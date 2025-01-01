7 важных вопросов, которые следует задать себе перед встречей с бывшим

Получение сообщения от бывшего парня с предложением встретиться и попить кофе может оказаться одновременно и заманчивым, и неожиданным. Внезапно на вас нахлынули воспоминания, эмоции зашкаливают, и вы даже не знаете, что делать. Есть ли шанс начать всё сначала или же это ничего не значащая встреча? Вы имеете полное право игнорировать его сообщения. Но если всё же решите с ним пообщаться, то подумайте над некоторыми важными вопросами.

7 вопросов, которые нужно задать перед свиданием с бывшим

Чего я хочу от этой встречи? Понимание своей цели очень важно во всём, что вы делаете. В вашем сознании могут возникнуть совершенно разные идеи. Вот почему стоит проверить, находитесь ли вы на одной волне с бывшим. Вам нужно понять, вы хотите вернуть его или просто по-дружески поговорить о своей жизни? Зная точно собственные ожидания, вы не сможете в случае чего разочароваться или же очароваться.

Моя сердечная рана ещё свежа? Если вы понимаете, что чувства ещё не угасли, то лучше не ходите на встречу с бывшим. Дайте себе время, необходимое для полного исцеления, и когда вы достигнете стадии, на которой не будете чувствовать ни малейшей печали, когда кто-либо упоминает о нём, то точно готовы его увидеть. Слишком ранняя встреча с бывшим — это то же самое, что пытаться снять пластырь через 5 минут после того, как его наклеили: это глупо, больно и бессмысленно.

Не слишком ли многого я жду от встречи? Иметь слишком много нереалистичных ожиданий — значит обречь себя на разочарование. Не будьте своим собственным главным врагом. Если вы думаете, что другие будут следовать ложным сценариям, которые вы придумали в своей голове, то однозначно обманываетесь. Лучше всего не возлагать на себя никаких ожиданий. Будьте спокойны и плывите по течению. Реалистичность убережёт вас от очередного выгорания. И тогда, если произойдёт что-то хорошее, вы можете быть приятно удивлены.

Смогу ли я справиться с любым результатом? Чашка кофе с бывшим может привести к триллиону разных обстоятельств. Вы должны быть готовы достойно встретить любой исход. Можете ли вы принять тот факт, что у него есть другая девушка? Как бы вы отреагировали, если бы он захотел вернуть вас, но при этом вести себя по-прежнему? Всё это обоснованные вопросы, над которыми вам следует задуматься, прежде чем причинять вред ему или себе, идя на свидание с бывшим.

Надеюсь ли я на что-то большее, чем просто кофе? Принимаете ли вы приглашение, втайне надеясь, что из этого выйдет что-то большее? Кофе — это здорово, но если вы пьёте его в надежде, что он будет иметь революционный аромат, то, возможно, почувствуете горький привкус во рту. Если не можете встретиться с ним, не ожидая счастливого конца своей истории, то, наверное, вам следует пока отказаться от свидания. Кроме того, несправедливо возлагать большие надежды на бывшего партнёра, который, может быть, просто ищет дружеских отношений и не хочет чувствовать себя ответственным за ваше разочарование в нём и встречи в целом.

Есть ли вопросы без ответов? Трудно двигаться вперёд, когда в голове всё ещё крутятся некоторые вопросы. Но не стоит превращать ваше свидание за чашкой кофе в тест без предупреждения. Спросите его заранее, готов ли он ответить на ваши вопросы. Но также помните, что даже если вы получите ответы, они могут оказаться не такими, как вы ожидали, и в итоге будете ещё больше разочарованы. Иногда некоторые вопросы лучше оставить без ответа, а некоторые проблемы слишком глубоки, чтобы их можно было решить за одну встречу.

Как это повлияет на меня? Подумайте о себе на мгновение. Как вы себя чувствуете? Стабильно ли ваше состояние или же ваше сердце настолько хрупкое, что в момент готово разбиться? Только когда вы уверены, что данная встреча поможет вам двигаться дальше по жизни, это хорошая идея. В противном случае забудьте о ней. Важно понимать себя и заботиться о своём благополучии.



Помните одно важно правило: ставить себя на первое место, будьте честны и оставьте любые безумные ожидания дома, прежде чем согласиться на встречу с бывшим. Она может пройти грустно и печально, доведя вас до депрессивного состояния.