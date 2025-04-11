Что происходит с судьбой женщины, когда она берёт фамилию мужа

Смена фамилии после замужества — это главное событие для многих девушек, так как вместе с этой сменой она меняет не только статус в обществе, но и свою судьбу. С точки зрения магии, астрологии и нумерологии эта процедура имеет глубокий символический и энергетический смысл. Так что же именно происходит с замужней женщиной, поменявшей свою фамилию?

Влияние смены фамилии на женскую судьбу

Энергетическая связь с семьёй. Имя и фамилия женщины несут в себе духовную энергию и вибрацию. Когда она получает фамилию супруга, то, по сути, принимает на себя новую энергетическую оболочку, изменение связи с предками и свою личную вибрацию. Это имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Девушка может достичь новой силы, уверенности и защиты, если фамилия мужа связана с источниками энергии. В то же время, негативные аспекты семьи супруга могут стать причиной неудач, болезней или проблем в её личной жизни.

Символика семьи мужа. У девушки может быть особенная фамилия, связанная с историческими событиями, личностями или магией, символами, или же, наоборот, довольно обычная и непрезентабельная. Выйдя замуж, она «берёт» на себя всё, что связано с семьёй и фамилией супруга, тем самым перечёркивая судьбу, которая наименована была ей, как носительнице отцовской фамилии. Поэтому фамилия, связанная с достоинством, богатством и благосостоянием, может принести жене удачу. В то же время фамилия, имеющая негативные коннотации или связанная с неудачами, обязательно отразится отрицательно и на девушке. Например, в девичестве Конюхова наверняка в лучшую сторону изменит свою судьбу, став по мужу Князевой. И, наоборот, Золотько явно окажется не в самых лучших жизненных условиях, взяв фамилию мужа – Медяникова.

Фамилия мужа + собственная. Некоторые женщины выбирают объединённые фамилии: девичью и супруга, что позволяет сохранить свою индивидуальность. Женская энергия таким образом становится намного сильнее, так как девушка учитывает свои корни и всё, что связано с новой семьёй.

Судьба детей и матери зависит от её фамилии. Дети обязательно должны иметь фамилию отца, так как они продолжатели его рода. Но если обстоятельства складываются таким образом, что мать остаётся на своей фамилии или же выходит второй раз замуж и берёт фамилию мужа, то ребёнок под другой фамилией может отдалиться от неё на энергетическом уровне. Уйдёт близость, женщину начнёт подводить её материнская интуиция.

Фамилия мужа и проклятье. Считается, что если на семье мужа есть проклятье, то его супруга со сменой фамилии становится частью их рода, а значит, все проклятья, обеты, взятые предками второй половинки, и колдовство, например, если среди его родственников была ведьма, она тоже берёт на себя. Поэтому не стоит удивляться, если вдруг после замужества в женщине открываются экстрасенсорные способности, умение колдовать или же на неё валятся неприятности на фоне родового проклятья.

Непринятие фамилии мужа. Частенько женщина не очень хочет менять свою фамилию на фамилию супруга, что не самым лучшим образом отражается на её психоэмоциональном состоянии. Ведь ей придётся жить с ней до конца своих дней. Именно поэтому и рекомендуется перед тем, как брать фамилию мужа, «примерить» её – написать на листе 40 раз свои имя и отчество с этой фамилией, а после лист сложить два раза и закопать в горшок с комнатным цветком. Дождаться, когда он начнёт расти и цвести, что означает, что фамилия будет приносить женщине только хорошее, а значит, она может спокойно с ней жить и безбоязненно принять.



Смена фамилии после замужества — это не просто формальность, это важный шаг, изменяющий судьбу женщины. С магической позиции, фамилия представляет собой мощный энергетический артефакт, который может либо обогатить, либо обеднить судьбу. Понимание этих аспектов и работа с ними может помочь девушкам влиться в новую семью и использовать её силу для личного роста и развития.