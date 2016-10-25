Самые банальные ошибки женского шоппинга

Понятия женского и мужского шоппинга сильно отличаются друг от друга. Ведь мужчины идут «по магазинам» с чётко поставленными целями, зная заранее, что они хотят приобрести. Тогда как женщины совсем не спешат купить ту или иную вещь. Им важен и приятен сам процесс, в ходе которого они нередко «теряют» голову. Именно поэтому представительницам прекрасного пола чаще всего присущи банальные ошибки, которые становятся причиной немалых и, что самое главное, ненужных трат.

Ошибка №1. Покупка вещей, примелькавшихся на Instagram или Tumbler

Листая странички известных фэшн блоггеров, моделей, стилистов в Instagram или Tumbler, вы невольно обращаете внимание на модные новинки, появляющиеся там с завидным постоянством. Комичность ситуации в том, что поначалу хвалёные вещи могут вам совершенно не понравиться. Но через какое-то время, изрядно «примелькавшись», они уже автоматически вызывают неподдельный интерес и желание их приобрести, хотя ранее таких мыслей даже не возникало.

К сожалению, эти обновки отнимут у вас немало денег, а вот удовольствия так и не принесут. Ведь ваш внутренний советчик знает лучше, чего вы хотите. А тренды - явление временное: что популярно сегодня, завтра уже выйдет из моды.

Ошибка №2. Покупка вещей не по размеру

Чтобы казаться более стройными и подтянутыми, некоторые девушки покупают вещи на размер меньше. Причём, они глубоко уверены, что эта оптическая иллюзия безотказно действует. Хотя на самом деле такой вид, мягко говоря, далёк от привлекательного.

Нужно понимать, что истинная красота и элегантность вашего образа не определяется размером одежды XS или S. Секрет в том, чтобы она правильно легла по фигуре, а не врезалась в нее удавкой. Если у вас L, XL или более - нет причин комплексовать по этому поводу. Удачно подобрав определённые предметы гардероба, вы будете смотреться намного элегантнее и привлекательнее, нежели особа, еле втиснувшая свои телеса в XS. В конце концов, никому не интересен размер ваших вещей. Единственное, что имеет значение - насколько хорошо они на вас сидят.

Ошибка №3. Импульсивные покупки

Поскольку женщины более экспрессивны и эмоциональны по своей природе, нежели мужчины, они чаще всего поддаются искушению незапланированных обновок. Так в гардеробе появляются кофточки, юбочки, платьица, казавшиеся на тот момент очень удачной покупкой. А теперь они висят в шкафу «мёртвым грузом», никак не вписываясь в рамки привычного образа. И их вообще некуда надеть.

Чтобы избежать ненужных материальных трат, которые всегда сопутствуют импульсивным приобретениям, стоит взять за правило не покупать вещи сразу же после примерки. Ведь на тот момент у вас просто не хватит времени, чтобы подумать: куда вы будете их надевать и как часто, можно ли их комбинировать, действительно ли они вам так нравятся или вы поддались мимолётному желанию.

Даже если вещь вам очень понравилась, постарайтесь отложить её приобретение хотя бы до следующего дня. Вы дадите себе время рационально взглянуть на ситуацию и трезво оценить необходимость этой покупки.

Исключением станет случай, если вам вдруг посчастливилось найти качественный предмет базового гардероба по очень приятной цене. Такая покупка всегда будет полезной.

Ошибка №4. Покупка вещей по скидке

Ну кто хоть раз не «грешил» покупкой совершенно ненужных вещей, зато по скидке? Время распродаж и всевозможных акций - период, когда многие женщины теряют голову и разбирают предметы гардероба, совершенно не подходящие им.

Секрет в том, что вещи со скидкой априори кажутся выгодными именно из-за сниженной цены. Поэтому возникает иллюзия их нужности и желанности. Чтобы не попасться на этот крючок, прямо спросите себя - вам нравится вещь или её цена. Честный ответ наверняка расставит всё на свои места.

Ошибка №5. Покупка вещей, в которых вы чувствуете себя некомфортно

Случай избитый и очень распространённый. Вы заходите в магазин, сразу обращаете внимание на классную вещь, которая так и манит её купить. Но, примерив её, вы вдруг замечаете некоторые недочёты. Например, вещь сидит почти идеально, но именно это «почти» очень смущает и вызывает массу сомнений. Или, напротив, смотрится она очень даже неплохо, но в ней совсем некомфортно. Поверьте, такие обновки точно не стоят вашего внимания, потому что они каждый раз будут приносить либо моральный, либо физический дискомфорт.

Итак, с первого взгляда эти ошибки могут показаться банальными. Но, к сожалению, многие девушки и женщины до сих пор совершают их. Взяв на вооружение знание о них, вы сможете избежать необдуманных трат, покупая только те вещи, которые полностью отвечают вашим ожиданиям и требованиям. Тогда и жалеть о них не придётся.