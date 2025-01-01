10 причин, почему парней привлекают девушки в очках

Одни девушки носят постоянно очки, чтобы лучше видеть, другие – только когда читают или работают за компьютером, третьи – как модный аксессуар, очки, но только без линз. Независимо от того, какая причина ношения прекрасным полом очков, многие парни просто в восторге от них. Оказывается, есть несколько причин, почему сильный пол привлекают девушки в этом аксессуаре.

10 причин, почему парням нравятся женщины в очках

Интеллект. Девушка в очках ассоциируется с высоким интеллектом. Доказательство тому, что во многих фильмах именно такой женский образ режиссёры выбирают для подтверждения ума. Например, Галина Сергеевна в «Папиных дочках» или Эми Фаулер в «Теории большого взрыва». Эти девушки оказываются самыми сообразительными. И отличительной чертой обеих было то, что они носили очки. Хотя, конечно, это обманчивое впечатление, потому что существует масса умнейших женщин без очков и не блещущих интеллектом – в очках.

Женственность. Сильный пол считает девушек в очках более женственными. Главное, чтобы они были правильной формы, иначе могут сыграть злую шутку – испортить внешность. Наверняка, многие помнят Людмилу Прокофьевну Калугину из «Служебного романа» и её ужаснейшие очки, за которыми скрывались красивые глаза.

Перевоплощение. Девушки, которые носят очки, окружены неким ореолом таинственности. Способность их выглядеть по-разному, примеряя разные оправы, просто загадочна. Это потому, что сегодня она может смотреться как полный ботан с этими очками для чтения. В следующий раз у неё будут эти милые профессорские очки, которые сделают её похожей на привлекательную библиотекаршу. Мужчины любят мистику. Это как будто даёт им что-то необычное, о чём они могут пофантазировать, поэтому их так привлекают девушки в очках.

Демонстрация индивидуальности. Девушки в очках, как правило, выбирают оправы, которые соответствуют их личности. Поэтому легко узнать, любит ли девушка привлекать внимание или же нет, просто взглянув на её очки.

Модный аксессуар. Парни обращают внимание на стильных женщин. И у большинства девушек есть для этого идеальный аксессуар. Если она носит очки и для коррекции зрения, и для того, чтобы выглядеть модно, то у неё будет правильно подобранная оправа, которая подчеркнёт её красоту. Таким образом, у неё всегда будет под рукой пара очков — будь то фотохромные, солнцезащитные, тёмные, очки для чтения и т.д. Скорее всего, такая девушка будет привлекать внимание парней, потому что выглядит модно.

Уверенность. Женщины, страдающие плохим зрением, принимают то, что очки навсегда останутся частью их жизни, поэтому нужно принять себя такой, какая она есть. И когда девушка это делает, её уверенность сочится наружу. Сильный пол считает уверенных дам очень привлекательными.

Уязвимость. Девушка в очках кажется уязвимой, что очень нравится парням, потому что заставляет их выглядеть мужественными, сильными и нужными. Мужчины начнут преследовать её, чтобы оберегать и охранять от всех проблем и невзгод.

Невинность. Девушка в очках, несмотря на эрудированный вид, выглядит невинной, что делает её в глазах мужчины красивее, ведь её хочется защитить.

Оригинальность. Женщина, которая носит очки, может выделиться из толпы своей уникальностью, на что обязательно обратит внимание парень. И если она ответит ему взаимностью, то он точно будет счастлив, ведь эта девушка одна из немногих.

Драматичность. Что-то есть заманчивое в том, как девушка драматично снимает очки, когда злится. Иногда, когда представительницы прекрасного пола злятся, то им нужно снять очки, чтобы выразить свой гнев, и это так мило. Ещё парням очень нравится, когда женщина снимает очки и засовывает одну дужку в рот. Это так игриво!



Наверняка, есть и другие причины, почему парней привлекают девушки в очках. Но то, что они не могут пройти мимо такой женщины – факт!