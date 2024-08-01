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10 типов женщин, сводящих с ума всех мужчин

Скорее всего, у каждой есть подруга, знакомая или же соседка, при виде которой мужчины сходят с ума. Притом, кажется, что эти девушки даже не пытаются привлечь к себе внимание – они спокойные, тихие, не ярко одетые, но при этом оторвать глаз от них невозможно. Как оказалось, они просто принадлежат к особому женскому типу, на который всегда смотрит сильный пол, вожделея от желания познакомиться с ними. Кто же эти прекрасные девушки-магниты для парней?

 

10 типов женщин, сводящих с ума всех мужчин

 

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10 женских типов, притягивающих парней

  1. Роковая женщина. Она из тех женщин, которые соблазняют мужчин одним взглядом, потому что она умна, привлекательна и уверена в себе. Она способна любить и себя, и других, что очень притягивает сильный пол.
  2. Душа компании. Она та девушка, с которой все хотели бы быть рядом, потому что она чертовски забавная! А все мужчины мечтают хотя бы об одной девушке, с которой можно беззаботно тусить с утра до вечера! Такие девушки - душа каждого мероприятия и умеют превратить даже самые скучные моменты в незабываемые. Такая женщина способна заставить даже самого жёсткого мужчину танцевать так, как будто за ним никто не наблюдает, и веселиться как сумасшедший. Её любят мужчины, которые не боятся выйти из зоны комфорта!
  3. Невинная снаружи и с огоньком внутри. Эти девушки кажутся милыми и застенчивыми снаружи, но обычно у них есть сторона, совершенно противоположная той, которую видят другие. Они не покажут её всем подряд, а только тому, кто действительно особенный и достоин этого. Вот почему каждый мужчина и хочет увидеть, что скрывается за стенами, которыми так окружают себя такие девушки.
  4. Одинокая и свободная духом. Есть что-то в одинокой женщине такое, что сводит мужчин с ума. Они смотрят на неё, как на трофей, который нужно выиграть, чтобы продемонстрировать свою ценность. Она знает себе цену и не соглашается на первое попавшееся, что ей представляется. Тому, кто захочет остаться с ней, понадобятся терпение и выдержка, потому что заполучить её очень сложно, но возможно!
  5. Знает, что хочет от жизни. Она сильная, независимая и не тратит время на то, что не приносит ей радости. Потому что она тот тип женщины, которая очень хорошо знает, чего она хочет и как она этого хочет. Её цели чётко определены, и она не позволяет никому встать у неё на пути. Недостаточно уверенные в себе мужчины могут чувствовать рядом с ней себя напуганными, но только настоящие оценят её характер и постараются быть с ней на одной волне.
  6. Старше и опытнее. Она знает, что делает, и у неё это очень хорошо получается! Эта женщина прошла через всякое: игры, ложь, манипуляции и тому подобное. Так что можно поспорить, что мужчины даже не пытаются с ней играть. Зрелая, умная и великолепная в постели, она заставляет мужчин думать о ней постоянно. Женщины этого типа открыты, но не позволяют мужчинам обмануть её. Если эта дама чего-то хочет, она это получает, и это как раз и возбуждает мужчин.
  7. Авантюристка. Девушка этого типа никогда не устаёт получать новые впечатления, исследовать и наслаждаться жизнью. Быть с ней – это сумасшедшее приключение, которое никогда не заканчивается. Да ей и самой это тоже нравится, потому что такая жизнь раскрывает в ней лучшие качества! Если мужчины не предубеждены и полностью преданны ей, она заставит все их заботы исчезнуть. Спонтанность — её второе имя, и окружающие всегда должны ожидать от неё неожиданностей. За это её любят мужчины: она поддерживает огонь, превращая каждый день в увлекательное путешествие.
  8. Сорвиголова в униформе. Знаете пожарных и полицейских, от которых невозможно отвести взгляд? А теперь представьте себе крутую женщину в рабочей форме. Она страстно и энергично помогает другим людям и при этом выглядит притягательно. Ни один мужчина не сможет пройти мимо неё.
  9. Независимый начальник. Это женщины, идущие горделиво, с высоко поднятыми подбородками. У них всегда есть план на жизнь в целом и на карьеру в частности.  Мужчины любят таких девушек за огромные амбиции. У них есть свои цели и мечты, которых они хотят достичь независимо от своего партнёра. Им не нужна «вторая половина», чтобы чувствовать себя полноценными.
  10. Мамочка. Каждый мужчина – это взрослый ребёнок, которому нужна любящая мама, понимающая, поддерживающая и, конечно же, хвалящая его. Поэтому парни и обращают внимание на таких девушек, которые в тарелку еды наложат, и послушают его душевные излияния так, словно для неё это самая важная история в жизни. Однако таким дамам главное не переборщить – если они сильно вольются в роль мамы, то могут потом стать просто подругой, с которой всегда можно поделиться своими историями, в том числе и любовными.

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Каждая из этих женщин привносит в мужскую жизнь что-то особенное и уникальное. Поэтому парни и тянутся к ним. Только нужно запомнить, что во всём должна быть норма – ведь важно не только привлечь, но и удержать сильный пол.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 12:02

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