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Салат с пекинской капустой, шампиньонами и сыром фета: рецепт с фото

С приходом весны на прилавках магазинов появляется всё больше и больше свежих овощей и зелени. Как известно, весной в организме человека количество витаминов идёт на спад, поэтому салаты из свежих овощей и зелени будут самым лёгким способом пополнить наш запас витаминов. Весенний салат с пекинской капустой, шампиньонами и сыром фета – один из моих любимых рецептов для гостей.

 

Салат с пекинской капустой, шампиньонами и сыром фета: фото

 

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Если вдруг у вас наметилась непредвиденная встреча гостей, то этот салат замечательно подойдёт для такого незапланированного стола. Салат очень лёгок в исполнении и затраченное на него время минимально. Мало того, этот салат может очень удивить ваших гостей не только своим видом, но и замечательным изысканным вкусом. Несмотря на то, что в нём нет мясных продуктов и майонеза, он получается достаточно сытным, поэтому подойдёт и для тех, кто стремится похудеть.

Ингредиенты весеннего салата с пекинской капустой, шампиньонами и сыром фета:

  • сыр фета;
  • пекинская капуста;
  • помидоры - 2шт.;
  • огурец - 1 шт.;
  • грибы - 200 г;
  • лук - 2 шт.;
  • зелень;
  • соевый соус;
  • оливковое масло;
  • подсолнечное рафинированное масло;
  • соль, перец.

Ингредиенты для салата: фото 1

Рецепт приготовления салата с шампиньонами, пекинской капустой и помидорами:

1) Приступаем к готовке салата. Начнём с грибов. Нарезаем их средними кусочками.

 

Нарезанные грибы: фото 2

 

2) Нарезаем лук полукольцами для пассировки.

 

Нарезанный лук: фото 3

 

3) На разогретую сковородку выливаем подсолнечное масло и выкладываем нарезанный лук. Обжариваем его минуты две.

 

Пассеровка лука: фото 4

 

4) Следом за луком выкладываем нарезанные грибы.

 

Добавление к луку грибов: фото 5

 

5) Перемешиваем лук с грибами. Добавляем в обжариваемые грибы соль. Хорошо обжариваем.

 

Обжаренный лук с грибами: фото 6

 

6) Нарезаем помидоры кубиками.

 

Нарезанные помидоры: фото 7

 

7) Нарезаем кубиками огурцы.

 

Нарезанные огурцы: фото 8

 

8) Нарезаем тоненько пекинскую капусту.

 

Нарезанная пекинская капуста: фото 9

 

9) Высыпаем в главное блюдо помидоры и огурцы.

 

Соединение помидоров и огурцов: фото 10

 

10) Нарезаем лук полукольцами для салата.

 

Полукольца лука: фото 11

 

11) Высыпаем в основное блюдо к помидорам и огурцам пекинскую капусту, затем выкладываем наши жареные грибочки.

 

Добавление в салат капусты и грибов: фото 12

 

12) Нарезаем сыр фета прямоугольниками.

 

Нарезанный сыр: фото 13

 

13) Выкладываем нарезанный лук и сыр фета в основное блюдо.

 

Добавление сыра в салат: фото 14

 

14) Вот и положили все ингредиенты для салата, теперь осталось заправить наш салатик. Заправляем соевым соусом, оливковым маслом, перчим и солим.


С солью нужно быть осторожными, так как мы заправляли салат соевым соусом, а он солёный.

 

Заправка салата соевым соусом: фото 15

 

15) Тщательно перемешиваем салат. Выкладываем на основное блюдо, украшаем нарезанной зеленью и подаём к столу.

 

Салат с пекинской капустой, шампиньонами и сыром фета: фото


Вот и готов наш весенний салатик с пекинской капустой, шампиньонами и сыром фета.

 

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Совет по приготовлению салата:

Есть несколько секретов в приготовлении салатов с добавлением зелени, одним из этих секретов является то, что зелень лучше рвать руками, а не резать, так сохраняется больше витаминов. Если салат придётся подавать через некоторое время после приготовления, то лучше его не солить и не заправлять, так как свежие овощи и зелень пустят много сока, что испортит праздничный вид. Заправлять и солить лучше перед самой подачей салата.

 (голосов: 1)
Автор:
24 августа 2016
Фото: Наталья Лузина

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