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Солнечные и лунные затмения 2025 года

Солнечные и лунные затмения – астрономические явления, интересующие людей с давних времён, потому что, во-первых, они магически привлекательны, а во-вторых, оказывают огромное влияние на человеческую жизнь. В 2025 году будет 2 лунных и 2 солнечных затмения.

 

Солнечные и лунные затмения 2025 года

 

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Лунные затмения 2025 года

14 марта. Увидеть полное лунное затмение можно будет в 9:45 по московскому времени почти по всей России, а также в Западной Европе и Западной Африке. Произойдёт оно на оси Дева-Рыбы.

 

Этот день нужно проводить в работе, особенно над собой. Необходимо покопаться в своих мыслях, а также начать строить планы на будущее. Если в какой-то жизненной сфере есть неразбериха, обязательно сегодня нужно с этим разобраться. Легкомыслие в рабочей деятельности может быть наказано как финансово, так и негативным отношением начальства. Исправить сложившуюся 14 марта ситуацию будет сложно. Однако, если что-то совсем не получается, брать близко к сердцу не стоит. Большой риск нервного срыва, а также ссор на почве неуверенности в себе и в своих близких. Надо понять, что мир несовершенен, а жизнь коротка, чтобы тратить её на конфликты, душевные истязания и самобичевания. В этот мартовский день не рекомендуется также делать финансовые вложения и отправляться в путешествие, заниматься поиском работы. Всё будет бесполезно.

 

7 сентября. Увидеть полное лунное затмение можно будет в 21:08 по московскому времени в Москве, а также над большей частью Азии, восточной Африки и Австралии. Произойдёт оно на оси Рыб.

 

В этот день нужно завершить начатое, навести порядок в доме, поэтому именно на сегодня надо спланировать генеральную уборку. Эмоциональный фон 7 сентября весьма нестабилен – обострённая чувствительность, скованность, медлительность, а у некоторых – плаксивость. Появится ощущение чего-то важного, скорый приход его в жизнь. Нужно заняться духовным поиском, открыть для себя тайные желания, чтобы двигаться вперёд с целью их воплощения в реальность. Сегодня не нужно бежать от себя, используя алкоголь или же сон. Пассивность только во вред. Под запретом новые знакомства. Если же их невозможно избежать, то ни в коем случае не пускать знакомых в свою жизнь. Отношения нужно строить поверхностно, так как обижать и быть негативным 7 сентября – запрещено. Иначе ссоры станут постоянным спутником в жизни и избавиться от них будет очень сложно.

Солнечные затмения 2025

29 марта. Увидеть полное солнечное затмение можно будет в 13:57 по московскому времени в Ярославле, Архангельске, Санкт-Петербурге и Петрозаводске и по всей западной части России, а также в северной Азии, северо-западной части Африки, востоке Северной Америки и севере Южной Америки. Произойдёт оно на оси Овен-Весы.

 

В этот день нужно задуматься о происходящем в течение последних двух лет, так как это будет завершающее, шестое затмение Солнца, которое произойдёт на оси Овен-Весы. В человеке будут бороться сила, агрессивность, гнев, а также излишняя прямолинейность, часто присущая Овнам, с логичностью и уравновешенностью – знаковые качества Весов. Эта борьба посеет в каждом неуверенность в себе, а также подтолкнёт к молниеносным решениям даже важных вопросов, что очень опасно для будущего. Важно выбрать баланс между гармонией и лидерством. Есть большая вероятность супружеских измен, предательств друзей, бурных романов и трат больших сумм денег. Но при этом сегодня рекомендуется открыть своё дело, вложиться в недвижимость и начать творческий процесс. Главное – чтобы всё было тщательно спланировано. Только тогда можно гарантировать успех.

 

21 сентября. Увидеть частное солнечное затмение можно будет в 22:53 по московскому времени в Тихом Океане, Океании, Антарктиде. Произойдёт оно на оси Девы.

 

В этот день остро встанут вопросы, связанные с наследством, имуществом или же недвижимостью. На этом фоне возможны ссоры с родственниками, начальством и второй половинкой. Не стоит занимать деньги или же брать кредиты. Если нет средств для крупной покупки, то её лучше отложить, пока не соберётся необходимая сумма. Именно сегодня необходимо навести порядок в доме или офисе – вынести мусор, старые вещи. Освобождённое пространство привлечёт в жизнь новизну и хорошее самочувствие. Есть большой шанс, что в жизни одиноких появится любовь, а у тех, кто вынужден экономить, - деньги, притом из неожиданного источника. Чтобы получить желаемое в этот день, нужно проявить трудолюбие, сдержанность в тратах и последовательность. Можно попросить помощи у высших сил, но и самостоятельные шаги тоже неоходимо делать. Иначе мечта так и останется мечтой.

Коридор затмений

В 2025 году произойдёт два коридора затмений: с 14 по 29 марта и с 7 по 21 сентября. В это время есть возможность изменить свою судьбу. В какую сторону, будет зависеть от отношений с окружающими. Если человек в период коридора затмений будет мил, добр и обходителен, то перемены будут только к лучшему, а, соответственно, лицемеров, обманщиков и злобных личностей ждёт негатив. Но всё это придёт не сразу, а в течение 18 лет, поэтому и изменить что-то можно будет только спустя этот промежуток времени, когда небесные тела займут такое же положение.

 

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Хотя солнечные и лунные затмения – редкостные явления, но они могут кардинально поменять судьбы людей, поэтому относиться к ним нужно очень внимательно, контролируя свои слова и действия.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 10:27

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