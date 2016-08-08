Каждая женщина хочет быть идеальной второй половинкой для своего мужчины. Но нередко, несмотря на все усилия, ничего не получается: пара ссорится. Он «бесится», по её мнению, ни с чего. Почему мужчина злится? 10 мелочей, способных его разозлить, сформулировали психологи и умудрённые опытом дамы. Проблема чаще всего кроется в нюансах поведения, которые при большом желании можно и откорректировать. Конечно, идеальные отношения бывают только у сказочных героев, однако, стремиться к таким можно и в реальности.

Почему ваш мужчина злится?

1. Излишняя подозрительность

Навязчивая идея неуверенных в себе барышень: «Он мне изменяет». Они настойчиво выискивают доказательства адьюльтера: читают смс и онлайн переписку, отслеживают звонки. Каждый раз с подозрительностью спрашивают: точно ли он собирается встретиться с друзьями, а то и пытают приятелей избранника, чем те занимались в конкретный момент. Согласитесь, это никому не будет приятно. Вы бы наверняка не обрадовались таким сюрпризам с его стороны. Доверие - фундамент крепких отношений. Перестаньте унижаться в поисках непонятно чего, просто верьте, он это обязательно оценит.

2. Ревность

Данный пункт тесно связан с предыдущим. У всех нас иногда появляются бредовые идеи, но беспочвенные подозрения - не повод для ссор и скандалов. Мужчины терпеть этого не могут. Чрезмерная ревнивость приводит супруга (или бойфренда) к мысли, что ваше основное хобби - целыми сутками следить за его жизнью, либо вы ужасно закомплексованная девушка, либо и то, и другое сразу. После таких выводов возможно два варианта развития событий:

- вам предоставят реальный повод для ревности и скандала, чтобы не просто так терпеть упрёки и подколки;

- он просто развернётся и уйдёт в поисках более уравновешенной особы.

3. Болтливость

Дамы часами могут обсуждать туфли, купленные вчера, то ужасное платье, которое Надька надела на неделе, или другие «важные» проблемы. Долгие разговоры ни о чём обычно бесят сильную половину человечества. Мужчины привыкли слышать чётко озвученную проблему, давать конкретный ответ, решение. Знакомая ситуация: вы приходите к своему любимому пожаловаться на что-то, просто выговориться, хотите внимания, объятий и утешений, а он сразу даёт совет, как поступить, и замолкает, думая, что вопрос исчерпан? Не нужно лишний раз нагружать его болтовнёй, лучше встретьтесь с подругой за чашечкой кофе и наговоритесь с ней вволю, это будет оптимальным вариантом для всех.

4. Ваша мама

Жена и дети - основные жизненные ценности для многих мужчин. Потому они считают, что существует только одна семья и, независимо от ситуации, необходимо отстаивать внутренние интересы. Нет, конечно, они помнят о существовании такой прекрасной женщины в этом мире, как тёща, но чем она дальше, тем лучше. Потому стоит чётко отделить свою семью от других родственников.

5. Доминирование и настырность

С рыцарских эпох мужчины - сильные и храбрые защитники-завоеватели, которые добиваются внимания хрупких прекрасных дам. С тех времён ничего не поменялось. Они так и жаждут побед. Так организуйте подобное удовольствие! Не унижайтесь перед парнем, который вам нравится. Это потешит его самолюбие, но вряд ли нормальный, уверенный человек адекватно воспримет «прогиб». Пусть себе завоёвывают!

6. Ожидание чувств

Всем известно, что женщины «любят ушами». Хлебом их не корми, просто скажи что-нибудь «эдакое». Они ежедневно хотят слышать от своего любимого красивые слова о чувствах, красоте, прекрасном совместном будущем. Однако, представители сильного пола не так часто озвучивают приятности. Они считают это бессмысленным сюсюканьем. Потому бесполезно и даже опасно постоянно требовать комплиментов и, тем более, устраивать скандалы на эту тему, до добра такое поведение не доведёт.

7. Фразы с намеками

Вопросы с тайным умыслом - секретное оружие барышень. Например: «О чём ты сейчас думаешь, милый?» В переводе: «Сделай мне приятно, скажи, как ты любишь меня несравненную». Подобные фразочки даже опытных ловеласов загоняют в тупик, они сразу начинают мысленно метаться в поисках ответа. Хотя на самом деле размышляли о мухе, блуждающей по стене. Также женщины любят озадачивать необоснованным «нет». У парней мозги закипают от желания понять: это просто кокетство или действительно отказ. Следите, чтобы не было перебора.

8. Навязчивая опека

Женщины безумно заботливые существа, которые готовы с утра до ночи беспокоиться о близких людях и, конечно, о любимом. Каждый раз перед выходом они спрашивают: не забыл ли он надеть шарф; в обеденный перерыв звонят, интересуясь, поел ли и что конкретно. Тем самым превращаясь в маму номер два, которая не давала в детстве и шагу самостоятельно ступить. Да, ласка и забота необходимы всем, хотя временами лучше побыть безучастной букой. Пусть гадает, что не так. Опека должна быть умеренной.

9. Шоппинг

Дамское счастье - дни напролёт проводить в магазинах в поисках новых туфелек, украшений и кофточек. Заходя в бутик за шортами, барышни выходят с новыми колготками, платьем и шарфиком, напрочь забыв, зачем пришли. Выбор цвета летней сумки между лазурно-небесным и оттенком морской волны - вообще непосильная задача, трагедия! Чаще всего мужья и бойфренды не понимают этого. Они направляются сразу в тот отдел, который запланировали; физически они не могут часами ходить между витринами, выбирая джинсы: «Подошли? Замечательно, сразу беру». Просто не тащите за собой любимого человека, отправляясь за покупками. Он не будет злиться, жалуясь на излишнюю медлительность и расточительность, а вы сможете расслабиться и насладиться процессом.

10. Шантаж интимом

Отказ от близости под любым предлогом - классический повод для раздражения и обид. Естественно, от усталости и недомоганий никто не застрахован. Вторая половинка должна это понимать. Но когда ситуация повторяется каждый вечер, вплоть до выполнения ранее озвученного желания, нехорошо! Любой мужчина почувствует себя оскорблённым и уязвлённым, если женщина будет избегать физической любви. Вариант развития событий: манипулирование интимными отношениями. Стандартный сценарий: «Ах, ты такой-сякой, пришёл вчера на час позже, чем обещал? Получай, неделю будешь спать один». Ну, кому это понравится?

Да, темпераменты у людей разные, посему список можно продолжать бесконечно. Однако, перечисленные 10 вещей, способных его разозлить, стоит запомнить. Избегайте их в отношениях, берегите любовь!