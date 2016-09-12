10 вещей, которые мужчины никогда не заметят в женщине

Мужчины склонны не замечать многих деталей, которые для нас очень важны. Мужская невнимательность часто становится поводом для обид и упрёков. На самом же деле обижаться на мужчин не имеет смысла, поскольку они не замечают наших стараний отнюдь не из-за равнодушия, а из-за особенностей восприятия. Дело в том, что представители сильного пола оценивают картинку в целом, не «расчленяя» её на отдельные детали. Существует целый список вещей, которых мужчины никогда не заметят в женщинах. Представляем вашему вниманию 10 самых ярких примеров.

Что мужчины не замечают в женщине?

1. Новая причёска и цвет волос

Не удивляйтесь, если мужчина не обратит внимания на то, что вы изменили форму стрижки или сделали себе модное мелирование. Большинство представителей сильного пола на протяжении жизни носит одну причёску, поэтому нюансы парикмахерского искусства их совершенно не интересуют. Вы сможете удивить мужчину своим походом в салон только в том случае, если вы перекраситесь из брюнетки в блондинку или обрежете длинные косы под каре.

2. Макияж

Результаты многочисленных исследований доказали, что мужчины не обращают внимания на женский макияж. Более того, многие представители сильного пола не замечают разницы, когда женщина накрашена, а когда - нет. Такие нюансы мэйк-апа как накрашенные ресницы, румяна, контур губ и бровей проходят мимо их восприятия. Представители сильного пола обратят внимание на макияж только в том случае, если он будет слишком ярким или неаккуратным.

3. Новая одежда или аксессуары

Женщины часами продумывают новый образ, дополняя его различными аксессуарами и деталями. Однако, если вы хотите удивить этим мужчину, то ваши старания окажутся напрасными. Из-за психологических особенностей представители сильного пола оценивают женский образ в целом, не обращая внимания на его детали. Поэтому не стоит обижаться на молодого человека, если он не заметит, что вместо розовой футболки вы надели светло-красную блузку, а вместо серебряного колье - бусы из бисера.

4. Потеря веса

Вы похудели на 3 килограмма и ждёте от мужчины восторженных комплиментов? Увы, но мужчина вряд ли обратит на это внимание. Учёные доказали, что даже если вес женщины превышает усреднённую норму, но при этом у неё выражена талия, она всё равно будет казаться мужчине стройной. Поэтому колебание в объёмах в пределах нескольких сантиметров абсолютно не цепляет внимание мужчин.

5. Целлюлит

Каждая женщина воспринимает целлюлит как своего злейшего врага. На борьбу с этим несовершенством уходит много средств, времени и усилий. Однако, если вы делаете это ради мужчины, то можете спокойно сбавить обороты, т.к. представители сильного пола чаще всего не обращают на целлюлит абсолютно никакого внимания, т.к. они просто его не замечают.

6. Депиляция

У мужчин хорошо развито тактильное восприятие, поэтому наощупь они, конечно же, отличат гладко выбритую кожу от трёхдневной щетины. Однако, немногочисленные волоски на руках или ногах совершенно не смутят мужской взор, т.к. мужчины попросту не замечают таких «мелочей».

7. Маникюр

Если вы хотите привлечь мужчину маникюром, тогда вам придётся накрасить ногти самыми яркими оттенками. Но учтите, что ваши старания не будут оценены по достоинству, ведь такой маникюр мужчина посчитает слишком вульгарным и вызывающим. Представителям сильного пола по душе аккуратный и ненавязчивый маникюр светлых тонов. Но парадокс заключается в том, что данная деталь женского образа тоже проходит мимо мужского восприятия. Просто ухоженные руки делают наш образ более женственным и нежным, что нравится всем без исключения мужчинам.

8. Новая обувь

Вы приобрели новые туфли или босоножки и спешите похвастаться ими перед своим кавалером? Из вежливости он, конечно же, разделит ваш восторг, однако, на самом деле, он не заметит в вашем приобретении ничего особенного. Мужчины редко обращают внимание на часть женских ножек, которая находится ниже колен, поэтому обувь остаётся вне зоны их видимости.

9. Новое нижнее бельё

Женщина в красивом нижнем белье, безусловно, радует мужской взор. Однако, материал, форма и цвет белья мужчин совершенно не интересуют. Поэтому не удивляйтесь и не расстраивайтесь, если ваш молодой человек не обратит внимания на новый кружевной комплект, который вы купили специально для него.

10. Поход в салон красоты

Женщины воспринимают поход в салон красоты и последующие изменения внешности как грандиозные события, которые способны сделать нас лучше и красивее. Однако, мужчины не обращают на них внимания, считая эти изменения незначительными. Поэтому запомните, если мужчина не заметил ничего необычного после того, как вы вернулись из салона красоты, значит, процедуры прошли успешно.

К мужской невнимательности нужно относиться с пониманием и снисходительностью. Таким восприятием их наделила природа, поэтому мы никогда не сможем их изменить. Но это отнюдь не значит, что женщинам не нужно заботиться о своей внешности и стиле, ведь мужчины всегда обращают внимание на то, насколько ухоженно и аккуратно выглядит их спутница.