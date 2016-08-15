7 простых способов успокоить мужа, когда он нервничает

Спокойствие - залог физического и душевного здоровья. Однако, в мире существует масса причин, которые способны вывести нас из себя. Особенно остро на различные проблемы и неприятности реагируют представители сильного пола. Мужчины только на первый взгляд кажутся спокойными и уравновешенными, на самом же деле малейшие внешние раздражители заставляют их нервничать и беспокоиться. Как успокоить мужа, когда он нервничает? В такой ситуации многие женщины устраивают своим возлюбленным «допрос», пытаясь выяснить причины мужского гнева. Однако, лишнее внимание к нервному мужчине способно обернуться не в вашу пользу, т.к. это ещё больше усугубит ситуацию, и он начнёт срываться на вас.

Если вы видите, что ваш молодой человек вернулся домой в плохом настроении, используйте против его гнева своё обаяние и советы психологов. Вот 7 простых способов, которые помогут вам успокоить мужа, если он начинает нервничать.

Способ №1 - сразите его своим оптимизмом и спокойствием

Мужчину не нужно жалеть. Если в его жизни произошла какая-то неприятность, вместо стонов и причитаний играйте на контрастах. Например, если у вашего возлюбленного проблемы на работе или он поссорился с лучшим другом, поддержите его, сказав, что всё не так страшно и в скором времени ситуация изменится к лучшему. Обязательно подчеркните, что вы понимаете его и любите несмотря ни на что. Ваша поддержка заставит мужчину взглянуть на проблему «трезвым» взглядом и он обязательно успокоится. К тому же, ваша уверенность и беззаботная улыбка придадут ему сил.

Способ №2 - накормите его

Утверждение, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, весьма спорно и противоречиво. Но совершенно точно, что желудок и нервная система мужчины связаны друг с другом прямым образом. Голодный мужчина - нервный мужчина. Поэтому при первых признаках раздражения и гнева поспешите накормить своего возлюбленного. Приготовьте для него что-нибудь необычное и сытное. Во-первых, вкусный ужин успокоит мужчину и отвлечет его от дурных мыслей. А, во-вторых, приятные ароматы, витающие в доме, заставят его расслабиться.

Способ №3 - устройте ему романтический вечер

Чтобы успокоить мужчину, который нервничает, достаточно всего лишь окружить его нежностью и лаской. Посвятите этот вечер только ему. Наденьте красивое платье, зажгите свечи, включите спокойную музыку и пригласите его на танец. Далее, в зависимости от обстоятельств, сделайте мужчине расслабляющий массаж, либо же сразу перейдите к делу. Сняв физическое напряжение, мужчина наверняка забудет о своей проблеме. Кроме того, инициатива, исходящая со стороны девушки, прекрасно укрепляет отношения, заставляя мужчину сходить от вас с ума.

Способ №4 - отправляйтесь на прогулку или займитесь спортом

Когда мужчина нервничает, его организм вырабатывает повышенную дозу адреналина - гормонального вещества, которое заставляет сердце биться чаще, кровь - циркулировать быстрее, а нас - чувствовать волнение и страх. Адреналин помогает организму справиться со стрессовой ситуацией, однако, его переизбыток негативно влияет на эмоциональное самочувствие, вызывая психологическую усталость и нервозность. Снизить выработку адреналина можно только с помощью физической разрядки. Поэтому, если ваш мужчина вернулся домой «не в духе», сходите с ним в тренажёрный зал, отправьтесь на пробежку или поплавайте в бассейне. Посвятив спорту всего лишь полчаса, ваш возлюбленный, если не забудет о своих неприятностях, то наверняка посмотрит на них более спокойным взглядом.

Способ №5 - похвалите его

Расстроенный мужчина очень уязвим. Если ваш молодой человек чем-то обеспокоен или взволнован, ни в коем случае не критикуйте его и не произносите сакраментальную фразу - «Я так и знала!» Даже если неприятность произошла по вине мужчины, вы должны мягко и нежно подбодрить его, сказав, что он всё равно остаётся для вас самым лучшим человеком на Земле. Почувствовав вашу поддержку, мужчина найдёт в себе силы сделать правильный выбор. К тому же, ваши любовь и забота подействуют на его самооценку как целительный бальзам, благодаря чему ситуация уже не будет выглядеть такой ужасной.

Способ №6 - станьте внимательным слушателем

Если мужчина готов рассказать о своей проблеме, выслушайте его очень внимательно. Постарайтесь не давать никаких советов и рекомендаций, ведь сейчас ему необходимо просто выговориться. Обязательно поинтересуйтесь, каким образом мужчина намерен решать возникшую проблему, после чего одобрите его выбор. Таким образом вы поможете молодому человеку спокойно проанализировать ситуацию и найти способы для устранения неприятности.

Способ №7 - оставьте его в одиночестве

Далеко не все мужчины хотят рассказывать любимым женщинам о своих неприятностях. И это не удивительно, ведь представители сильного пола желают выглядеть в наших глазах отважными героями, которые не боятся никаких проблем. Если же вы начнёте расспрашивать молодого человека о причинах его плохого настроения, вы только подольёте масла в огонь, заставив его чувствовать дискомфорт и раздражение. Именно поэтому многие психологи рекомендуют в минуты нервозности и гнева оставить мужчину наедине с самим собой. Побыв в тишине и спокойствии, мужчина сможет взглянуть на ситуацию со стороны, тем самым быстрее решив проблему. Если мужчина посчитает нужным, он сам расскажет вам о том, что его волнует. Если же нет, то позвольте ему сделать самостоятельный выбор.

Успокаивая мужчину, который нервничает, руководствуйтесь чувством такта и своей интуицией. В одних ситуациях необходимо проявить заботу и внимание, а в других - стать для мужчины тем, кто с шутками и оптимизмом вытащит его из омута душевных терзаний. Главное, помните о том, что совсем скоро настроение мужчины изменится, и ситуация уже не будет восприниматься как катастрофа.