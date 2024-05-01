9 способов справиться с тем, что подруга встречается с вашим бывшим

Очень тяжело перенести разрыв с любимым человеком, но ещё сложнее, когда он ушёл к вашей подруге, с которой вы делились всем сокровенным, в том числе и о ваших любовных отношениях. Конечно, можно тут же разорвать дружбу, но лучше всё же не горячиться. Холодный разум в данной ситуации больше поможет.

9 вариантов, как вести себя, когда подруга встречается с вашим бывшим

Уважение. Один из самых простых способов справиться с тем, что ваша подруга встречается с вашим бывшим, — это просто попросить её об уважении. Она, вероятно, уже знает всё о том, что произошло между вами и ним. Расскажите ей, что вы чувствуете, и попросите её уважать вас и сделать так, чтобы вы ничего не слышали об их отношениях. Конечно, она всё равно иногда, но что-то расскажет о своём парне, но это не будет бесконечный рассказ с подробностями личной жизни. Подумать о собственных чувствах. Прежде чем начать кричать на подругу за сотворённое, подумайте о своих чувствах. Почему вы не хотите, чтобы ваша подружка была с бывшим? У вас всё ещё есть чувства к бывшему? Вы боитесь, что бывший обидит вашего друга? В чём бы ни заключалась проблема, постарайтесь разобраться в своих чувствах и спокойно поговорить об этом с подругой. Это поможет вам обоим понять, в чём на самом деле проблема. Недолговечность отношений. Хотя вам, вероятно, не следует говорить об этом своей подруге, отношения могут даже не продлиться долго. Возможно, ваш бывший просто хочет задеть вас, встречаясь с ней. Или, может быть, ваша подруга видит пока только его хорошую сторону, а вы знаете и плохую. Если ваш бывший причинял вам боль, подруга скоро узнает об этом, и отношения закончатся. Воспринимайте это как временное явление, и с этим будет легче справиться. Дистанция. Если вы, честно говоря, совсем терпеть не можете своего бывшего, а он постоянно находится рядом с вашей подружкой, лучший способ справиться с этим — держаться подальше. Остаться в стороне от неё будет непросто, но это лучше, чем постоянные ссоры и неловкие ситуации. Поверьте, после букетно-конфетного периода в её отношениях с парнем она поймёт, как сильно скучает по вам, и извинится за то, что поставила его на первое место. Дайте ей немного времени, и всё наладится. Это не предательство. Поскольку многие воспринимают данный факт как предательство подруги, это трудно пережить. Ваша подружка намеренно не пыталась причинить вам боль. Она просто каким-то образом связалась с вашим бывшим. Возможно, они действительно поладили. По отношению к ней несправедливо, что ей не разрешают встречаться с тем, кто ей нравится, только потому, что он ваш бывший. Отпустите чувство предательства и идите дальше. Прошлое позади. Помните старую поговорку: ничего не говори, если не можешь сказать что-нибудь приятное? То же самое применимо и здесь. Когда вам нужно быть рядом со своим бывшим, оставьте прошлое в стороне. Поднятие наболевших тем во время разговора с ним не улучшит ситуацию. Это может даже повредить женской дружбе. Если вы не можете вежливо поговорить со своим бывшим, вообще избегайте разговоров с ним или отвечайте коротко и приятно. Другие друзья. Сейчас прекрасное время, чтобы опереться на других ваших друзей. Они поймут, почему вы не в восторге от новых отношений вашей подружки. Поговорите с ней и объясните, почему вас не будет рядом так часто, как было раньше. Это поможет вам сохранить дружбу, держа при этом дистанцию. Проводя больше времени с другими друзьями, вы не будете чувствовать себя одинокой и получите отличную поддержку от других, не менее близких людей. Разговор с бывшим. Если вы находитесь в ситуации, когда вашего бывшего невозможно избежать, выделите время, чтобы поговорить с ним. Постарайтесь решить любые проблемы, которые могут у вас возникнуть. В данной ситуации важнее подружка, которая оказалась между вами, как между двух огней. Постарайтесь наладить хорошие отношения с парнем, который был близким человеком. Возможно, для этого потребуется поработать и над собой, и над отношениями, как дружескими, так и любовными, но зато вы сможете сосуществовать втроём. Поддержка подруги. Меньше всего вам хочется потерять подругу из-за бывшего? Уважительно расскажите подружке о своих чувствах, а затем поддержите её. Она рада новым отношениям. Даже если поначалу это может быть неловко, чем больше вы будете поддерживать, тем проще вам будет двоим. По крайней мере вы будете понимать, что сохранили дружбу. Её ваш бывший, в отличие от любви, не сможет забрать!

Как бы ни было обидно, что бывший ушёл к подруге, главное – сохранять хладнокровие и помнить, что этот мужчина не стоит потери подружки. Поэтому возьмите себя в руки и сохраните самое ценное, что у вас есть – женскую дружбу. Не всем она дана.