12 особенностей, которые отличают женщин от мужчин

Мужчины и женщины часто не могут понять друг друга. Одну и ту же ситуацию мы воспринимаем совершенно по-разному, что нередко приводит к ссорам и конфликтам. Однако, учёные уверены, что недопонимание между представителями обоих полов вызвано отнюдь не тем, что никто из нас не хочет идти на уступки. Оказывается, мужчин и женщин отличает множество биологических и психологических факторов.

Представляем вашему вниманию 12 забавных особенностей, которые отличают женщин от мужчин.

Что отличает женщин от мужчин?

1. Чувство красоты

Мужчины и женщины обладают разным эстетическим чувством. Это связано с тем, что, наблюдая за прекрасным, например, за красивым пейзажем, у нас активизируются разные участки головного мозга. Мужчины оценивают картинку в целом, а женщины обращают внимание на её детали. Именно поэтому мужчины часто не замечают каких-то отдельных изменений в женской внешности, будь то новая причёска или удачный макияж.

2. Выражение чувств с помощью слов

Во время деятельности, связанной со словами (чтение, речь и т.д.), у мужчин большую активность проявляет левое полушарие мозга. А у представительниц слабого пола в это время оба участка мозга работают равномерно. Именно поэтому мальчики, как правило, начинают говорить и читать позже девочек. Во взрослом возрасте эта особенность проявляется в том, что мужчины ощущают дискомфорт, когда им нужно выражать свои чувства и эмоции словами. Эпитеты, сравнения и метафоры женщины подбирают неосознанно, часто не задумываясь над этим процессом. Мужчинам же легче передать чёткую и последовательную информацию, чем придать своему повествованию эмоциональный окрас.

3. Чувство одиночества

Учёные из Гарвардского университета выяснили, что потребность в коллективе, друзьях и поддержке со стороны близких не зависит от пола. Но в то же время мужчины и женщины по-разному относятся к одиночеству. Несмотря на то, что женщины эмоциональнее мужчин, одиночество они переносят легче, чем представители сильного пола. Учёные предполагают, что одиночество тяготит мужчин из-за того, что для нормальной самооценки им важно постоянно состязаться и соперничать друг с другом.

4. Разная степень чувствительности

Женщина считается «чувствительным» существом. И это правда, т.к. пять основных чувств более развиты именно у нас. Например, из-за особой структуры мозолистого тела женщины лучше запоминают и различают запахи. Вдыхая парфюм, женщина способна разделить его на множество отдельных нот, в то время как мужчина различает лишь основные его аккорды. У женщин также более развита зрительная память, благодаря чему мы хорошо запоминаем лица и расположение предметов. Кроме того, мы выигрываем у мужчин по вкусовым и тактильным ощущениям. Учёные выяснили, что у женщин больше вкусовых рецепторов, а кожа на кончиках пальцев более чувствительная. Единственным органом чувств, который лучше развит у мужчин, является слух.

5. Чувство эмпатии и способность прощать

В силу природной эмоциональности чувство эмпатии лучше развито у женщин. Представительницы прекрасного пола могут поставить себя на место другого человека, чтобы понять его чувства и эмоции. По этой причине женщины легче прощают обиды, т.к. развитая эмпатия помогает нам оправдывать чужие действия и поступки. Мужчины с детства привыкли бороться и отстаивать свои позиции в обществе, поэтому в конфликтных ситуациях они, зачастую, не думают о чувствах своих противников. Однако, как показали многочисленные исследования, большей мстительностью обладают женщины. Учёные считают, что это связано с повышенной женской эмоциональностью, которая не даёт нам забыть о прошлых обидах.

6. Запоминание лиц

Женщины запоминают лица лучше, чем мужчины. При этом представительницы прекрасного пола обращают внимание на такие особенности, как цвет глаз, форма носа, цвет губ и т.д., а память мужчин фиксирует картинку лица в целом. Это различие связано с тем, что область мозга, отвечающая за распознавание лиц, у женщин находится под влиянием гормонов, из-за чего запоминание происходит на бессознательном уровне. Кроме того, учёные предполагают, что хорошая память на лица у женщин связана с материнским инстинктом, т.к. после родов женщина моментально запоминает, как выглядит её ребёнок.

7. Сексуальные фантазии

В результате исследования, проведённого учёными из Испании, выяснилось, что 71% мужчин ежедневно фантазируют на сексуальную тему, а среди женского населения подобным фантазиям предаются лишь 48%. Согласно основной теории, сексуальные фантазии распространены среди мужчин из-за того, что представители сильного пола более склонны к полигамии, чем женщины. Кроме того, мужские фантазии чаще связаны с самим сексуальным процессом, в то время как женщины мечтают о красивой прелюдии.

8. Реакция на стресс

Мужчины чаще, чем женщины, борются со стрессом с помощью алкоголя. Это связано с тем, что во время стресса организм мужчин вырабатывает повышенную дозу глюкозы - вещества, которое делает нас более энергичными и активными. Из-за резкого выброса энергии многие мужчины на психологическом уровне ощущают потребность в употреблении алкогольных напитков.

Что интересно, в стрессовой ситуации уровень глюкозы в женском организме практически не меняется, благодаря чему женщины не имеют привычки «запивать» неприятности.

9. Ориентация в пространстве

Женщины проигрывают мужчинам в способности ориентироваться в пространстве. Оказываясь в незнакомой местности, женщины используют видимые опорные точки, в то время как мужчины задействуют «векторную память». На практике это выглядит так: представительницы прекрасного пола, гуляя по незнакомому городу, запоминают окружающую обстановку - расположение домов, достопримечательностей и т.д. Мужчины же, «чувствуют» пространство, запоминая, сколько километров они уже прошли, когда повернули налево, а когда - направо.

10. Розовый и голубой цвет

Новорожденных девочек принято пеленать розовыми пелёнками, а мальчиков - голубыми. Откуда именно взялась данная цветовая классификация - неизвестно. Однако, учёные предполагают, что любовь женщин к розовому цвету связана с древними ассоциациями. Наши предки добывали себе пищу с помощью охоты и земледелия. Охота была уделом мужчин, а женщинам приходилось собирать ягоды, а также заниматься приготовлением пищи. Поскольку большинство съедобных ягод отличается красными и розовыми оттенками, интуитивно они кажутся женщинам более привлекательными.

11. Чувство осторожности

Чувство осторожности у женщин развито более сильно, чем у мужчин. Поскольку мужской организм интенсивнее вырабатывает адреналин и тестостерон, представители сильного пола не могут контролировать своё желание заниматься рискованными делами - ездить на высокой скорости, преодолевать опасные препятствия и т.д. Именно поэтому мужчины чаще женщин увлекаются экстремальными видами спорта.

12. Реакция на опасную ситуацию

В опасных ситуациях мужчины начинают действовать, а женщины - бороться со своими эмоциями. Именно поэтому при опасности, будь то пожар, ограбление или любая другая чрезвычайная ситуация, мужчины часто «бросаются на амбразуру», в то время как женщины начинают плакать, впадают в панику или ступор. Эти отличия связаны с тем, что в экстремальных ситуациях организм мужчины и женщины вырабатывает разные гормоны.

Поскольку различия между мужчинами и женщинами имеют биологическую и психологическую природу, мы не сможем их изменить. Однако, в наших силах учитывать особенности друг друга, чтобы избежать лишних конфликтов и ссор.