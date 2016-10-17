6 типов бывших парней, которых следует избегать

Люди встречаются, влюбляются, расходятся, а затем снова встречаются и, возможно, снова влюбляются. Нередко бывает так, что расставание с партнёром это отнюдь не точка, а всего лишь запятая, после которой следует новый виток любви и страсти. В один прекрасный (или не очень) день ваш бывший парень может захотеть вернуться в вашу жизнь, либо же у вас самой может возникнуть желание вернуть его, поняв после паузы, что отношения с ним - это именно то, что вам нужно. И хоть говорят, что «дважды в одну реку не войдёшь», истории известны случаи, когда именно после расставания партнёры осознавали, что они нужны друг другу.

Стоит ли начинать отношения с бывшим парнем - сложный вопрос, ответ на который знаете только вы. Если вы чувствуете, что нужно попробовать снова, и намерения вашего молодого человека достаточно серьёзны, возможно, стоит рискнуть. Если же вы начали общаться с экс-бойфрендом из-за нежелания быть одной или из-за гнетущей недосказанности, тогда возобновившийся роман не принесёт вам ничего, кроме новых разочарований. К тому же, желание бывших парней вернуться далеко не всегда связано с большой любовью. Существуют мужчины, которые возвращаются для того, чтобы отомстить или заполнить вами своё временное одиночество. Вот 6 типов бывших, которых следует избегать.

Типы бывших парней, которых лучше избегать

1. Бывший-«диктатор»

Этот человек привык командовать и решать за других. Он никогда не сдаётся и всегда уверен в своей правоте. Для мужчины-диктатора есть только два мнения - его и неправильное. Скорее всего, вы расстались с ним из-за того, что в отношениях вам не хватало свободы и уважения.

Чем он опасен?

Бывший, который относится к категории «диктатор», так и не понял, почему вы бросили его. Несмотря на внешнюю холодность и отстранённость, он воспринял ваш уход очень болезненно. Поскольку он считает себя самым достойным мужчиной в мире, скорее всего, ваш поступок он расценил как проявление пресловутой женской глупости. Опасен этот человек тем, что в глубине души он никогда не простит вашего ухода и ни за что на свете не признает своей вины. Соответственно, то, что мешало вам в прошлом, будет присутствовать и в настоящем.

2. Бывший-«жертва»

Когда вы сообщили ему о намерении уйти, он отреагировал весьма не скупыми слезами. Ещё бы, ведь его уже неоднократно бросали девушки. Чем бы ни занимался этот человек, он всегда оказывается в роли жертвы - им пользуются друзья, его обманывают партнёры, а продавцы в магазине всегда не додают сдачу. Он искренне не может понять, почему так происходит, и с удовольствием жалуется на жизнь любому, кто готов слушать.

Чем он опасен?

Человек-ходячая неудача развивает в вас нездоровое чувство жалости. Даже если расставание произошло по вашей вине, он вернулся к вам, стоя на коленях и слёзно прося прощения. Он готов выполнять любой ваш каприз и «плясать под вашу дудку», лишь бы только не чувствовать своего одиночества. Возможно, он действительно питает к вам искренние чувства, ведь в его жизни было так мало любви. Однако, вами, вероятнее всего, движет отнюдь не любовь, а жалость.

3. Бывший-«Казанова»

Он - центр любой компании, мужчина - покоритель женских сердец, мужчина - праздник. Вы были польщены, когда такой красавец как он обратил на вас внимание. Вы светились от счастья и верили в вечную любовь. Но однажды он изменил вам. Вы простили его. А потом его измены начали носить регулярный характер.

Чем он опасен?

Патологический изменник - это диагноз, который не поддаётся лечению. Если он неоднократно изменял вам, а теперь клянётся в вечной верности, знайте - в его словах нет ни грамма правды. Он хочет вернуться, потому что с вами удобно, ведь вы уже закрывали глаза на его «развлечения». Будьте готовы к тому, что совсем скоро заботливая подружка нашепчет вам о его очередной пассии.

4. Бывший-«манипулятор»

Ваши отношения были похожи на американские горки. Сначала он возносил вас на пьедестал и признавался в безумной любви, а затем устраивал скандалы, манипулировал вашими эмоциями и чувствами. Вы расстались с ним, потому что устали от отсутствия стабильности и честности в отношениях.

Чем он опасен?

Эмоциональный манипулятор - это усложнённая версия эгоиста. Он не просто возносит себя в центр Вселенной, но и пытается использовать окружающих в угоду собственным нуждам. У этого человека куча комплексов и внутренних обид, поэтому ваш уход не просто разозлил, а взбесил его. Зачем же тогда он хочет вернуться? Ответ довольно прост - он жаждет мести, намереваясь причинить вам новую боль.

5. Бывший-«беглец»

Расставание с этим парнем произошло не по вашей, а по его инициативе. Но, честно говоря, вы даже не поняли, что именно стало толчком его ухода. Просто однажды, не утруждая себя объяснениями, он исчез из вашей жизни. А сейчас он стоит на пороге вашего дома и ведёт себя так, словно ничего не произошло.

Чем он опасен?

В поступках этого человека нет логики. Вернее, она есть, но о ней не знает никто, кроме него. Одно известно совершенно точно - «беглец» что-то скрывает. Возможно, втайне от вас у него есть семья или он занимается «криминальными» делами. Также не исключено, что у этого человека отсутствуют понятия о долге и ответственности. В любом случае отношения с этим типом не принесут вам ничего хорошего.

6. Бывший-«лучший друг»

С этим парнем вы до сих пор не прекратили отношений. Просто из статуса «парень и девушка» вы перешли в статус «лучшие друзья». Периодически вы возобновляете отношения, но затем снова решаете перейти во «френдзону».

Чем он опасен?

Этот человек пытается усидеть на двух стульях. Морально он ещё не готов к серьёзным отношениям, однако, вы ему нравитесь, и он держит вас в виде «запасного» варианта. Возможно, с ним действительно интересно и легко, но учтите, что с «лучшим другом» вы просто теряете своё время.





Если ваш бывший бойфренд относится к одному из вышеперечисленных типов, не стоит повторять прошлых ошибок и давать ему второй шанс. Люди не меняются, поэтому вам снова придётся столкнуться с тем, что мешало вам в прошлом.