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5 знаков Зодиака, которые необычайно требовательны в выборе второй половинки

В выборе партнёра у каждого свои критерии. Кому-то нужен добрый и нежный, кому-то весёлый и умный, ну а кто-то не представляет вторую половинку без денег в кармане. Но есть такие знаки Зодиака, которым нужен самый достойный человек, ведь именно с ним они собираются провести остаток своей жизни. К ищущим идеала относятся пять зодиакальных созвездий.


5 знаков Зодиака, которые необычайно требовательны в выборе второй половинки

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5 знаков Зодиака, которые особенно претенциозны при выборе партнёра


  1. Лев. Стандарты Льва очень высоки. Так как по жизни этот знак Зодиака – король, то он привык быть всегда в центре внимания, которое ему должен обеспечить любимый человек. Он обязан обожать свою вторую половинку и быть таким же харизматичным, как и она. Носить в прямом и переносном смысле на руках, одаривать дорогими подарками и всегда быть рядом, если того требует Лев. Представители этого созвездия серьёзно относятся к отношениям, никогда не начнут их от скуки. Вот почему тратят очень много времени на выбор партнёра. И если они не найдут его, то лучше останутся на всю жизнь одинокими.
  2. Дева. Выбор человека для продолжения отношений — сложный процесс для представителей этого знака Зодиака. Они перфекционисты: многого ожидают от себя и ещё большего от своего партнёра. Их стандарты высоки, и мало кто их может достичь. Обладатель высокого интеллекта, чистоплотен, порядочен, хорошо готовящий и спортсмен. Но самое главное, что ценят Девы во второй половинке – он должен знать, чего хочет от жизни. Положительным моментом придирчивости представителей этого знака является то, что они отказываются встречаться с кем-то, кто рассматривает их как запасной вариант. Девы хотят взаимности, иначе они уходят.
  3. Весы. Придирчивость этого знака Зодиака проистекает из-за их нерешительного характера. Прежде чем принять окончательное решение в выборе второй половинки, они взвешивают все «за» и «против», страхи и возможности, а также все «если». Весы ценят в партнёре гармонию и баланс, поэтому им нужен человек, который сможет дать всё это. Также они ненавидят конфликты, вторая половинка должна быть уравновешенна, спокойна, уметь идти на компромиссы, как и представители этого знака Зодиака. Если же они не найдут в молодости человека, который полностью будет удовлетворять все их желания, то готовы искать его всю жизнь, постоянно общаясь с противоположным полом. И, возможно, будучи зрелыми, они всё-таки встретят свой идеал.
  4. Скорпион. Хотя представители этого знака Зодиака не разборчивы, когда дело доходит до случайных встреч, но они требовательны в выборе человека, с которым решат начать серьёзные отношения. Им нужен кто-то, кто понимает то, о чём они не говорят, кто-то, кто страстен наедине и ангелоподобен на публике, и, конечно же, кто-то, кто любит, ценит и заставляет Скорпионов чувствовать себя особенными. Но самое главное качество идеального партнёра этого знака Зодиака – ему можно полностью доверять. Конечно, найти такого нереально, но Скорпион не сдаётся, постоянно находясь в поиске своего совершенства.
  5. Водолей. Рождённые под этим созвездием не созданы для посредственных отношений. По этой причине они будут ждать кого-то, кого они считают уникальным и особенным, кого-то, кто способен соблазнить их разум так же, как и тело, и не согласятся на меньшее. Их привлекают люди, которые остаются верными себе несмотря ни на что. Вот почему их идеальным партнёром является человек, обладающий высокими моральными ценностями и красивый внешне. Искра между Водолеем и его потенциальной второй половинкой должна загореться при первом же взгляде друг на друга. Иначе им не по пути.

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Эти 5 знаков Зодиака необычайно требовательны в выборе второй половинки, поэтому среди них немало одиноких людей. Но нельзя сказать, что от этого они несчастны. Скорее, наоборот, им было бы хуже, если бы они находились вместе с человеком, который не соответствовал бы их стандартам идеальной второй половинки.


Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 09:48

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