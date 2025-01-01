Ретроградные планеты. Какие астрологические события нас ждут в 2025 году

Ретроградные планеты — это планеты, которые, с точки зрения наблюдателя на Земле, кажутся движущимися в обратном направлении по сравнению с их обычным движением по зодиаку. Они часто ассоциируются с периодами пересмотра и переосмысления, когда лучше избегать новых начинаний и сосредоточиться на завершении текущих дел, поэтому так важно знать, какие планеты и в какое время будут находиться в ретроградном движении в 2025 году.

Ретроградные планеты в 2025 году

Меркурий

С 14 марта по 7 апреля. В этот период состояние здоровья будет подвергнуто негативному воздействию, поэтому важно уделить особое внимание заботе о себе и своём физическом самочувствии. Стоит постараться сохранить регулярные тренировки. Хорошо бы пойти в бассейн или же на занятия йогой. Не самое лучше время для заключения деловых соглашений и общения с серьёзными партнёрами. Желание попиариться приведёт к конфликтам. Лучше заняться доработкой старых проектов и вспомнить о забытом хобби.

С 17 июля по 11 августа. Появится чувство утомлённости и раздражительности или даже безразличия. Поэтому важно уделить время для отдыха, позитивного мышления и занятий, которые приносят удовольствие. Однако длительные путешествия и командировки лучше отложить на другое время, так как они, скорее всего, сорвутся – проблемы на дороге, поломка транспорта или же другие причины. Желание быть всюду первым приведёт к рассеянности, что скажется негативно на работе. В эти дни можно обзвонить друзей, восстановить потерянные связи.

С 9 по 29 ноября. Это самый тяжёлый ретроградный период Меркурия, вызывающий нестабильность во всех сферах жизни, но особенно негативно скажется на финансах. Нельзя давать в долг, деньги не вернут. Приобретённая недвижимость и большие покупки станут причиной ссор и конфликтов с близкими, так как через время обнаружатся серьёзные поломки или дефекты. Высокий риск быть обманутым, в том числе и людьми, которым всегда доверяли даже самое сокровенное. Важно научиться контролировать свои эмоции и уделять больше внимания психологическому самочувствию.

Венера

Со 2 марта по 13 апреля. В это время могут быть сложности в любовных и семейных отношениях, а также денежные потери. Именно поэтому и не рекомендуется начинать романтические отношения с новыми знакомыми, они не приведут к положительному результату. По этой же причине не стоит вступать в непростые диалоги с родственниками. Лучше перевести тему в другое русло. Касаемо финансового вопроса – нужно начать контролировать свои траты, записывать в блокнот расходы и доходы.

Марс

С 7 декабря 2024 года по 24 февраля 2025 года. Будет выраженная агрессивность и несдержанность эмоций. Снизится мотивация работать, стремиться к целям продуманно и расчётливо. Появится желание добиться своего любыми способами – через ссоры, обманы и лицемерие. Чтобы не допустить данного развития событий, надо постараться следить за своим эмоциональным фоном, возможно, без помощи психолога не обойтись. Найти доверительное лицо, с которым можно обсудить любые проблемы, возникающие в данный период.

Юпитер

С 9 октября 2024 года по 4 февраля 2025 года. Данный период может быть временем размышлений о личных убеждениях, ценностях и философии жизни. Он приведёт к пересмотру планов и целей, связанных с ростом и расширением. Многие потеряют веру в свои силы, появится желание отмолчаться и отсидеться. Финансовые проблемы возникнут у тех, кто решит идти напролом, так как деньги в этот временной промежуток нужно беречь и тратить с умом. У многих наступит карьерный кризис, поэтому и не стоит менять работу.

Сатурн

С 13 июля по 28 ноября. Многие почувствуют подавленность, одиночество и сомнения в своих действиях и словах. Чтобы не впасть в тоскливое состояние, нужно заниматься делами, которые уже принесли успех. К тому же, рекомендуется завести дневник, в который записывать свои действия за день и в конце хвалить за совершённые поступки, принесшие положительный результат. Отличный вариант – найти хобби, приносящее радость и удовольствие.

Уран

С 1 сентября 2024 года по 30 января 2025 года. Появится желание измениться, как внешне, так и внутренне. Многие решатся на кардинальную смену имиджа. Главное – делать всё с умом, а не под влиянием эмоций. Если же в приоритете будут чувства, то можно испортить жизнь не только себе, но и окружающим. Поэтому не стоит чётко следовать инструкциям коллег или начальства, во всём соглашаться с родными, исходя из желания их не обидеть.

С 6 сентября 2025 года по январь 2026 года. Сложное время для людей, привыкших следовать плану на работе, в семье, да и в жизни в целом. Дело в том, что именно этот период не даст планировать, внося во всё спонтанность и оригинальность, что и выведет из себя любого рационального, пунктуального человека. Зато порадует шустрого и расторопного.

Нептун

С 4 июля по 10 декабря. Люди могут испытывать усиленные эмоции, более яркие сны и более яркие интуитивные ощущения. Они также могут столкнуться с недостатком ясности, недопониманием и смутностью в своих мыслях и действиях. Нептун правит искусством, духовностью и мистикой, поэтому во время его ретроградного движения могут возникнуть новые и важные идеи и вдохновение. Однако следует быть осторожными и внимательными, чтобы избежать иллюзий, обмана и разочарований.

Плутон

С 4 мая по 13 октября. Люди начнут глубоко погружаться в свои эмоции, тайные желания и страхи. Возникнут сильные внутренние преобразования, которые могут быть непростыми и вызывать болезненные чувства. В это время окажутся раскрыты сокровенные силы и способности человека, а также его слабости.

Важно отметить, что влияние ретроградных планет может варьироваться в зависимости от индивидуальной карты рождения и текущей ситуации каждого человека. Некоторые люди могут ощущать влияние сильнее, чем другие. Астрологи часто рекомендуют использовать это время для переосмысления и коррекции, а не для начинаний.