7 вещей, которые действительно нужны мужчинам в отношениях

Многие женщины помнят народную мудрость, что путь к сердцу мужчины идёт через желудок, поэтому, следуя ей, стараются угодить благоверному именно на кухне, готовя разные изыски. Но на самом деле для сильного пола вкусная еда стоит не на первом месте. Для прекрасных отношений девушке нужно постараться, обеспечив и другие прелести совместной жизни.

7 вещей, в которых нуждаются парни в отношениях

Он – герой. Любимым сыночком мужчина был и остаётся для своей мамы, для второй половинки он хочет стать опорой и защитой. Поэтому женщинам нужно отучаться от того, что он беззащитный котёночек, маленький цветочек, которого нужно холить и лелеять. Исключения, конечно, есть – у него температура 36,9, болит живот или плохое настроение из-за начальства, которое его не понимает. В остальных случаях он – сильный и мужественный, им восхищается и трепещет перед ним вторая половинка. А значит, вы должны постоянно хвалить своего благоверного, что он самый умный, самый смелый, самый лучший и т.п. Главное, чтобы мужчина верил в это, поэтому необходимо быть предельно искренней.

Никаких обид. Да, сложно, но не нужно обижаться и ругаться с мужчиной из-за не вымытой чашки, разбросанных носков или же использованного вашего любимого и дорогого шампуня. Он просто не поймёт, что стало причиной обиды, считая, что вы к нему относитесь без уважения, раз скандалите из-за мелочей. К тому же, парень не выносит на физическом уровне слёз, его они выбивают из себя. Просто поймите, что ваш любимый не хотел вас обидеть, мужчины не привыкли обращать внимание на мелкие проблемы, они отвечают за глобальный мир. Простите его сразу же, как только увидите неурядицы в быту – это поможет сохранить в ваших отношениях гармонию и взаимопонимание.

Быть в курсе событий. Женщины имеют особенность недоговаривать, считая, что мужчина сам догадается, что она мечтает, например, о сумочке, мимо которой они с ним ходили уже несколько раз и возле которой она тяжело вздыхала, или же, что ей сейчас грустно, поэтому возлюбленный должен её чем-то порадовать, и т.п. Никогда не делайте так. Лучше напрямую говорите о важном, но, конечно же, в пределах разумного, так как мужчины могут ещё больше придумать и додумать, чем прекрасный пол. Помните, что утаивание – это первый кирпичик стены внутри священного пространства гармоничных отношений.

Личная жизнь. Мужчины, как и женщины, хотят иметь личное пространство, поэтому обязательно дайте его своему благоверному – пусть ходит спокойно на футбол, сидит по пятницам с друзьями в баре или же ездит раз в месяц на рыбалку. Но только пусть делает это, не боясь, что вы обидитесь, будете скандалить и ругаться. Он всё равно сделает по-своему, но только втайне от вас. Поэтому любимому дайте немного свободы и сами пользуйтесь ей – шопинг, салон красоты, фитнес, посиделки с подружками и т.п.

Поддержка. Вашему любимому нужно знать, что вы его всегда поддержите и поймёте. Нет, вы не должны принимать решения за него, но должны показать, что всегда на его стороне. Если ему плохо, протяните руку помощи, притом в переносном и прямом смысле слова, благоверному будет приятно ощутить тепло вашей ладони в своей, когда вы не можете найти слов поддержки. Так вы добьётесь намного больше в отношениях, чем выспрашивая и третируя разными вопросами, когда ему не хочется говорить.

Верность. Как женщина мечтает о верном спутнике жизни, так и мужчина – о такой же второй половинке. И если прекрасный пол иногда, но может простить поход налево «по пьяни» или же ничего незначащий курортный роман, то для сильного пола – это удар ниже пояса. Потому что все мужчины – собственники, поэтому их любимую трогать никто не имеет право. Ради преданной жены он готов будет горы свернуть! Оставайтесь всегда верны ему, и он ответит взаимностью.

Интимная жизнь. Все женщины знают, что если нет половой близости с мужчиной, то, собственно, нет и самой пары. Увы, так устроен мир. Поэтому постарайтесь, чтобы «голова не болела», иначе любимый начнёт искать более здоровую женщину на стороне.



Зная эти 7 вещей, которые действительно нужны мужчинам в отношениях, можно сделать свой любовный союз гармоничным и крепким, где царит уважение и взаимопонимание.