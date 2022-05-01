Как стать счастливым в любви? Всё дело в цветах!

У каждого есть свой любимый цвет, который расслабляет, вдохновляет или же делает бодрее. Надевая вещи «своего» оттенка, человек чувствует себя намного привлекательнее и очаровательнее. И это не просто вымысел. Цвет может подсказать, как стать счастливым в любви, тем более зная, какая цветовая гамма привлекает партнёра.

Счастливый цвет для любви

Красный. Людям, которых привлекает красный цвет, привычно бросаться в отношения со страстью и энтузиазмом. Они любят властвовать по жизни, поэтому не удивительно, что часто они подавляют своего партнёра. Стоит заметить, что любители красного никогда не обманут и не предадут – они прямолинейны и правдивы. От любви они ждут удовольствия и завоеваний: соперничество их прямо заводит.

Цвет партнёра. Зелёный. Только этот человек сможет выдержать постоянный контроль и давление со стороны второй половинки. Он готов жить по правилам, придуманным «красным», притом спокойно. К тому же, такой партнёр будет успокаивать вспыльчивость любимого, внося в отношения гармонию и взаимопонимание.

Фиолетовый. Пламенный любовник, творческая и свободолюбивая личность, которая никогда не выйдет за пределы дозволенного, если его не держать на коротком поводке. Как только появится ощущение караула и постоянного наблюдения, тут же «фиолетовому» захочется вырваться и убежать. В своём партнёре он видит объект для изучения и внедрения в душу, поэтому может возникнуть вопрос, а есть ли в этих отношениях любовь или тут лаборатория по выяснению, что такое чувство.

Цвет партнёра. Жёлтый. Он сможет добавить в отношения немного позитива, которого так часто не хватает любителям фиолетового – меланхоликам по своей природе. В таком союзе оба партнёра будут счастливы, так как печальному будет даровано тепло жизнерадостного, который с удовольствием последует за своей второй половинкой хоть на край света, лишь бы быть рядом, когда тому плохо.

Зелёный. Прежде чем полностью отдаваться любви, нужно подумать, а стоит ли это терпения, на которое способны любители этого цвета. Они обычно никогда не торопятся с выводами потому, что хотят избежать конфликтов. Их умение слушать и идти на поводу у окружающих привлекает к себе, но нередко именно это качество и является помехой в любви. Однако терпение «зелёных» нередко граничит с упрямством, поэтому они при всей дипломатичности часто не приемлют, когда вторая половинка думает по-другому, это может привести к ощущению тревоги и напряжённости.

Цвет партнёра. Красный. Ради того, чтобы снять с себя оковы терпимости, нужен яростный и импульсивный партнёр, который поможет раскрыться и понять себя. Да и ему будет комфортно с нежным и безмятежным человеком, который с удовольствием поделится этими качествами с горячим «красным».

Оранжевый. Эти люди отдаются чувствам со всем присущим им энтузиазмом, оптимизмом и общительностью. Разум и сердце находятся в таком идеальном равновесии, что они просто не дадут сотворить глупые поступки, о которых потом придётся жалеть. «Оранжевые» всегда знают, когда поставить точку на отношениях, если понимают, что в них нет смысла. От любви они ждут общения в интеллектуальном, энергетическом и аффективном смысле. Любовь заставляет их чувствовать себя совсем по-другому – появляется смысл в жизни. Но при этом не исчезает личное достоинство – в отношениях должно быть равенство.

Цвет партнёра. Синий. Полное взаимопонимание «оранжевых» возможно только с тем, кто любит синий, ведь он добавит немного мудрости в периодически происходящие эмоциональные вспышки. Взамен партнёр получит теплоту, уравновешенность и бодрость. Вместе «синий» и «оранжевый» смогут строить планы, путешествовать, иметь детей и получать максимум удовольствия от жизни.

Синий. Эти люди обычно скрывают свои чувства, пока сами для себя не поймут, что это любовь, о которой они говорят спокойно и обдуманно. Они никогда не давят на своего партнёра, считая, что отношения должны строиться на сотрудничестве и взаимопонимании, но при этом «синие» часто выступают в роли наставника. И если партнёр не готов принимать это, то любители синего с удовольствием переносят это качество на своих детей.

Цвет партнёра. Оранжевый. Он подарит теплоту и радость от отношений, которых так часто не хватает интеллектуалу «синему». Появится возможность добавить искру, не создавая при этом конфликтов и напряжённости, таких болезненных для них.

Жёлтый. Страсть любителя жёлтого – неиссякаемая и заразительная. Она поглощает партнёра. Он влюбляется одномоментно. Но потом остывает, после чего приходит разочарование. Но сильные «жёлтые» не показывают этого. Ведь для них важнее факт того, что любят они, и своё счастье от этого они готовы дарить и своей второй половинке. Любовь для ценителей жёлтого как плодородная почва, которую они рыхлят, удобряют, чтобы она принесла плоды.

Цвет партнёра. Фиолетовый. Жизнерадостность жёлтого – панацея от самосозерцаний фиолетового. Он действует спокойно и немного успокаивает излишнюю привязанность партнёра, который привык залюбливать. Такой тандем поможет создать идеальный союз, где оба счастливы.

Белый. Эти люди чисты и наивны. Они влюбляются в первого, кто поведёт себя по отношению к ним дружелюбно и внимательно. И это большая проблема, так как дружить с противоположным полом белые не умеют – им нужно всё и сразу. Правда, они об этом умалчивают. Очень тяжело им построить гармоничный союз с неуравновешенными и вспыльчивыми людьми. С ними они чахнут.

Цвет партнёра. Чёрный. Не зря говорят, что противоположности притягиваются, поэтому люди, которые обожают эти цвета, будут всегда счастливы друг с другом. Чёрный – консерватор, привыкший жить по правилам, научит этому же и вечно витающего в облаках белого. Они смогут вырастить счастливых детей и внуков, прожив в радости до старости.

Чёрный. Эти люди закрыты, словно футляр, поэтому они редко когда влюбляются, не позволяя себе даже об этом думать. Однако от любви даже они не могут убежать. В состоянии влюблённости они мало говорят, больше думают и действуют. Это чёрные готовы залезть на крышу к своей любимой, чтобы рассказать о своих чувствах. От партнёра они ждут покорения, и если вдруг что-то идёт не по их, могут даже заставить себя разлюбить.

Цвет партнёра. Белый. Только эти люди смогут жить в гармонии с любителями чёрного. Им по нраву, что их контролируют, так как уверены, что именно так проявляется забота, ну а чёрные с удовольствием будут так заботиться. У них получится прекрасный союз.

Попробуйте непредвзято подумать, какой цвет вам нравится больше всего. А вашему партнёру? Если определились, сравните свои отношения со сказанным выше. В комментариях можно поделиться результатами своих изысканий.