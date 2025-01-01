Какой знак Зодиака предпочитает традиционные встречи, а какой — современные?

В огромном мире любовных отношений каждый знак Зодиака имеет свои предпочтения и особенности. Некоторым больше нравятся классические знакомства, а другие склоняются к новым современным тенденциям. Психологи вместе с астрологами составили рейтинг от любителей традиций до новаторов в знакомствах среди зодиакальных созвездий.

Рейтинг знаков Зодиака от традиционных встреч до любителей современных

Рак. Этот знак Зодиака ценит романтизм и вежливость в отношениях. Он хочет встретить человека доброго и нежного. Иногда Рак ловит себя на мысли, что его требования к выбору второй половинки очень высокие, но он не соглашается на меньшее, чем заслуживает. Поэтому нередко представители этого зодиакального созвездия остаются одинокими, так и не найдя своей настоящей любви.

Телец. Рождённые под данным созвездием не чувствуют себя комфортно в мире современных онлайн-знакомств, потому что им нужно человека увидеть, почувствовать его ауру и поговорить. К тому же, Телец часто ищет вторую половинку, похожую на героя или героиню любимой книги. Чтение – главное хобби этого знака, которое помогает ему мечтать о чувствах, возникающих в его реальной жизни.

Водолей. Ему нравится идея знакомств по договорённости, чтобы сразу можно было разузнать о человеке. Но когда он встречает такого, становится как-то уныло. Ведь всё же интереснее самому оценить партнёра, а не строить о нём мнение, исходя их чужих суждений. Поэтому Водолей всё же предпочитает стандартные свидания. Для него очень важны мелкие детали, например, преподнесение цветов или поцелуй на пороге в конце вечера.

Рыбы. Этот знак Зодиака вроде бы и готов к современной манере знакомства, когда люди отправляют друг другу фотографии, чтобы заранее знать, что собой представляет человек, но вот интимные онлайн-встречи Рыбы не приемлют. Всё же, прежде чем перейти в эту зону общения, нужно поговорить по душам, рассказать о своих хобби, работе, любимых фильмах и книгах, а также узнать жизненные цели нового знакомого. Этот знак предпочитает действовать медленно и хочет, чтобы другие разделяли его точку зрения.

Лев. Он чувствует себя утомлённым, если приходится ждать часами текстовое или голосовое сообщение, и тем более сеанс видеосвязи. Ему хочется романтики – рукописные открытки с утренним кофе в офис, букеты цветов и признания в любви под луной. И встречи должны быть настоящие, когда двое влюблённых волнуются, готовятся к свиданию, подбирая подходящий наряд и темы для разговора. Львы ценят приверженность в отношениях.

Близнецы. Что сильно беспокоит этот знак Зодиака в современных отношениях – отсутствие обязательств. Он хочет найти человека, который будет верным и готовым посвятить свою жизнь семье. Близнецы не потерпят, если их вторая половинка будет продолжать сидеть в приложениях для знакомств, даже ради забавы, и тем более с кем-то общаться оттуда. Они мечтают о стабильных, преданных отношениях.

Козерог. Этому знаку Зодиака принципиально неважно, как пройдёт знакомство – традиционно или с помощью современных технологий. Всё будет зависеть от настроения Козерога. Его не волнует, если кто-то сочтёт неуместным переписываться или говорить о будущем при первой встрече. Он следует строго своему внутреннему голосу. И если кому-то что-то не нравится, этот знак Зодиака тут же прекращает общение, делая выводы, что просто этот человек не подходит.

Весы. Под этим знаком Зодиака рождаются довольно закрытые люди, поэтому современные встречи им даже очень нравятся. Весам легче строить любовный диалог с помощью текстовых сообщений, общаясь на разных сайтах знакомств, чем говорить, глядя в глаза. Иногда Весам может быть неприятно, когда после нескольких месяцев знакомства отношения так и остаются исключительно в виртуальном мире, но поначалу ему комфортна такая динамика. Для них это более практично.

Дева. Угодить представителям этого знака Зодиака очень сложно, потому что с одной стороны, они не терпят современных знакомств по телефону, когда можно исчезнуть вдруг и навсегда, предварительно наговорив много приятностей, в том числе и интимного характера. С другой – Девам не нравятся и традиционные встречи, когда с ней обращаются как с принцессой. Всё, конечно, сложно, но всё же рождённые под данным созвездием редко бывают одиноки.

Скорпион. Ему нравится лёгкость, с которой можно общаться с новыми людьми в Интернете, используя социальные сети и разные приложения для знакомств. Скорпион наслаждается свободой и расслабленностью современных свиданий, поскольку большинство людей не ищут серьёзных отношений. Более того, он ценит тот факт, что его одиночество не вызывает беспокойства в современном окружении.

Овен. Этот знак Зодиака предпочитает современную форму знакомства, потому что в виртуальном мире всё проще. Не надо делать вид, что кто-то нравится, продолжая общаться, чтобы выдержать паузу и сразу же не обидеть нового знакомого. Всё можно спихнуть на интернет или мобильную связь – пропала, поэтому и общение вдруг прервалось. К тому же, Овнов раздражают старомодные открывания дверей перед прекрасным полом, он – за равноправие.

Стрелец. Современные знакомства — это именно то, что он ищет. Ему комфортно в бескомпромиссных отношениях, так как обязательства доставляют Стрельцу дискомфорт. Он не хочет проводить всё время с любимым человеком, ему проще позвонить и пообщаться, например, вечерком после встречи с одноклассниками в ресторане, или же написать романтическое послание в социальной сети, сидя в салоне красоты.



Никто не осуждает ни тех, кто обожает традиционные свидания, ни тех, кто за передовые технологии в любовных отношениях. Главное – комфорт. К нему и нужно стремиться в выборе партнёра, независимо от способа знакомства с ним.