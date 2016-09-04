Пирог с кабачками и цветной капустой в духовке: рецепт с фото

Если вам хочется побаловать семью вкусной несладкой выпечкой, предлагаю остановить свой выбор на этом рецепте. Особенно он актуален летом, когда доступно огромное количество молодых кабачков. Благодаря яично-сметанной заливке этот дрожжевой пирог с кабачками и цветной капустой, приготовленный в духовке, получается не сухим, вкусным и очень сытным.

Им можно угостить гостей и взять с собой в дорогу в качестве перекуса. Технология приготовления этой выпечки имеет что-то общее с приготовлением пиццы. Но здесь отсутствует сыр.



Диаметр этого пирога 26 см.

Ингредиенты пирога с кабачками и цветной капустой:

Для начинки:

кабачки молодые – 300-400 г

цветная капуста – 200 г

яйца – 2 шт.

сметана – 3 ст.л.

томатная паста или кетчуп – 2 ст.л.

перец, соль – по вкусу

Для теста:

вода – 1 ст.

дрожжи сухие – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

мука – около 400 г

растительное масло – 2-3 ст.л.

Как приготовить пирог с кабачками и цветной капустой в духовке:

1) Чтобы кабачковый пирог получился вкусным, нужно замесить хорошее дрожжевое тесто. Для этого в глубокой миске необходимо соединить сухие продукты: немного муки (грамм 150), дрожжи, сахарный песок и соль.

2) Заливаем всё это стаканом тёплой воды. Тщательно (чтобы не было комочков) перемешиваем венчиком.

3) Добавляем просеянную муку, вымешиваем пока ещё не густое тесто ложкой. На этом этапе вливаем 3 ст.л. масла подсолнечного.

4) Тесто нужно хорошо вымесить руками, чтобы оно не было липким. Накрываем полотенцем или пищевой плёнкой. Отставляем в тёплое место на 30-40 минут для расстойки.

5) А пока в это время можно заняться начинкой для пирога. Нарезаем молодые кабачки кружочками или половинками. Перемешиваем с небольшим количеством соли. А цветную капусту бланшируем. То есть опускаем в кипящую солёную воду соцветия на 5-7 минут. Затем достаём шумовкой и даём воде стечь.

6) Прошло 40 минут и тесто выросло. Стало нежным и мягким. Его следует ещё раз вымесить руками на плоской поверхности, подсыпая муку.

7) Берём форму для выпечки, в которой будем печь пирог из кабачков в духовке. Смазываем её растительным маслом. Распределяем тесто по форме и наносим на поверхность томатную пасту или кетчуп. Кстати, пирог можно готовить и на противне.

8) Выкладываем следующим слоем солёные кабачки.

9) Затем отварную цветную капусту. Посыпаем всё перцем.

10) Приготовим заливку. Смешиваем в отдельной посуде яйца, сметану, немного воды (около 3-4 ст.л.) и соль.

11) Заливаем сверху пирог с кабачками, распределяя равномерно по всей поверхности эту массу. Отправляем в духовой шкаф, который заранее разогрели до 180 градусов. Выпекаем изделие около 30 минут.

12) Готовность пирога определяем по румяной корочке и по отсутствию на поверхности жидкости. Яйца должны запечься.

13) Даём пирогу немного остыть и извлекаем его из формы.

При подаче можно посыпать выпечку рубленой свежей зеленью, и наслаждаться её превосходным вкусом.