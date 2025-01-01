Какого цвета должен быть кошелёк у каждого знака Зодиака, чтобы он притягивал деньги

Кошелёк – это не просто место хранилища денег, но и своеобразный дом для них, поэтому финансам должно в нём быть комфортно и уютно, чтобы им хотелось вновь и вновь возвращаться и приумножаться. Расположить к себе денежный поток может каждый знак Зодиака, если подберёт правильного цвета кошелёк.

Цвет кошелька для привлечения денег у каждого знака Зодиака

Овен. Красный кошелёк – отличный цвет для привлечения финансовых средств, потому что обладатели мощной энергии перебьют другие оттенки, и деньги пройдут мимо Овнов. Хорошо бы, помимо самого «домика» в красных тонах, ещё вовнутрь него положить алую ленточку. Она станет маячком для денежного потока. Но только она должна лежать среди крупных купюр, иначе будет привлекаться только мелочь.

Телец. Этот практичный и бережливый знак Зодиака должен приобрести для финансового потока дорогой кошелёк голубого или розового цвета с золотой застёжкой, чтобы выглядел красиво и роскошно. В качестве дополнения к нему можно приобрести папку коричневого цвета, в которой хранить документы. Такой дуэт поможет достичь стабильного денежного положения и высот в мире бизнеса.

Близнецы. Зелёный цвет станет мощным магнитом для притяжения больших денег. Только следует соблюсти важное правило – покупать кошелёк нужно строго в среду до обеда, немного переплатив. В отделение с мелочью надо положить синий кусочек ткани. Такое сочетание поможет быть более экономным, не тратя деньги на всякие мелочи, что часто свойственно практически всем Близнецам.

Рак. Идеальная цветовая гамма для кошелька рождённых под покровительством Луны – молочная, серебристая, перламутровая, но только не смешивать их. Важно – не менять его цвет, даже если подарят дорогое портмоне, иначе деньги моментально растворятся. Хорошо бы вовсе покупать кошельки одного и того же оттенка, чтобы финансам не пришлось подстраиваться под новый цвет «дома».

Лев. Под этим созвездием рождаются люди целеустремлённые и яркие, поэтому и кошелёк у них должен быть привлекательный – оранжевый или красный. Он притянет удачу и финансовую стабильность. Бледные же оттенки, напротив, не смогут удержать в себе деньги, так как у Львов очень сильная энергетика, которая помешает накопительству в кошельке. В оранжевое «хранилище» надо положить золотую монетку.

Дева. Хотя этот знак Зодиака не любит яркость, кошелёк рекомендуется приобрести ярко-лимонный или ярко-жёлтый. В него деньги сами будут «прилетать», поэтому волноваться об их количестве не придётся. Главное – держать купюры в полном порядке – от большей к меньшей, а мелочь – отдельно. Потрёпанные купюры нужно стараться быстро тратить, чтобы они не привлекали негатив.

Весы. Белоснежный кошелёк точно привлечёт финансовый поток к этому дружелюбному знаку Зодиака. Важно, чтобы он был постоянно чистый, поэтому нужно выбирать материалы для кошелька такие, чтобы их можно было помыть или постирать. Ну и, конечно, он должен быть практичным, в красивом, но бесполезном кошелёчке деньги надолго не задержатся.

Скорпион. Идеальный цвет для кошелька Скорпиона - серебряный, стальной или серый. Важно, чтобы он был приобретён на восходящей Луне у продавца противоположного пола до полудня. В него на 5 дней надо положить купюру зелёного цвета и спрятать подальше от чужих глаз. Таким образом кошелёк зарядится и станет сильным магнитом для стабильного финансового потока.

Стрелец. Этому знаку Зодиака нужно приобрести кошелёк жёлтого или кораллового цвета, так как энергетика именно этой цветовой гаммы притянет богатство и влиятельных инвесторов, которые помогут в увеличении финансового потока. Стрельцу надо на новолуние класть кошелёк на подоконник, чтобы напитать его силой Луны, и пошуршать деньгами. Тогда их станет больше.

Козерог. Рождённые под данным созвездием – известные карьеристы, которым помогает во всем Сатурн. С его помощью Козерог двигается к цели и преумножает свои доходы, храня деньги в кошельке синего, чёрного или фиолетового цвета. Важно, чтобы купюры лежали в нём в строгой последовательности – от большей к меньшей. Любое смешение может привести к большим тратам.

Водолей. Это свободолюбивый знак Зодиака, которым управляет Сатурн, поэтому ему нужен кошелёк синего, фиолетового или чёрного цвета. Но, прежде чем использовать кошелёк по назначению, его нужно «проветрить» на свежем воздухе – балкон, подоконник или любое другое место, откуда не смогут забрать другие люди, но при этом на него будет попадать ветерок. Деньги точно поселятся в очищенном от негатива кошельке.

Рыбы. Золотой кошелёк привлечёт удачу к этому знаку Зодиака, только после покупки его нужно положить на несколько дней в укромное место. В него надо поместить как можно больше денежных купюр, чтобы он стал «толстым». Через время, когда он напитается нужной энергией, освободить его от денег и использовать по назначению. Кошелёк станет финансовым магнитом.

Зная, какого цвета должен быть счастливый денежный кошелёк для каждого знака Зодиака, можно приобрести идеальный, который принесёт финансовую стабильность и прибыль.