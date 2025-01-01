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Неприкосновенные леди: 5 знаков Зодиака, чьего внимания добиться очень сложно

В мире астрологии каждый знак зодиака имеет отличительные особенности характера, которые влияют на их отношения с окружающими. Особенно это касается женщин, некоторые из них - прямо «неприкасаемые»: они ставят высокую планку и не соглашаются на меньшее. Общение с ними становится очень сложным, потому как они обычно требуют беспрекословного удовлетворения своих потребностей в обмен на их снисхождение. Кто же эти леди-неприкосновенность?


Неприкосновенные леди: 5 знаков Зодиака, чьего внимания добиться очень сложно

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5 знаков Зодиака, под которыми рождаются неприкосновенные женщины


Овен. Женщины этого знака Зодиака по своей природе не могут быть мягкотелыми, поэтому воплощения собственных прихотей и желаний они привыкли требовать, а не ждать, что кто-то догадается сделать так, как они хотят. Овен даже с некоторой детской непосредственностью может прямо сказать, что не нравится и что нужно, чтобы угодить. И если вдруг человек не соответствует стандартам этой прямолинейной девушки, то ему нужно быть готовым к тому, что он услышит об этом. То же самое касается и тех, кто пришёлся ей по душе – она будет весела, разговорчива и счастлива. И для любого, кого она приняла, это большое счастье, потому что радостная девушка-Овен – поистине великое удовольствие.


Рак. Все думают, что эта женщина – великая жертва, которая никогда не покажет свой характер. Доля правды в этом есть – она жертвует всем ради своих близких. Однако она не будет этого делать ради эгоиста. Рак ждёт, что на её доброту ответят тем же, потому что в приоритете для неё - чувство собственного достоинства. Но большинство людей даже не знает, что нужно сделать, чтобы завоевать доверие и любовь этой женщины, потому что она обычно об этом молчит, считая, что окружающие сами должны догадаться о том, что ей нужно такое же внимание, какое дарит она. Поэтому к её сердцу очень сложно отыскать ключик – она всегда отстранённо приветлива.


Весы. Многие воспринимают этих женщин – как неприступную крепость. И это правильно. Хотя первоначально кажется, что Весы – очень лёгкий знак, у которого не бывает плохого настроения, готовый на любую авантюру и довольно неприхотливый в выборе круга знакомых. Но на самом деле всё как раз наоборот, если что-то не по её, леди начинает бросаться язвительными замечаниями, так как не может в силу своей природы говорить о недовольстве напрямую. Её пассивная агрессия очень неприятная, потому что девушка начинает фонтанировать завуалированными замечаниями, считая, что близкие должны были это понять сами, без её слов и намёков.


Скорпион. Это один из самых загадочных и притягательных знаков Зодиака. Женщины этого созвездия обладают выдающейся интуицией и страстью. Они ценят эмоциональное общение и искренность. Никогда не будут просто так открываться незнакомцам. Чтобы привлечь внимание Скорпиона, нужно быть сдержанным и терпеливым человеком. Эта девушка обладает очень тонким умом и умеет распознавать манипуляции и неискренность. Чтобы завоевать её, необходимо показать свою истинную сущность, а не играть роль. Несмотря на свой хладнокровный внешний вид, внутренний мир Скорпионов полон эмоций, и это может стать как преимуществом, так и препятствием для построения отношений.


Козерог. Эта девушка требует повышенного внимания к себе, так как по своей натуре довольно эгоистична. Хотя со стороны может показаться, что она – великодушный и очень щедрый человек. В принципе, где-то так и есть, главное – это не воспринимать хорошее отношение к себе Козерога, как должное. Она хочет, чтобы ценили её доброту и отзывчивость. Иначе всё может закончиться серьёзной ссорой или даже полным разрывом связи. Если есть в планах задержаться в её жизни надолго, то нужно сделать так, чтобы женщина этого созвездия чувствовала себя важнейшей особой в жизни близкого для неё человека, иначе очень скоро он перейдёт в статус неприятного незнакомца.


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Если подумать, то все мы немного неприкосновенны, только не со всеми, в отличие от вышеперечисленных леди. Эта пятёрка знаков Зодиака может всю жизнь вести себя как холодный человек, страдая от этого внутри себя, но так и не признаться в этом.


Автор: Татьяна Арнаутова
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