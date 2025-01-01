Их собственный ад: чего боятся разные знаки Зодиака

Знаки Зодиака отличает друг от друга не только характер, темперамент, увлечения, хобби, но и страхи. Люди определённого зодиакального созвездия боятся одного и того же и реагируют на свои боязни одинаково. Узнать, чего опасаются знаки Зодиака, можно в этой статье.

Страхи знаков Зодиака

Овен. Он больше всего страшится скучных людей. Дело в том, что Овны - очень увлекающиеся личности, поэтому быстро заводят знакомства, веря, что встретили очень интересного и умного собеседника. Но со временем они понимают, что это лишь выдуманный ими образ, а человек не так уж и интеллектуален и интересен, если не сказать наоборот – очень скучный. В такой ситуации этот знак Зодиака тут же отправится на поиски нового друга, который сразу его очарует, а через время – разочарует, что сильно и пугает Овнов. Ведь они снова и снова наступают на те же «грабли».

Телец. Самая большая и страшная фобия для Тельца – это глобальные перемены, которые могут разрушить их привычный быт, полный комфорта и гармонии. Именно поэтому рождённые под данным знаком Зодиака будут сидеть на рабочем месте, где мало платят, но зато там все знакомые коллеги, жить в несчастливом браке с изученным за время совместного проживания партнёром, жить без ремонта, но зато в родной и любимой квартире. Ну и, конечно, нельзя забывать о страхе Тельцов – безденежье. Оно их сводит с ума.

Близнецы. Из-за своей природной двойственности этот знак боится, найдя свою вторую половинку, вступать с ней в серьёзные отношения, так как брак для них – это испытание, ведущее к боли и разочарованию. У одних Близнецов эта фобия появилась после предыдущих любовных разочарований, а у других – этот страх врождённый. Именно поэтому данный знак Зодиака очень долго никого к себе не подпускает, пока не будет уверен в своём будущем спутнике жизни.

Рак. Этот знак Зодиака очень много думает о произошедших ситуациях, утрируя их и ища негативные стороны, тем самым развивая в себе различные фобии. Не так сказал, не так отреагировал, ответил не тем тоном и т.п. Но самый большой страх Раков - что-то ужасное случилось с близкими людьми. Поэтому, если родной человек вдруг не отвечает на телефонный звонок, то первая мысль Рака – сердечный приступ, авария или же пожар, в котором, конечно же, близкий оказывается пострадавшим. Особенно они боятся потерять свою вторую половинку, из-за чего постоянно держат передвижения любимого под контролем.

Лев. Напугать этот знак Зодиака может потеря статуса в обществе, поэтому они стараются всегда быть на высоте и не допустить даже маленькой оплошности. Лев готов драться за своё место под солнцем, часто идя по трупам врагов. И если у него не получается достичь желаемой цели, то он находится в шоке, который перетекает в гнев и агрессию по отношению к окружающим. Успех, власть и знакомства с нужными людьми – самые главные составляющие счастья Льва. И потеря их – его большущий страх.

Дева. Рождённые под этим знаком Зодиака – главные педанты, которые боятся грязи в прямом и переносном смысле. Не выносят сплетен ни про себя, ни про окружающих, не терпят мусора, скопления мух, пауков и жуков, ненавидят беспорядок. Они должны быть идеальны. Однако самая большая фобия – предательство близкого человека и разочарование в любовных отношениях второй половинки, который перестанет мириться со сложным характером данного зодиакального созвездия. Часто во сне они видят, как расстаются с любимым, после чего просыпаются в холодном поту.

Весы. Этот знак Зодиака безумно боится одиночества. Хотя именно Весы являются наиболее самодостаточными среди других зодиакальных созвездий. Им комфортно сам на сам, так как им не требуется сильное плечо и моральная поддержка. Однако иногда к ним приходит ужасное осознание, что в этом мире они одиноки и не к кому обратиться в сложной ситуации. В таком паническом страхе они могут находиться довольно длительное время, пока всё-таки не возьмут себя в руки и не продолжат жить своей яркой жизнью, где им так хорошо в одиночестве.

Скорпион. Самая главная фобия Скорпиона – предательство, поэтому они стараются никому не открывать свою ранимую душу, скрываясь под маской самоуверенности и успешности. Ведь на самом деле, под этим зодиакальным созвездием рождаются неуверенные и закомплексованные люди, привыкшие в собственных провалах винить всех вокруг, но только не себя. Ещё Скорпионы боятся потерять работу, которая приносит им стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а также разнообразие в жизни. Этот знак не терпит скуку и обыденность.

Стрелец. Этому знаку Зодиака нужно всё контролировать, но именно контроль над собой он не переносит. Это его самый большой страх – сидеть в душном офисе, докладывая начальству о том, что нужно отлучиться, находиться дома, когда душа требует похода в горы, не выходить на улицу в ожидании доктора для заболевших детей, видя, как все гуляют и наслаждаются прекрасной погодой. Контроль настолько страшит Стрельца, что он в прямом смысле бежит от него, отправляясь в марафон с друзьями или же в путешествие по разным странам.

Козерог. Беспомощность и зависимость от других – фобия, которая нередко доводит Козерога до грусти и тоски. Для него попросить помощи равняется унижению высшей степени. Даже будучи обессиленным, этот знак Зодиака в жизни не признается в том, что ему необходимы, например, лекарства, еда или стакан воды. Он будет ползти, превозмогая боль, но не покажет, что неспособен что-то сделать. То же самое касается и советов. Он боится просить их у других, ведь они могут навредить Козерогу, так как мало тех, чьему профессионализму и опыту он верит.

Водолей. Основная боязнь этого знака Зодиака – это болезни. Даже простое чихание он воспринимает, как сигнал бежать в больницу, делать кучу анализов и проходить массу обследований. Но, даже придя от врача, Водолей всё равно найдёт к чему придраться – неправильно назначили лечение, не рассказали о противопоказаниях, не долечили и т.п. Этот знак может настолько себя загнать в угол, что ему начнёт казаться уже и мистическое влияние колдунов и ведьм – порча, сглазы и наговоры.

Рыбы. Они страшатся жить полноценной жизнью, поэтому постоянно находят причины для расстройств и разочарований. Стараются не рисковать, а также по несколько раз перепроверяют себя – правильно ли запомнил полученную информацию, закрыл ли дверь, выключил ли утюг. К тому же, в силу своего характера могут в голове превратить маленькую неприятность в большую беду, а потом в реале страдать и рыдать, насколько жизнь несправедлива к ним. Ещё одна фобия этого знака – потеря семьи, родных и близких, а также друзей, потому что Рыбы ненавидят одиночество.

Каждый может превратить свою жизнь в ад, если не станет бороться со страхами и боязнями. Чтобы делать это эффективно, надо знать фобии разных знаков Зодиака.