9 тревожных признаков, что ваш парень вас стыдится

Отношения – это сложное переплетение чувств, взаимного уважения и, конечно же, гордости за вторую половинку. Вам должно быть комфортно рядом со своим партнёром, а он, в свою очередь, должен радоваться тому, что вы вместе. Однако иногда в парах возникает неприятное ощущение, что ваш партнёр вас… смущается, что, конечно же, негативно влияет на вашу самооценку. Чувство стыда у второй половинки может быть связано с его личными комплексами, незрелостью, отношением со стороны общества или, к сожалению, лично с вами. Есть 9 ключевых причин такого поведения, которые нужно вовремя распознать, чтобы не усугубить и без того непростую ситуацию в отношениях.

9 способов понять, стесняется ли вас парень

Чувство неуверенности в себе. Очень важно чувствовать себя комфортно рядом с близким человеком. Но если ваш парень создаёт все условия, чтобы вам с ним было неуютно, как будто вы не достойны его идеального образа и социального уровня, то, возможно, он вас стесняется. Это может быть очень незаметным: взгляды, которые он бросает в вашу сторону, или отсутствие комплиментов, или даже замечания, сделанные в ваш адрес. А может быть открыто – критика и недовольный вид. Не позволяйте ему унижать вас. Объясните, что вам не нравится, когда он так себя ведёт, и попросите его прекратить.

Критика вашей внешности или поведения. Критика, особенно постоянная и необоснованная, – это ещё один тревожный звоночек. Если парень постоянно указывает на ваши недостатки, критикует ваш стиль одежды, причёску, макияж, манеру говорить или смеяться, это не любовь, а попытка заставить вас соответствовать его идеалу. Возможно, у него завышенные требования ко всем, в том числе и к вам. Он может быть перфекционистом и считать, что вам следует постоянно стремиться к совершенству. Или он действительно считает, что ваш внешний вид или поведение неприемлемы, и стыдится вас из-за этого. Не позволяйте ему критику в свой адрес. Помните, что вы прекрасны такая, какая вы есть.

Не знакомит с друзьями и близкими. Знакомство с друзьями вашего партнёра может не произойти на ранней стадии отношений. Однако со временем всё же вы должны узнать его близкий круг. Поэтому задумайтесь, почему он не разговаривает в вашем присутствии, всегда уходит, не даёт трубку поговорить с друзьями и родными. Появляется ощущение, что он смущается вас. Есть парни, которые могут откладывать знакомство второй половинки со своей семьёй, но, по крайней мере, их друзья будут знать о вас. Он может бояться, что его друзья будут критиковать ваш внешний вид, поведение или ваши отношения. В таком случае выразите свои чувства и объясните, что вас беспокоит его скрытность.

Игнорирует ваши достижения и интересы. В здоровых отношениях партнёры помогают друг другу и радуются успехам второй половинки. Если ваш парень постоянно умаляет ваши достижения, обесценивает ваши интересы и увлечения, это признак неуважения и, возможно, стыда. Он имеет привычку игнорировать ваши утверждения или перебивать вас, когда вы ещё говорите, это показывает, что он вас не уважает, а значит, стесняется. Тот, кто счастлив рядом с вами, будет постоянно и с нетерпением слушать, что вы скажете. Он захочет узнать о вас всё и не станет пытаться принизить вас.

Контроль вашей внешности. Нормально, когда близкий говорит, в чём вам красиво, а чего лучше избегать при выборе одежды. Но если мужчина пытается контролировать, как вы выглядите, постоянно критикуя внешность, стиль, и хмурится, глядя на причёску и макияж, то стоит задуматься о причинах такого недовольства вами. Если вы чувствуете давление со стороны второй половинки, заставляющей вас выглядеть определённым образом, это может означать, что парень смущается рядом с вами, что в любом случае нездорово.

Свидания вдали от дома или в помещении. Совершенно нормально наслаждаться временем, проведённым с любимым человеком в квартире или доме, но это становится проблемой, когда помещение - единственное место ваших встреч. Если же вы начинаете возмущаться по этому поводу, то парень везёт вас туда, где никто из знакомых не сможет увидеть вас вдвоём? Скорее всего, он вас стесняется.

Унижение. Когда партнёр, в конце концов, представляет вас людям, важно следить за тем, как он это делает. Если говорит о вас в уничижительной манере, то это показывает, что он стесняется того, что знаком с вами. Мужчина должен говорить о вас с уважением, независимо от ваших недостатков. Никто не должен чувствовать себя униженным словами второй половинки, будь то наедине или перед людьми.

Забывает упомянуть, что вы его девушка. Ещё одна важная вещь, на которую стоит обратить внимание, когда ваш партнёр представляет вас друзьям, — упоминает ли он вас как свою девушку. Если называет только по имени или просто «другом», то это тревожный сигнал. Если он слишком смущается, называя вас своей девушкой, то вам следует подумать, почему вы вообще состоите с ним, таким «стеснительным», в отношениях.

Не публикует совместные фотографии в социальных сетях. В современном мире социальные сети играют важную роль. Если ваш парень активно ведёт свои аккаунты, публикует фотографии с друзьями и семьёй, но ни разу не разместил ни одной из ваших совместных фотографий, это может стать поводом для беспокойства. Он вас стесняется, а значит, не воспринимает всерьёз.



Иногда все признаки, что парень вас стесняется, могут быть довольно размытыми, но у вас всё равно есть ощущение, что что-то не так? Ваша интуиция может подсказать, что партнёр вас стыдится. Прислушайтесь к ней. Она не обманет.