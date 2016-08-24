Салат с пекинской капустой, шампиньонами и сыром фета: рецепт с фото
С приходом весны на прилавках магазинов появляется всё больше и больше свежих овощей и зелени. Как известно, весной в организме человека количество витаминов идёт на спад, поэтому салаты из свежих овощей и зелени будут самым лёгким способом пополнить наш запас витаминов. Весенний салат с пекинской капустой, шампиньонами и сыром фета – один из моих любимых рецептов для гостей.
Если вдруг у вас наметилась непредвиденная встреча гостей, то этот салат замечательно подойдёт для такого незапланированного стола. Салат очень лёгок в исполнении и затраченное на него время минимально. Мало того, этот салат может очень удивить ваших гостей не только своим видом, но и замечательным изысканным вкусом. Несмотря на то, что в нём нет мясных продуктов и майонеза, он получается достаточно сытным, поэтому подойдёт и для тех, кто стремится похудеть.
Ингредиенты весеннего салата с пекинской капустой, шампиньонами и сыром фета:
- сыр фета;
- пекинская капуста;
- помидоры - 2шт.;
- огурец - 1 шт.;
- грибы - 200 г;
- лук - 2 шт.;
- зелень;
- соевый соус;
- оливковое масло;
- подсолнечное рафинированное масло;
- соль, перец.
Рецепт приготовления салата с шампиньонами, пекинской капустой и помидорами:
1) Приступаем к готовке салата. Начнём с грибов. Нарезаем их средними кусочками.
2) Нарезаем лук полукольцами для пассировки.
3) На разогретую сковородку выливаем подсолнечное масло и выкладываем нарезанный лук. Обжариваем его минуты две.
4) Следом за луком выкладываем нарезанные грибы.
5) Перемешиваем лук с грибами. Добавляем в обжариваемые грибы соль. Хорошо обжариваем.
6) Нарезаем помидоры кубиками.
7) Нарезаем кубиками огурцы.
8) Нарезаем тоненько пекинскую капусту.
9) Высыпаем в главное блюдо помидоры и огурцы.
10) Нарезаем лук полукольцами для салата.
11) Высыпаем в основное блюдо к помидорам и огурцам пекинскую капусту, затем выкладываем наши жареные грибочки.
12) Нарезаем сыр фета прямоугольниками.
13) Выкладываем нарезанный лук и сыр фета в основное блюдо.
14) Вот и положили все ингредиенты для салата, теперь осталось заправить наш салатик. Заправляем соевым соусом, оливковым маслом, перчим и солим.
С солью нужно быть осторожными, так как мы заправляли салат соевым соусом, а он солёный.
15) Тщательно перемешиваем салат. Выкладываем на основное блюдо, украшаем нарезанной зеленью и подаём к столу.
Вот и готов наш весенний салатик с пекинской капустой, шампиньонами и сыром фета.
Совет по приготовлению салата:
Есть несколько секретов в приготовлении салатов с добавлением зелени, одним из этих секретов является то, что зелень лучше рвать руками, а не резать, так сохраняется больше витаминов. Если салат придётся подавать через некоторое время после приготовления, то лучше его не солить и не заправлять, так как свежие овощи и зелень пустят много сока, что испортит праздничный вид. Заправлять и солить лучше перед самой подачей салата.
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