 1 ч. л.,

большой таз,

лопата,

колышек,

тряпочки для подвязки посаженного деревца.

Как правильно посадить яблоню в глинистую почву

1) Выберите такое место для посадки яблони, чтобы она не подвергалась воздействию северных ветров и хорошо освещалась солнцем. Например, посадите её на расстоянии 2 м от северного забора, тогда забор не допустит прямого холодного ветра, а с южной стороны сажайте только более низкие кусты, например, смородины, чтобы яблоня получала достаточно солнечных лучей. Следите, чтобы саженцу было достаточно места для развития. Соседние посадки не должны находиться ближе 4 -5 метров.



Место выбрали, теперь нужно выкопать яму диаметром 50 см и глубиной 50 см. Когда будете копать, плодородный грунт из верхних слоёв (примерно 30 см) отложите в одну сторону, а нижние слои – в другую. Скорее всего, на глубине 50 см вы увидите чистую глину.

2) Насыпьте на дно ямы 2 ведра чистого речного песка. Песок нужен для того, чтобы в глинистой почве не вымокали корни яблони. Песок будет выполнять функцию дренажа.

3) Теперь подготовьте смесь для посадки. Смешайте 25 л питательного цветочного грунта с литровой банкой биогумуса и литровой банкой вермикулита. Вермикулит является отличным разрыхлителем тяжёлой глинистой почвы, к тому же, он является хорошим минеральным удобрением.

4) Добавьте к полученной смеси 1 ч. л. минерального удобрения (диаммофоски) и хорошо перемешайте.

5) К полученной питательной смеси добавьте плодородный грунт, который вы отложили в сторону, когда копали яму.

Вновь перемешайте и пока оставьте таз со смесью.

6) В посадочную яму насыпьте немного плодородного грунта (сантиметров 10 в высоту). Воткните колышек.

7) Обильно пролейте посадочную яму.

8) У саженца ножом срежьте дно пакета, в котором он посажен.

9) Положите поперёк посадочной ямы любую палку, чтобы обозначить уровень земли. Дело в том, что при посадке яблони нужно следить, чтобы место прививки (утолщение на стволике) обязательно было выше уровня земли. Установите саженец прямо в пакете в яму, примерьте, окажется ли прививка выше земли. Если прививка находится примерно на 5 – 10 см выше земли, значит всё в порядке.

10) Можно снимать пакет.

11) Ещё немного присыпьте саженец плодородным грунтом. Чтобы он устойчиво стоял, а в грунте не осталось пустот, притопчите ногами землю вокруг саженца.

12) Засыпьте саженец подготовленной посадочной смесью из большого таза.

13) Привяжите саженец к колышку в двух местах. Очень важно, чтобы молодой саженец не качался от ветра, чтобы молодые корешки не травмировались и могли спокойно развиваться.

14) Остаток посадочной ямы засыпьте плодородным грунтом, который вы вынимали при копке ямы.

15) Обильно полейте посаженное деревце.

16) Хорошо пролитую почву присыпьте (замульчируйте) землёй.

Теперь посаженная яблоня будет хорошо себя чувствовать и в ближайшее время порадует вас богатым урожаем.