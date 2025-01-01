Совместимость одинаковых знаков Зодиака

На вопрос, совместимы ли партнёры с одинаковыми зодиакальными созвездиями, ответ может быть как положительный, так и отрицательный, потому что всё индивидуально - в какой семье воспитывался человек, в какой год родился и время его рождения. Однако астрологи считают, что пары одного знака Зодиака отражаются друг в друге как в зеркале, поэтому их союз может быть уникальным.

Совместимость пар одного зодиакального созвездия

Овны. Эти двое ярких и огненных партнёров могут создать хороший союз, но при одном условии – если они перестанут бороться за лидерство в паре, вечно выясняя отношения. Овны страстные и умные, поэтому им вдвоём точно не будет скучно. Как только они научатся мириться так же быстро, как и ссориться, то у них могут быть чудесные и крепкие отношения, и не только романтические, но и деловые. У них получится создать прибыльный семейный бизнес.

Тельцы. Они создадут уютное и комфортное семейное гнёздышко, которое с каждым днём будет только улучшаться, так как дом для Тельцов – превыше всего. Жизнь их будет однообразна и предсказуема, но партнёров это будет полностью устраивать, так как им по душе стабильность. К тому же, они оба настроены на материальное благополучие, поэтому приложат все силы, чтобы обеспечить финансовую подушку для их семьи. Но, кстати, именно деньги могут стать причиной конфликтов, поэтому ради мира денежных тем им лучше избегать.

Близнецы. Этот союз будет лёгкий и свободный, где никто никого не будет обременять денежными вопросами, обязательствами и нарушением личных границ. Кажется, о чём ещё можно мечтать? Но на самом деле, им очень нужно, чтобы кто-то из них был более серьёзным, иначе долгого и крепкого брака у них не получится. Хотя быстротечный союз у них будет самый счастливый и запоминающийся. Он, кстати, может перерасти в прекрасный творческий тандем, полный идей и энергии, которые помогут Близнецам оставаться на плаву в мире бизнеса.

Раки. Им очень комфортно друг с другом, потому что они понимают партнёров с полуслова. К тому же, у них масса общих интересов – работа, дом, семья, финансовая стабильность и постоянный труд над идеальными отношениями. Их брак с огромной вероятностью будет заключён на всю жизнь, так как влюблённые настолько привязаны друг к другу, что становятся одним, никем и ничем не разрывным целым. Единственный недостаток их связи – постепенно потухающая искра в интимной жизни, если, конечно, её ничем не подкреплять.

Львы. Они, с одной стороны, – идеальная команда, которая готова на всё ради достижения цели, но с другой – вечные соперники за место под солнцем. Притом они конкурируют во всём – в работе, карьере, интимной жизни и денежных вопросах. Им важно чувствовать, что пальма первенства не передана партнёру, иначе не избежать конфликтов, которые потом перерастают в депрессию. Поэтому так важно научиться уступать и хвалить друг друга, а также поддерживать оптимистическими советами и шутками.

Девы. Они – педанты, для которых порядок и чистота всегда на первом месте, что сделает их идеальной парой. Партнёры этого знака Зодиака привыкли ставить высокие цели не только для себя, но и для второй половинки, поэтому они спокойно реагируют на требования и претензии друг друга, касающиеся работы и денег. Но если перейдут на личности, критикуя внешность, стиль одежды или характер, то может возникнуть ссора, поэтому так важно не трогать личное. В целом, эта пара вынослива и поддерживает друг друга во всех начинаниях.

Весы. Этот союз можно было бы назвать идеальным, но партнёры постоянно обижаются друг на друга, потому что стараются сделать свою вторую половинку лучше, чем она есть. К тому же, они очень обидчивы, но делают вид, что ничего не происходит, чем ещё больше усугубляют конфликт. Им нужно научиться говорить друг с другом, обсуждая то, что не нравится в любимом человеке, а не скрывать это за улыбочками и шуточками. В целом, они готовы к переменам в своих взглядах на партнёра, но нужно, чтобы кто-то первый начал этот разговор.

Скорпионы. Это один из страстных союзов, но только в начале отношений. Как только эти двое сойдутся, мужчина будет одаривать свою вторую половинку цветами и подарками, а она – готовить романтические ужины с продолжениями. Но после ревность и подозрительность может убить их любовь, поэтому им так важно постоянно подбадривать друг друга приятными словами. Если у них получится этому научиться, то эта мощная комбинация страстей и открытости в своих чувствах сможет похвастаться непринуждённостью и естественностью в паре.

Стрельцы. Они могут создать идеальную пару, так как друг в друге видят родственную душу. Им будет всегда весело – Стрельцов на выходных можно увидеть катающимися на велосипедах, на празднике – прыгающими с парашютом, а в отпуске – путешествующими по свету. И всё это будет сопровождаться смехом, анекдотами и улыбками. Но даже в таких гармоничных отношениях возникнет большое противоречие: один из них будет хотеть большую многодетную семью, а второй – приключения только для двоих. Придётся искать компромисс.

Козероги. Эти два упрямых партнёра очень хорошо понимают друг друга, поэтому смогут создать идеальные отношения, в которых их решительность будет только крепнуть. Они смогут достигнуть больших высот – огромный дом, финансовая стабильность, карьерный рост и другие прелести жизни. Одного только не будет хватать этой паре – чувственности. Они не умеют показывать свои чувства. Им нужно научиться хотя бы иногда делать друг другу романтические подарки, чтобы сохранить гармонию в союзе.

Водолеи. Эти двое могут быть идеальными друзьями, но вот прекрасными брачными партнёрами им быть сложно, так как они часто игнорируют эмоции второй половинки, из-за чего им непросто решать возникающие проблемы вместе. Хотя они точно друг с другом не станут скучать – свободу они своим партнёрам обеспечат, особенно, если она будет требоваться для творческих проектов.

Рыбы. Эти партнёры никогда не доводят дела до конца, поэтому в их союзе довольно часто будут возникать споры, связанные с бытом – кто должен был мусор выкинуть, а кто – убрать в квартире. Они вообще предпочитают не делать домашние дела, считая, что они сами как-то рассосутся. Зато, если исключить бытовые вопросы, в их отношениях царит романтизм и нежность, на которых и строится долгий и крепкий союз. Их взаимопонимание сгладит любые возникшие конфликты, чтобы им было комфортно плыть по спокойному течению их семейной жизни.

Взаимоотношения партнёров одного знака Зодиака могут быть браком, заключённым на небесах, или же ужастиком в реальной жизни. И только на умении приспосабливаться к недостаткам друг друга можно построить крепкий союз.