Как найти общий язык на работе с каждым знаком Зодиака: 12 советов от астрологов

Работа в коллективе — это не только выполнение общих задач, обмен идеями и опытом, но и общение. Каждый коллега — это уникальная личность, со своими привычками, характером и темпераментом, к которой нужен определённый подход. Астрология может дать нам некоторые подсказки о том, как наладить контакт с людьми, исходя из характеристик их знака Зодиака.

Как поладить с коллегой в зависимости от его знака Зодиака

Овен. Люди этого знака Зодиака - энергичные, инициативные и иногда импульсивные. Они стремятся быть лидерами и не любят, когда кто-то стоит у них на пути. Поэтому нужно уважать их инициативу. Если Овен предложит идею, давать ей шанс. Большой плюс у него – нежелание сплетничать. Он в лицо скажет, если что-то не нравится, не станет за спиной обливать коллег грязью. Но и от окружающих ждёт открытости, обман чувствует за версту. С представителями этого созвездия лучше говорить мало, избегая долгих обсуждений, и только по делу. Из недостатков – импульсивность, эмоции точно не смогут скрыть, но не стоит принимать всё на свой счёт. Это лишь часть характера.

Телец. В силу своего природного неумения адаптироваться к переменам, этот знак постоянен и надёжен, никогда не предаст и всегда протянет руку помощи. Ценит стабильность. Прекрасный руководитель, умеющий похвалить и сделать комплимент. Того же ждёт и от коллег. Тельцы любят, когда их труд ценят. Критику они просто не выносят, очень сильно злятся, когда слышат её в свой адрес. Поэтому замечания нужно говорить этому знаку мягко, как предложение, а не упрёк. Тогда он прислушается и сделает, как нужно. Хотя ему будет это и сложно, так как любые изменения для него – удар ниже пояса, но подвести коллектив он не сможет.

Близнецы. Это один из самых коммуникабельных и любознательных знаков Зодиака, умеющих быстро переключаться между темами и задачами, поэтому ему можно давать разную работу, он с лёгкостью с ней справится. К тому же, он найдёт язык с любым человеком, что также немаловажно в коллективе. Но есть у этого знака огромный недостаток – он обожает сплетничать. Притом делает это ненавязчиво, как бы между делом, не придавая никакого значения этому. Именно эту черту характера можно использовать в своих целях, например, рассказать Близнецам «тайну», о которой хотелось бы, чтобы знал весь офис.

Рак. Представители этого знака Зодиака на работе выглядят словно в броне, ничто и никто их не может обидеть, разозлить или заставить расчувствоваться. Однако, на самом деле, они очень чувствительные и ранимые, желающие быть кому-то нужными. Поэтому к ним нужно обязательно обращаться за помощью, а после обязательно поблагодарить – принести чашечку кофе, угостить шоколадкой или же поздравить с днём рождения, поинтересоваться о здоровье или делах вообще. Раки обязательно запомнят эти мелочи и будут лучше относиться к такому внимательному коллеге. Кстати, плохое они тоже помнят, притом долго. Но не мстят.

Лев. Среди представителей этого знака Зодиака можно отыскать идеального руководителя, который с радостью будет заботиться о своих подчинённых. Но даже если он просто коллега, всё равно обязательно запомнит день рождения сотрудника, украсит его стол, например, шарами. Лев станет зачинщиком празднования нового года на широкую ногу – развесит мишуру, разрисует окна и принесёт веточки сосны, чтобы всем поднять настроение. Однако ему тоже нужно внимание – надо подчёркивать привлекательность, говорить комплименты или же рассказать о значимости его профессионализма в решении карьерных вопросов. Он обожает лесть и признание общества.

Дева. Этот знак очень ответственный и обожает свою работу, поэтому выполняет её очень хорошо. Хотя среди Дев много карьеристов, но они никогда не будут идти по головам ради руководящего поста. Им предпочтительнее двигаться к своей цели спокойно и поэтапно. Именно за это их и ценят в коллективе. Однако есть и такие, которых представители этого знака очень раздражают, потому что они сильно концентрируются на мелочах. Кажется, что Девы на пустом месте придумывают проблему, но это не так. Если разобраться, то можно понять, что этот знак дотошен ради качественного результата, и в их предложениях всегда есть смысл.

Весы. Дипломаты по природе всегда найдут компромисс и сгладят все острые углы, поэтому рядом с ними всем коллегам комфортно. Этому знаку Зодиака нужно передавать творческие задания, так как у них очень хорошо работает левое полушарие. Однако принимать важные и быстрые решения им не стоит, потому что они будут долго думать, взвешивая все за и против, но так и не смогут найти верный ответ. К тому же, этот знак старается не брать на себя ответственность, перекладывая это на плечи других коллег, чтобы в случае чего сделать их крайними. Если же всё же им приходится решать, то Весы могут проявить себя довольно пассивно-агрессивно, скрываясь за внешним спокойствием и излишней доброжелательностью.

Скорпион. Работники этого знака Зодиака – целеустремлённые и не тратящие время на болтовню. Они всегда говорят правду, даже если кому-то она и не нравится, и ждут, что и коллеги будут вести себя так же. Для них оскорбительно, когда им лгут. К тому же, им не нравится лесть, особенно, неискренняя. Лучше вообще ничего не говорить, чем осыпать его комплиментами ради собственной выгоды. Скорпион предпочитает работать в одиночестве, именно так он сможет сделать больше и качественней. Разговоры о предстоящем отпуске или же болезнях ребёнка его сильно напрягают, так как он чувствует себя тогда не результативным на работе.

Стрелец. Представители этого знака Зодиака – главные любимчики коллектива, так как у них всегда хорошее настроение, прекрасное чувство юмора, которое помогает разрядить даже самую напряжённую обстановку, и неиссякаемая энергия. К тому же, Стрельцы открыты к общению, с удовольствием делятся личными историями и также с интересом слушают чужие. Однако у этого лучшего работника есть небольшой минус – свободолюбие. Этот знак Зодиака может постоянно опаздывать на работу, получать выговоры за оригинальную одежду или же уходить, ни у кого не отпросившись, потому что ему нужно было срочно куда-то. Чтобы с ним наладить дружеские отношения, не нужно его ставить в рамки.

Козерог. Главное достоинство этого работника – трудоголизм. Козерог будет работать от заката до рассвета, ни с кем не разговаривая по пустякам, пока не сделает свою работу. Он не готов тратить время даже не еду. Его обед занимает ровно столько времени, сколько нужно для того, чтобы съесть порцию. Он сам трудяжка, но и от остальных ждёт такой же энтузиазм, сильно расстраиваясь, когда кто-то ленится. Поэтому, чтобы с ним наладить дружеские отношения, надо быть с ним на одном уровне в плане работы. Таких людей он ценит и уважает, готов сблизиться и общаться не только на рабочие темы, но и даже на личные.

Водолей. Этот знак – фонтан идей, которые по ряду причин не всегда возможно воплотить в жизнь, поэтому чаще всего их отметают в коллективе, так как предпочитают что-то более поверхностное и привычное. Но те, кто хочет расположить Водолея к себе, должны больше интересоваться его мнением, чтобы он чувствовал себя нужным для своих коллег. Рекомендуется позволить представителям этого знака быть прогрессивными и креативными. Они ценят независимость и оригинальность. Можно предложить поработать над презентациями или способами развития предприятия. Они точно найдут великолепное решение.

Рыбы. Это творческие люди, не умеющие, в силу своего характера, быть хорошими руководителями. Зато они отличные исполнители, особенно в творчестве. Им идеально подойдёт работа без строгих рамок и не контролируемая постоянно руководством, чтобы Рыбка могла самовыразиться. С представителями этого знака Зодиака для достижения понимания нужно вести неформальные беседы, тогда они точно пойдут на связь и станут надёжным другом, который не предаст и всегда будет рядом. Быть честными и искренними, иначе Рыбы закроются и вернуть их расположение обратно будет сложно.

Зная особенности каждого знака Зодиака, вы сможете лучше понять своих коллег и наладить с ними гармоничные отношения на рабочем месте. Но помните, что, несмотря на астрологические характеристики, каждый человек уникален и имеет свои чёткие черты характера. Сочетайте советы с личным опытом и наблюдениями, чтобы создать комфортную обстановку для всех.