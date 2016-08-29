8 признаков, что парень сходит с ума от любви к тебе

Далеко не все мужчины кричат о своей любви на весь мир. Многие представители сильного пола стесняются проявлять чувства, предпочитая выражать любовь не словами, а поступками. Но поскольку женщины эмоциональнее мужчин, порой нам кажется, что если молодой человек сохраняет видимое спокойствие, значит, его чувства недостаточно сильны. На самом же деле мужчина может сгорать от любви, при этом старательно делая вид, будто бы ничего не происходит. Чтобы разобраться в том, какие чувства питает к вам ваш новый кавалер, нужно анализировать его действия с точки зрения мужской психологии. Сравнивать поведение влюбленного мужчины с поведением влюбленной женщины бессмысленно, так как наша психология совершенно разная.

Если вы не уверены, любит ли вас молодой человек, перестаньте мучать себя лишними размышлениями. Психологи считают, что следующие 8 признаков являются доказательством того, что он сходит с ума от любви.

Признаки, что парень сходит с ума от любви к тебе

1. Он соглашается с вашим мнением

Влюбленный мужчина меньше всего на свете мечтает о конфликте с объектом своей страсти. И даже если между вами возникнет какая-нибудь спорная ситуация, он будет отстаивать свою позицию предельно мягко и осторожно, чтобы не ранить ваших чувств. Он внимательно выслушает ваше мнение и, скорее всего, признает вашу правоту. Когда мужчина влюблен в женщину, она кажется ему идеалом, поэтому подсознательно он принимает ее мнение как свое собственное.

2. Он проявляет заботу

Мужчина, который испытывает к вам глубокие и нежные чувства, будет стремиться окружить вас заботой и вниманием. Как именно он это сделает, зависит от многих факторов, включая характер, привычки и представления молодого человека. Некоторые мужчины постоянно пишут своим возлюбленным милые СМС и романтичные стихи, другие - заваливают подарками, а третьи - решают повседневные проблемы, например, подвозят с работы, помогают с ремонтом и т.д. Главное во всех этих действиях одно - мужчина жаждет стать частью жизни женщины.

3. Он мирится с вашим плохим настроением

Если мужчина по-настоящему любит вас, он не испугается ни вашего плохого настроения, ни бушующих эмоций. Если вы заплачете, он попытается вас успокоить, если вы захотите побыть в одиночестве, он уйдет, тихонько прикрыв дверь, а назавтра будет вести себя так, словно ничего не произошло. Влюбленность заставляет организм вырабатывать повышенную дозу эндорфинов, благодаря чему все неприятности кажутся нам менее значимыми. И даже если вы, находясь в порыве гнева, случайно обидите молодого человека, он моментально простит вас.

4. Он готов решать ваши финансовые проблемы

Финансы - наиболее щепетильная сторона отношений. Каждый человек обладает разной степенью щедрости и разным отношением к материальным ценностям. Некоторые мужчины чуть ли не с первого свидания заваливают своих возлюбленных дорогими подарками, другие же считают это лишним, предпочитая добиваться женщин иными способами. Однако даже самые экономные мужчины, при условии, что они по-настоящему влюблены, окажут девушке материальную поддержку в критической ситуации, например, в случае болезни, потери работы и т.д. Конечно же, речь не идет о маниакальных скупердяях, которые воспринимают любые незапланированные траты как катастрофу.

5. Он меняется ради вас

Изменить мужчину невозможно. Однако можно сделать так, чтобы он захотел меняться самостоятельно. Для этого достаточно всего лишь влюбить его в себя. Если ради вас мужчина меняет свой привычный образ жизни или отказывается от вредных привычек, можете не сомневаться - он по уши влюблен, и его чувства носят весьма серьезный характер.

6. Он вводит вас в свое окружение

По-настоящему влюбленный мужчина гордится объектом своей страсти. Следовательно, он захочет «похвастаться» вами перед своими близкими и друзьями. Если вы сомневаетесь в чувствах молодого человека, понаблюдайте за его поведением в те моменты, когда вы находитесь в компании его приятелей. Если вы завладели его сердцем, он будет делать все возможное, чтобы продемонстрировать окружающим ваши отношения. Во-первых, он представит вас как свою девушку, во-вторых, он начнет демонстративно ухаживать за вами. А, в-третьих, он будет ревновать, если вдруг кто-то начнет флиртовать с вами.

7. Он выполняет свои обязательства

«Обещать - не значит жениться» - это выражение знакомо каждой опытной женщине. Действительно, говорить о любви могут многие, но, к сожалению, далеко не всегда слова свидетельствуют о серьезных намерениях. Но если мужчина испытывает к вам подлинную любовь, его слова никогда не разойдутся с действиями. Влюбленный мужчина, во что бы то ни стало, сдержит обещания, данные любимой женщине.

8. Он разрешает вам командовать

Каждый мужчина мечтает о главенствующей роли в отношениях. Однако, испытывая к женщине настоящее чувство, мужчина забудет о своих принципах, ведь главным его желанием станет комфорт для любимой. Ради того, чтобы доставит вам удовольствие, мужчина даже разрешит вам командовать собой. Например, он будет назначать свидания с учетом вашего удобства, откажется от похода на футбольный матч ради романтического ужина, позволит вам заполнить свою ванную комнату разнообразными баночками с косметическими средствами и, конечно же, примчится к вам на помощь по первому зову, забыв о своих делах.

Любовь - чувство иррациональное и необъяснимое, и на всех оно влияет по-разному. Но если мужчина действительно сходит с ума от любви, вы не сможете этого не заметить, ведь именно вы станете главным человеком его жизни. И не важно, как именно он будет проявлять свое чувство - с помощью красивых слов или с помощью решительных поступков.