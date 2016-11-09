Овощное рагу с курицей и сметаной в мультиварке Редмонд

Наличие молодого картофеля и капусты в доме часто меня наталкивают на мысль приготовить вкусное летнее овощное рагу в мультиварке. Однако, слишком лёгкое блюдо получится без мяса, поэтому я решаю добавить на этот раз в овощной состав куриное филе. В качестве заправки кладу не томат, а сметану. В итоге рагу имеет нежный вкус с кисломолочной ноткой. По-моему, это действительно удачное сочетание продуктов.

Готовлю овощное рагу с курицей в мультиварке Редмонд 4502 с помощью программ «Жарка» и «Тушение». Из указанного количества продуктов получается 4-5 порций.

Ингредиенты для овощного рагу с курицей:

картофель – 600-700 г

капуста – 300 г

куриное филе – 300 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1-2 шт.

соль, перец

куркума

сметана – 3 ст.л.

растительное масло

зелень

вода

Рецепт приготовления:

1) В чашу наливаем растительное масло и бросаем нарезанный лук. Пассеруем его на режиме «Жарка» минут 5.

2) Выкладываем куриное филе, нарезанное небольшими кусочками.

3) Слегка обжариваем на том же режиме около 5 минут.

4) Добавляем в чашу нарезанный картофель, морковь, соль, перец и куркуму. Последний ингредиент по желанию.

5) Наливаем воду так, чтобы она не полностью покрывала содержимое чаши. Включаем программу «Тушение» на 30 минут.

6) За 5-7 минут до окончания приготовления открываем крышку. И картошка и мясо уже готовы за это время. Остаётся добавить оставшиеся ингредиенты.

7) Бросаем нашинкованную капусту и сметану. Перемешиваем и снова закрываем крышку агрегата. Ждём окончания программы.

8) Когда прозвучит сигнал, можно добавлять зелень. И, если нужно, на этом завершающем этапе доводим овощное рагу в мультиварке до идеального вкуса, добавляя соль, перец или чеснок.

9) Овощное рагу с курицей и сметаной готово! Подаём блюдо к столу в горячем виде.

На заметку

Если вам покажется рагу в мультиварке кислым из-за сметаны, можно добавить около ½ ч.л. сахарного песка.



Готовое блюдо может ещё долго сохраняться горячим на режиме «Поддержание тепла». Но при этом лучше раньше отключить тушение, чтобы не переварить молодую капусту.



Дополнить этот рецепт овощного рагу можно другими продуктами, например, кабачками, цветной капустой или грибами. Каждый раз можно готовить блюдо по-новому, основываясь на этой технологии приготовления.



Заменить программу «Тушение» можно жаркой или выпечкой. Но при этом важно следить за содержанием жидкости, которая на этих режимах очень быстро испаряется. И ещё нужно периодически перемешивать содержимое чаши, чтобы не пригорело.