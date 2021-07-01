Перефразировав всем известное выражение «Скажи мне, кто твой друг, а я скажу – кто ты» на «Скажи, куда он пригласил тебя на первое свидание, и я отвечу, какой он мужчина», можно сделать соответствующие выводы. Поэтому девушкам не стоит самим предлагать варианты первой встречи, лучше передать инициативу парню.

Первое свидание. Что ждать от мужчины?

Завтрак в кафе. Вы обменивались бесчисленными сообщениями в телефонном режиме, и вот наконец-то парень решился пригласить на свидание – позавтракать в кафе. Этот необычный выбор указывает на то, что ваш ухажёр пока ещё не готов брать на себя инициативу, поэтому выбрал утро, чтобы, если что, очень скоро ретироваться на работу. К тому же, в утренний час вы обойдётесь без романтических атрибутов – вино, свечи и долгие беседы по душам. Однако ни в коем случае не отказывайте ему в таком свидании. Встаньте пораньше, сделайте маску, которая уберёт мешки под глазами, нанесите румяна, чтобы придать свежесть лицу, и соберите лёгкую причёску. Покорите его в самое сердце своим нежным образом. Обед. Это какое-то «фальшивое» первое свидание, предлагаемое мужчинами, любящими перестраховаться, не бросаясь рискованными предложениями, которые могут привести к неким фантазиям прекрасный пол. И да, у вас будет всего час для разговора, но не стоит его посвящать работе. Лучше рассказать о себе, о своём хобби, интересах по жизни. Парню и часа хватит, чтобы сделать соответствующие выводы и позвать на второе свидание, например, вечером, от которого, кстати, вы можете отказаться, поняв, что это не ваш мужчина. После работы с аперитивом. Скорее всего, парень решил сразу же вас расслабить бокалом вина или коктейлем. Да и самому ему проще вести разговоры, немного выпив. К тому же, если что-то пойдёт не так, всегда можно придумать повод уйти, чтобы больше не встретиться. И в то же время при обоюдной симпатии можно продолжить встречу ужином, во время которого появится возможность больше раскрыться. Ужин. Это серьёзно, так как мужчина явно заинтересован, ведь он позаботился о столике в ресторане, выбор которого тоже может многое рассказать о вашем избраннике. По крайней мере, о его предпочтениях в еде – точно. Конечно, исход вечера будет определён позже, во время беседы. Но одно можно сказать – перед вами уверенный в себе мужчина, который точно знает, что хочет и как этого добиться. Поэтому обязательно подготовьтесь к такому свиданию – лучший наряд, макияж и причёска должны быть на высоте. Выпить после ужина. Если вас не позвали на ужин, а лишь предложили выпить, то перед вами – профессиональный яппи или же бизнесмен, который не привык терять ни минуты на болтовню. Он человек действия. И если вы готовы к гонке в отношениях, то надевайте красивое впечатляющее бельё и давайте добро на свидание. Кино. Если вы не собираетесь встречаться со старшеклассником или заядлым киноманом, то первое свидание в кинотеатре вам точно придётся не по вкусу. Задумайтесь, почему мужчина решил провести встречу в месте, где вы не сможете поговорить. Скорее всего, перед вами неуверенный в себе парень, который не знает, о чём поговорить, но есть вероятность, что в какой-то момент вас могут поцеловать, поэтому прихватите в качестве перекуса холодный чай и мармеладных мишек вместо попкорна и газировки, которые во время поцелуя могут подарить неприятный запах изо рта. Светское мероприятие. Если вы получили такое приглашение, то наверняка ваш спутник склонен к нарциссизму, любит показывать свою «жертву» другим. В этом, безусловно, есть и положительная сторона, так как он не стесняется знакомить вас с друзьями и знакомыми, что само по себе является важным шагом для отношений. Дискотека. Вас позвал на свидание ребёнок в теле мужчины, который не готов к серьёзным отношениям, а только – к развлечениям. Поэтому либо сразу же откажитесь, либо расслабьтесь и дайте ему ещё один шанс. Возможно, следующее свидание пройдёт в более романтичной обстановке. С друзьями. Если парень приглашает на двойное свидание, где будут и его друзья, то он смущается, поэтому ему нужен тот, кто сможет в случае чего подставить своё плечо и создать нужную атмосферу, чтобы никто не скучал. Есть вероятность, что среди знакомых и ваш ухажёр будет чувствовать себя более расслабленно – расскажет анекдот или интересную историю. Но такие двойные свидания могут стать нормой, поэтому, если вы не готовы постоянно тусить с его друзьями, то лучше сразу поставить жирную точку на ваших отношениях. У него дома. Наверняка, каждая девушка понимает, что когда мужчина приглашает к себе домой, то у него есть единственная мысль - как можно быстрее перейти к интиму. Но дело ваше, соглашаться на такую встречу или нет, возможно, вы тоже хотели бы отношений на одну ночь.

Всё равно, куда позовёт вас парень на первое свидание. Главное, чтобы рядом с ним вы чувствовали себя комфортно и уютно, тогда можно с точностью сказать, что это ваша вторая половинка, с которой вы готовы смотреть фильмы, танцевать всю ночь или же общаться со светским обществом.