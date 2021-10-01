Почему я выбираю не тех мужчин? Ваш выбор расскажет всё за вас!

Вы никогда не задумывались, почему выбираете парней одного и того же характера, темперамента и манеры поведения, которые всегда разбивают вам сердце? «Почему же я выбираю не тех мужчин?» - скажете вы. Учёные нашли этому объяснение. Оказывается, ваш мужской типаж может много рассказать и о вашей личности, тем самым объяснив причину выбора «не тех парней».

8 разных типов парней, которых вы выбираете постоянно. Это может многое рассказать о вас

1. Нарцисс. Его обаяние, талант, успех, красота и харизма очаровали вас и всех вокруг него. Однако, попав на его крючок, вы сразу же начинаете бороться с его критикой и эгоизмом.

Почему же вас тянет к нему? Ответ очевиден. Вы тоже нарцисс, который не привык любить других. И именно это качество – любить только себя - притягивает вас и в парне. Это очень опасное сочетание – сначала вы не можете друг без друга, но через короткое время начинаете бороться за место под солнцем, чтобы выяснить, кто же из вас лучше, что приводит к расставанию.

2. Недоступный. Он постоянно чем-то занят, ища вечно оправдания для отмены свидания. Говорит много о прошлом. Очень быстро признаётся в своих чувствах к вам, но при этом ваши отношения нельзя назвать серьёзными.

Почему же вас тянет к нему? Вы не уверены в себе. Отсутствие чувства собственного достоинства обычно возникает из-за того, что кто-то из близких вам людей не смог защитить вас в раннем возрасте. Его не было рядом, когда вы в этом нуждались, или же он проявил безразличие к вам. Чтобы исправить в себе эту черту характера, важно начать со сравнения (а часто и прощения) человека, который изначально вас подвёл.

3. Нуждающийся в исправлениях. Вы считаете его неогранённым алмазом, над которым нужно немного поработать и получить желаемое. И он даже готов к тому, чтобы вы довели его до совершенства. Вы можете потратить часть своей жизни для этого, но потом всё-таки в очередной раз разочароваться.

Почему же вас тянет к нему? Вы привыкли находить всем оправдание. Поэтому входите в большинство отношений с огромным терпением и «набором инструментов», готовые всё исправить. Эта черта возникает в основном из-за чрезмерной компенсации за какую-то ошибку в своей жизни. Чтобы по-настоящему доказать, что с вами стоит встречаться, перестаньте пытаться наверстать упущенное или совершённое в прошлом, которое повторяется снова и снова.

4. Мистер «когда-нибудь». У него были короткие отношения и, возможно, он никогда не был женат. У него есть несколько оправданий, почему он не встретил нужную женщину. Но обычно он это объясняет тем, что у него есть достаточно времени, чтобы остепениться. Одна из его любимых фраз - «когда-нибудь».

Почему же вас тянет к нему? Потому что вы нуждаетесь в постоянном внимании, даже в незначительном, поэтому и впускаете в свою жизнь парня, не надеясь на серьёзные отношения. Такое обычно наблюдается у женщин, резко оборвавших прошлые отношения. Чтобы встретить уверенного в себе мужчину, который хочет брать на себя обязательства, вам нужно быть уверенной в себе женщиной, которая поддерживает его "жизненно важные аспекты отношений".

5. Паразит. Он живёт за ваш счёт, пользуясь вами по делу и без, часто ввязываясь в авантюры или опасные ситуации. Но ни вы, ни ваши отношения не выигрывают от того, что он у вас отнимет.

Почему же вас тянет к нему? Вы не уверены в себе. Неуверенность в себе и низкая самооценка могут привлечь к вам нуждающихся и привязчивых мужчин. Перед тем, как начинать встречаться с кем-то, важно иметь в себе чувство собственного достоинства, чтобы оно «посылало» паразитическим мужчинам сигнал о том, что они вам не нужны.

6. Вечно недовольный. Он обвиняет вас в том, в чём вы не виноваты. Он говорит с вами, как будто вы маленький нашкодивший ребёнок. Прося о помощи, использует устрашающий тон. Критикует по поводу и без него.

Почему же вас тянет к нему? Вам сложно поддерживать эмоциональные границы. Вы инстинктивно не знаете, где провести черту эмоциональной ответственности между вами и окружающими. Вы пытаетесь расположить к себе других, ублажая их или выставляя себя в невыгодном свете. Эта проблема границ обычно возникает из-за того, что вы несёте на себе тяжесть эмоций других людей. Когда вы поймёте, где заканчивается ваша эмоциональная ответственность, только тогда сможете управлять личностными границами.

7. С низкой самооценкой. Он согласится со всем, что вы скажете, потому что у него низкая самооценка. Он не может выражать или аргументировать свои взгляды или пожелания.

Почему же вас тянет к нему? Вы привыкли всё контролировать, поэтому часто привлекаете к себе легкомысленных мужчин. Им с вами проще живётся, потому что вы решаете за них все проблемы и принимаете все решения. Они же не несут ни за что ответственности. Эти мужчины любят вас, потому что чувствуют в вас зрелость, которой они не обладают. К сожалению, большинство из этих парней никогда не развиваются, а вместо этого постоянно берут на себя роль «согласных». Если вы относитесь к этому типу женщин, лучше всего держаться подальше от таких парней.

8. Несвободный. Он женат, помолвлен или состоит в отношениях с другой женщиной. И даже если он обманывает вас, что свободен, не верьте ему, заметив некоторые доказательства – нежелание разговаривать при вас по телефону, невозможность провести вечер вместе и другое.

Почему же вас тянет к нему? У вас низкая самооценка и отсутствие любви к себе. Независимо от причины, почему вы решили поддерживать «отношения» с несвободным мужчиной, у вас однозначно низкая самооценка. Скорее всего, ваша семья и друзья выразили обеспокоенность по поводу людей, с которыми вы связаны, и в результате ваши отношения с ними стали натянутыми.

Разобравшись с тем, почему вы решили завести отношения с одним из 8 вышеприведённых типов мужчин, вы сможете в будущем изменить свою личную жизнь к лучшему.