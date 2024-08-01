9 женских ошибок, приводящих к мужской измене

Женщины часто довольно эмоциональны, поэтому и не могут скрыть своё плохое настроение, которое может возникнуть по любой причине: неприятности на работе, головная боль, разбросанные вещи по квартире после вчерашней генеральной уборки, а также многое другое. Особенно злит, когда мужчина в такие моменты не обращает на неё внимания. Она от его безразличия может вскипеть и наговорить много неприятных слов. Именно такая несдержанность в эмоциях и приводит к тому, что партнёр решает уйти из дома туда, где его поймут, а возможно, и пожалеют – к другой женщине. Что же именно может стать причиной похода мужчины налево? Об этом подробно рассказали семейные психологи.

9 типов женского поведения, которые ведут к мужской измене

Женщина перестала заботиться о своей внутренней красоте. Мы все находимся в стрессе, но женщины, которые имеют партнёра, считают, что все неприятности они должны скидывать на свою вторую половинку. Делать этого ни в коем случае нельзя. Если девушка находится в состоянии стресса, она легко раздражается, и это может привести к новым конфликтам в отношениях. Когда женщине хорошо, всё вокруг неё становится прекрасным и радужным. Поэтому так важно уделять время себе и работать над внутренним миром и счастьем. Никогда не следует недооценивать силу заботы о себе! Это может оказать невероятное влияние и изменить динамику отношений. Нужно убедиться, что женщина уделяет приоритетное внимание своему благополучию, и тогда она сможет любить и дарить любовь здоровым образом. Сравнение его с другими. Довольно часто женщины грешат тем, что сравнивают своего мужчину с другими – его коллега больше зарабатывает, а сосед сделал лучше ремонт и т.п. Если продолжать в том же духе, то мужчина будет чувствовать себя неадекватным. Его нужно принимать таким, каков он есть. Ему нужно дать почувствовать, что его ценят за его уникальные качества, и это сделает отношения комфортными. Постоянный контроль. Никто не любит контроля, поэтому постоянное преследование своей второй половинкой – он должен тут же перезвонить, как только доберётся на работу, доложить, где в данный момент находится с друзьями, отчитаться о своих планах на вечер и т.п., может привести к напряжению в отношениях. Мужчине нужно давать пространство и позволять ему решать самому, особенно касаемо вопросов личного характера. Вечная критика. Партнёрша критикует мужчину за всё, что он делает, и никогда не бывает им довольна. Давать конструктивную обратную связь — это одно, постоянно критиковать — совсем другое. Если сосредоточиться только на негативных сторонах и привычках и продолжить говорить о них, то возникает вопрос, а нравится ли женщине её мужчина. Сама того не желая, она тем самым подтолкнёт его к другой, которая сможет заметить и усилить его сильные стороны и достоинства. Если акцентировать внимание на том, что хорошего в его личности и образе жизни, то можно создать более любящую и поддерживающую среду. Много думать и мало разговаривать. Женщины часто додумывают, вместо того чтобы говорить. Например, молчание мужчины рассматривают, как его усталость, а не обиду. Поэтому вместо того, чтобы предполагать, что он думает или что он чувствует, нужно вести диалог. Удивлению не будет предела, насколько это может быть эффективно. Необходимо интересоваться, как прошёл его день, и сообщать ему о своих чувствах. Все конфликты следует решать, рассказывая о том, что их вызвало. Так можно лучше понять друг друга. Игнорирование мужских чувств. Женщины бывают плохими слушателями и не обращают внимания на то, что чувствует партнёр. Например, он ощущает себя покинутым, поэтому нашёл другую, которая более внимательна и заботлива. Мужчине нужно, чтобы любимая была рядом с ним. Эмоциональная близость укрепляет связь. Нет близости в отношениях. Физическая близость – это основа супружеских отношений. Партнёры должны поддерживать пламя горящим и оставаться на связи эмоционально и физически. Пренебрежение физическим аспектом отношений приведёт к тому, что мужчина начнёт чувствовать себя ненужным и станет искать связь в другом месте. Обязательно нужно периодически запускать фейерверк в спальне и время от времени бросать на любимого похотливый взгляд. Нет роста личности. Нередко женщины на корню рубят желания мужчин быть лучше, например, не пускают в спортивный зал, аргументируя это тем, что он там может найти другую. А на его объяснения, что он просто хочет избавиться от живота, начинают параноить. Мы все развиваемся, это естественно. Поэтому нужно давать и себе, и своему любимому пространство, необходимое для роста как личности. Иногда женщины отталкивают своего мужчину, потому что отказываются принять перемены, ожидая, что всё останется таким, каким оно было вначале. Нужно позволить любимому следовать своим стремлениям и расти как личности. Всё это позволит отношениям процветать. Нет поддержки. Мужчина, как и женщина, ждёт от второй половинки поддержки, но прекрасный пол часто забывает об этом. Вот почему мужчина так разочаровывается, когда любимая не поддерживает его решения или забывает быть его опорой, когда он оказывается на распутье своей карьеры. Нужно верить в него и всегда радоваться каждому его успеху. Утешать его, когда кажется, что в его жизни что-то рушится.

Наверняка каждая девушка допускала хотя бы одну из 9 женских ошибок, приводящих к мужской измене, поэтому нужно как можно быстрее исправляться, чтобы сохранить отношения крепкими и гармоничными.