7 признаков того, что он вас проверяет

Начало новых отношений – это узнавание друг друга, установление между партнёрами доверия. Но нередко некоторые парни устраивают для девушек особенную проверку, чтобы понять, подходят ли они им в качестве второй половинки, с которой они хотят провести свою жизнь. Часто такие испытания «на прочность» приводят к неприятным последствиям, поэтому лучше сразу поставить точку на таких отношениях.

7 вещей, указывающих на мужскую проверку его будущей девушки

Ревность. Один из способов, которым многие парни пытаются проверить своих девушек, — это попытаться заставить их ревновать, чтобы посмотреть, как они отреагируют. Мужчина может флиртовать с другими женщинами перед второй половинкой, говорить о том, какими привлекательными он считает других девушек, например, соседку по лестничной клетке, коллегу, подругу девушки, или сравнивать её со своей бывшей. Такое поведение может указывать на то, что парень хочет унизить девушку или же понять, как она будет реагировать на его походы налево.

Игнорирование. Парни проверяют, насколько девушка независима, перестав отвечать на её сообщения и игнорируя некоторое время. Они пытаются увидеть, что она будет делать, чтобы вернуть его внимание. Конечно же, такое поведение заставляет волноваться и переживать, всё ли в порядке с мужчиной и в любовных отношениях. Но на самом деле, такое мужское игнорирование может указывать на то, что ему всё равно на чувства второй половинки, парень готов причинить боль ради того, чтобы потешить своё эго.

Нарушение личных границ. Парень постоянно навязывает свои взгляды и желания без учёта мнения и чувств другого человека, ревнует и подозревает без уважительных оснований, пытается изменить вторую половинку, её интересы и ценности ради соответствия его ожиданиям и требованиям. А также всё чаще заставляет говорить «да», когда она не согласна с ним. Например, девушка пока не хочет, чтобы он знакомил её с семьёй, но он устраивает всё таким образом, что знакомства не избежать. Такое поведение указывает на то, что рядом с ним небезопасно.

Создание сложных ситуаций. Бывает и такая проверка. Парень просит своего друга попытаться затащить девушку в постель, чтобы проверить, будет ли она ему верна или нет. Или же разбрасывает вещи по всему дому, чтобы посмотреть на реакцию второй половинки. Притворяется, что его бывшая беременна, чтобы посмотреть, как любимая справится с плохими новостями. Это нечестно и манипулятивно. Он лжёт и обижает девушку своим недоверием. Как считают психологи, люди, которые относятся к другим с таким недоверием, делают это потому, что знают, что им самим нельзя доверять.

Отмена встречи в последний момент. Некоторые парни организовывают свидания или мероприятия, на которые даже не собираются явиться, просто чтобы посмотреть, как девушка отреагирует на его отказ от свидания. Это невероятно неуважительно. Конечно, бывают случаи, когда мужчина реально не может по ряду причин прийти на встречу, но если это происходит на постоянной основе, то стоит задуматься, есть ли смысл продолжать с ним отношения.

Чувство неуверенности и нестабильности. Если любимый человек постоянно проверяет девушку, то она, вероятно, будет чувствовать себя неуверенно и нестабильно большую часть времени. Например, если он приглашает на свидание, трудно понять, стоит ли на него собираться, тратить время и усилия, на случай, если он снова отменит его в последнюю минуту. При этом он может вести себя так, как будто девушка сама виновата, что он так себя ведёт с ней. Она начинает заниматься самокопанием и самобичеванием, а потом старается ему угодить, так как чувствует вину за своё такое нестабильное поведение.

«Проверка» - признак серьёзности намерения. Мужчина может притворяться, что «тестирование» — это признак того, что ему не всё равно. Когда парни проверяют девушек перед свиданием, они обычно знают, что вряд ли те будут довольны их поведением. Поэтому и пытаются сделать вид, что их проверка на самом деле является признаком того, что они действительно заботятся. Это газлайтинг, чистый и простой. Мужчина просто хочет заставить вторую половинку сомневаться в себе настолько, чтобы она позволила такому его поведению сойти с рук.



Парни, которые пытаются «проверить» девушку до того, как начнут встречаться с ней, не являются добрыми, уважительными, честными партнёрами. Они ведут себя как настоящие жёсткие манипуляторы. Поэтому девушкам ни в коем случае нельзя играть в их игры. Ведь наверняка рядом есть тот, кто будет ценить её и уважать, без всякого «тестирования». Главное, заметить его.