Салат с пекинской капустой, шампиньонами и сыром фета: рецепт с фото

С приходом весны на прилавках магазинов появляется всё больше и больше свежих овощей и зелени. Как известно, весной в организме человека количество витаминов идёт на спад, поэтому салаты из свежих овощей и зелени будут самым лёгким способом пополнить наш запас витаминов. Весенний салат с пекинской капустой, шампиньонами и сыром фета – один из моих любимых рецептов для гостей.

Если вдруг у вас наметилась непредвиденная встреча гостей, то этот салат замечательно подойдёт для такого незапланированного стола. Салат очень лёгок в исполнении и затраченное на него время минимально. Мало того, этот салат может очень удивить ваших гостей не только своим видом, но и замечательным изысканным вкусом. Несмотря на то, что в нём нет мясных продуктов и майонеза, он получается достаточно сытным, поэтому подойдёт и для тех, кто стремится похудеть.

Ингредиенты весеннего салата с пекинской капустой, шампиньонами и сыром фета:

сыр фета;

пекинская капуста;

помидоры - 2шт.;

огурец - 1 шт.;

грибы - 200 г;

лук - 2 шт.;

зелень;

соевый соус;

оливковое масло;

подсолнечное рафинированное масло;

соль, перец.

Рецепт приготовления салата с шампиньонами, пекинской капустой и помидорами:

1) Приступаем к готовке салата. Начнём с грибов. Нарезаем их средними кусочками.

2) Нарезаем лук полукольцами для пассировки.

3) На разогретую сковородку выливаем подсолнечное масло и выкладываем нарезанный лук. Обжариваем его минуты две.

4) Следом за луком выкладываем нарезанные грибы.

5) Перемешиваем лук с грибами. Добавляем в обжариваемые грибы соль. Хорошо обжариваем.

6) Нарезаем помидоры кубиками.

7) Нарезаем кубиками огурцы.

8) Нарезаем тоненько пекинскую капусту.

9) Высыпаем в главное блюдо помидоры и огурцы.

10) Нарезаем лук полукольцами для салата.

11) Высыпаем в основное блюдо к помидорам и огурцам пекинскую капусту, затем выкладываем наши жареные грибочки.

12) Нарезаем сыр фета прямоугольниками.

13) Выкладываем нарезанный лук и сыр фета в основное блюдо.

14) Вот и положили все ингредиенты для салата, теперь осталось заправить наш салатик. Заправляем соевым соусом, оливковым маслом, перчим и солим.



С солью нужно быть осторожными, так как мы заправляли салат соевым соусом, а он солёный.

15) Тщательно перемешиваем салат. Выкладываем на основное блюдо, украшаем нарезанной зеленью и подаём к столу.



Вот и готов наш весенний салатик с пекинской капустой, шампиньонами и сыром фета.

Совет по приготовлению салата:

Есть несколько секретов в приготовлении салатов с добавлением зелени, одним из этих секретов является то, что зелень лучше рвать руками, а не резать, так сохраняется больше витаминов. Если салат придётся подавать через некоторое время после приготовления, то лучше его не солить и не заправлять, так как свежие овощи и зелень пустят много сока, что испортит праздничный вид. Заправлять и солить лучше перед самой подачей салата.