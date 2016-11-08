7 предметов гардероба, от которых лучше избавиться

Возможно, вы считаете, что в вашем гардеробе нет ненужных вещей, поэтому эта статья, скорее всего, не про вас. Но выводы делать рановато. Вполне возможно, что после её прочтения вы всё-таки по-другому посмотрите на одежду, заполонившую ваш шкаф.

Итак, чтобы понять, какие вещи действительно нужны, а какие просто занимают полезное пространство, стоит выделить 7 основных кандидатов на «вылет». Как правило, они уже год как не носятся, бережно отложены в дальний угол «до лучших времен», но так и не добрались до своего объективного места назначения - мусорного контейнера.

Лишние вещи в гардеробе, от которых точно стоит избавиться

Кандидат №1. Вещи, не подходящие по размеру

По большому счёту речь идёт о предметах гардероба, которые ранее идеально ложились по фигуре, но теперь они либо малы, либо сидят совсем впритык. Возможно, вам приятно смотреть на них и вспоминать времена, когда ваша фигура была точёной. А, может быть, вы рассчитываете, что когда-нибудь вам обязательно представится случай снова надеть их, вернув прежние формы.

Поверьте, это просто лишний багаж. Причём, он не только захламляет ваш гардероб, но и морально угнетает. Избавившись от него, вы освободите пространство для обновок, которые прямо сейчас будут идеально сидеть на вас, а не когда-нибудь в будущем.

Кандидат №2. Вещи, которые вы не носите

Шоппинг - занятие приятное и увлекательное, особенно в период сезонных распродаж. Женская одежда мгновенно расхватывается модницами, которые на тот момент вряд ли задумываются о действительной необходимости той или иной покупки. Ну а кто сможет устоять перед приобретением вещей с внушительной скидкой? Пусть даже, если они не совсем вписываются в привычный гардероб. Потом, конечно, оказывается, что обновки уже не так желанны и необходимы. И надевать их пока не хочется, да и некуда.

На самом деле, если вещь пролежала в шкафу более года, а вы ни разу её не «выгуляли», ответ очевиден. Вам она не подходит и вряд ли подойдёт в дальнейшем. Покупка была импульсивной, поэтому от неё следует избавиться. Конечно, никто не говорит о необходимости выбрасывать новые вещи, многие из которых, скорее всего, хранятся ещё с бирками. Можно перепродать их, отдать родным или друзьям, в конце концов, пожертвовать их в благотворительную организацию.

Кандидат №3. Вещи, вышедшие из моды

Мода весьма переменчива. И в гардеробе каждой девушки наверняка есть пара вещей, которые когда-то были горячими трендами, а теперь лежат без дела. Причём, уже год, а, может, и два. Вероятно, у вас тоже найдётся несколько джинс, платьев или юбок, неактуальных и неуместных в современном контексте. И если вы полагаетесь только на то, что мода на них когда-нибудь возродится - это пустая трата времени.

Кандидат №4. Вещи с эмоциональной нагрузкой

Следующие кандидаты на выброс - вещи с эмоциональной нагрузкой. Избавиться от них непросто, потому что они дороги исключительно из-за воспоминаний, с которыми вы их связываете. Тем не менее носить их вы уже давно отказались или вообще надели всего раз, как, например, выпускное платье или платье свидетельницы на свадьбу. Картина ясна, да и вывод напрашивается сам собой: продать или отдать их нужно во имя здравого смысла. Вряд ли вы когда-нибудь захотите надеть их.

То же касается вещей, напоминающих о прошлых отношениях. Поверьте, от них нужно отделаться как можно скорее. Поскольку они как эмоциональные вампиры, ничего кроме тоски и ностальгии не приносят.

Кандидат №5. Повреждённые вещи

Предметы гардероба с бесконечным сроком службы - прекрасная, но несбыточная мечта. На деле же молнии и каблуки ломаются, на одежде появляются катышки, потёртости или дырочки. Если у вас собралось огромное множество таких вещей - самое время отправить их на заслуженный отдых. Ведь они остаются у вас в шкафу только потому, что вы ещё надеетесь починить, зашить, восстановить их. Но стоит ли овчинка выделки?

Кандидат №6. Вещи с пятнами

Конечно, очень обидно выбрасывать любимую вещь из-за пятна. Автозагар, бронзер, косметика, напитки… Мало ли что ещё может стать причиной загрязнения. Но если вы перепробовали специальные средства для выведения пятен, а они остаются - вещь нужно выбросить. Даже если она была вашим фаворитом. В противном случае у вас соберётся целый ворох «пятнистой» одежды, бесполезно занимающей пространство в гардеробе. Так не лучше ли купить себе стильную обновку, которая, возможно, и станет вашей любимицей?

Кандидат №7. Обувь, приносящая физические страдания

Обувь, безупречная на вид, но, мягко говоря, неудобная в носке, гарантированно найдётся у каждой женщины. Причём, велика вероятность, что она до сих пор так и лежит безучастно в коробке. И не удивительно, ведь она приносит настоящие физические страдания: ступни болят, появляются ужасные волдыри и натоптыши, а ходьба даже на короткие расстояния превращается в истинную пытку. Так логично ли продолжать хранить этих «мучителей»? Наверное, только в том случае, если это шедевр от самого Джимии Чу или Кристиана Лабутена.

Итак, трезво оценив предметы своего гардероба, вы наверняка найдёте несколько кандидатов, от которых точно следует избавиться, причём, без сожаления. Они своё уже отслужили, их лучшее время давно прошло. Дайте шанс новым вещам, а на старых не зацикливайтесь.