ТОП-5 подсказок, как одеваться стильно и недорого

Как одеваться стильно и недорого каждый день, причём, без особых усилий? Очень просто! При этом вы не обязаны закупаться дорогущими аксессуарами или вещами в каком-то определённом стиле. Напротив, представленные ниже советы позволят вам проявить свою творческую натуру, обыграть множество уже имеющихся у вас предметов гардероба, создавая ежедневно стильные образы.

Как одеваться стильно и недорого

Подсказка №1. Соблюдайте пропорции

Представьте на секундочку, как будет выглядеть девушка, надевшая тугие шорты с не менее облегающим топом или маечкой. Или, наоборот, свободные штаны и свитер оверсайз. Вряд ли её образ будет смотреться привлекательно и тем более стильно. А ведь всё можно изменить лёгким движением руки.

Первая подсказка заключается в умении соблюдать пропорции и ловко комбинировать свободные и облегающие предметы вашего гардероба. Например, если вы надеваете любимые джинсы скинни, дополните их свободной рубашкой или футболкой, тогда как широкие штаны палаццо или кюлоты лучше совмещать с узкими топами, маечками и блузками. Таким простым решением вы сможете создавать гармоничные образы, в которых «верх» и «низ» великолепно сочетаются, словно балансируя друг с другом.

Тот же принцип следует использовать, надевая слишком открытые и, наоборот, закрытые вещи, т.е. комбинировать их нужно как раз друг с другом. Из этого следует, что коротенькие шорты или мини-юбка плохо сочетаются с не менее откровенными, облегающими кроп-топами и маечками, а свободная блузка или футболка будут в самый раз. Немного заправьте их спереди, чтобы была видна лишь небольшая часть шорт или брюк - так ваш вид приобретёт игривый оттенок, но не будет казаться слишком развязным и пошлым.

Подсказка № 2. Миксуем стили

Эта подсказка превосходна тем, что, она оставляет место для вашей фантазии. Всё, что от вас требуется - это просто смешивать стили. Конечно, чтобы не выглядеть смешно, стоит изначально поэкспериментировать с новыми образами дома перед зеркалом. Перепробовав различные комбинации стилей, вы сможете проанализировать и правильно подобрать самые лучшие варианты. Не переживайте, вы обязательно увидите, что вам подходит.

Если вы решили надеть любимую маечку с пайетками и бисером, попробуйте «разбавить» её строгой вещью без какого-либо декора. Или, если взять, например, обычные чёрные джинсы и дополнить их туфлями на каблуке, а не кроссовками или слипонами, они точно будут смотреться не так скучно и обыденно. Напротив, образ получится элегантным, но не слишком официальным.

Подсказка № 3. Приём монохром

Последнее время монохромный стиль пользуется небывалой популярностью. Его практикуют звёзды эстрады и кино, бьюти и фэшн селебритис, модные дома Blumarine, Victoria Beckham, Salvatore Ferragamo. Он смел, креативен и шикарен в своём минимализме. Если вы считаете себя смелой, незаурядной личностью - берите этот стиль на заметку.

Чтобы создать аутфит в стиле монохром, можете объединить в нём вещи одного цвета, «поиграв» с комбинированием их текстуры. А можно зайти немного дальше и смиксовать предметы гардероба одной цветовой гаммы, которая вам больше всего по душе. Это придаст образу свою изюминку. Не забывайте, аксессуары тоже должны соответствовать доминирующим цветам.

Подсказка № 4. Добавляйте правильные аксессуары

Не имеет значения, одеваете ли вы классическое чёрное платье или сарафан в стиле кэжуал, обязательно добавьте аксессуары по своему вкусу. Собираясь на вечеринку, попробуйте надеть массивное колье. Оно способно преобразить даже самый строгий, базовый наряд. А вот деликатная бижутерия великолепно подойдёт для ежедневного использования. Она не нагружает образ, выгодно подчёркивая ваш вкус и стиль.

Многие фэшн блоггеры комбинируют свои украшения, чтобы они смотрелись ещё более интересно и незаурядно. Например, можно взять часть позолоченных браслетов, совместив их с серебрянными. Вероятно, сперва этот приём покажется вам экстравагантным, но он определённо заслуживает внимания.

Подсказка № 5. Простота лучше вычурности

У каждой представительницы прекрасного пола бывает день, когда она просто не может придумать подходящий аутфит. Разглядывая груды своей одежды, ей ничего не нравится, ничего не комбинируется. Если вас настигла похожая ситуация, последуйте принципу простоты, создав из меньшего большее.

Итак, как работает этот приём? Вам нужно выбрать самую простую, скажем так, базовую вещь вашего гардероба, которая сидит на вас идеально. Определившись с основой (например, это может быть чёрное платье), вы начинаете добавлять любимые аксессуары: массивное колье или несколько небольших украшений, часы, браслеты, подберите сумочку или клатч, а последним завершающим аккордом станут туфли на каблуках. Поверьте, ваш наряд преобразится буквально на глазах. Вы удивитесь, насколько стильно и актуально будет смотреться такая вот простая, на первый взгляд, вещь, правильно дополненная хорошими аксессуарами.

Теперь, ознакомившись с пятью представленными выше подсказками, на создание вашего идеального повседневного или выходного образа будет уходить гораздо меньше драгоценного времени. Научившись правильно комбинировать предметы своего гардероба, вы будете выглядеть стильно и незаурядно.