Эти 7 новогодних ритуалов помогут привлечь мужчину в дом

Каждая девушка мечтает видеть рядом с собой любимого человека, который для неё будет готов даже с неба звёздочку достать и любые горы свернуть. Но где же найти такого парня? В преддверие Нового года можно всё. Ведь это не только радостный праздник, но и отличная возможность добавить в свою жизнь что-то новое. Если вы хотите привлечь мужчину в дом, попробуйте следующие новогодние ритуалы, которые помогут создать магическую атмосферу и усилить вашу притягательность.

7 магических ритуалов на Новый год для привлечения мужчины в дом

Украшение дома. Создайте уютную и приглашающую атмосферу, украсив свой дом к Новому году. Используйте символику, связанную с любовью: розовые или красные шары на ёлке, новогодние венки с сердцами, свечи и гирлянды. Каждая деталь должна приносить тепло и радость. На дверную ручку повесьте красный бант – символ любви и страсти. Представьте, как этот бант притягивает к вам мужчину, который будет любить и ценить вас всю жизнь. Свечи. В новогоднюю ночь зажгите несколько ароматических свечей, проговаривая свои желания и намерения. Это поможет установить связь с энергией любви и притяжения. Пусть свечи символизируют мечту встретить мужчину, который станет вашей опорой и поддержкой. Запахи должны дарить вам чувство счастья и наслаждения. После того, как они сгорят, их нужно собрать в мешочек и положить в укромное место, где хранить до тех пор, пока мужчина не появится в доме. Кольцо. Купите кольцо, необязательно золотое или серебряное, из любого материала. Его нужно положить в красной коробочке под ёлочку за пять минут до боя курантов. Как только часы начнут бить, нужно подумать о мужчине своей мечты и посмотреть на колечко. Пусть оно там пролежит до полудня 1 января, потом его надо спрятать на полку с нижним бельём. Очень скоро вторая половинка появится в вашем доме со своим кольцом. Письмо желания. Запишите свои желания, касающиеся отношений, на листе бумаги. Опишите качества, которые вы ищете в партнёре, и то, какой тип отношений хотели бы создать. Положите это письмо под красную свечу или в красный конверт. Важно верить, что задуманное вскоре станет явью. Без веры желание точно не исполнится. Новогоднее меню. Приготовьте блюда, символизирующие изобилие и любовь. Например, можно использовать куриные крылышки (символ надежды) или блюда с мёдом (символ сладости в отношениях), а также красные овощи и фрукты (символ любви). Ну и, конечно, важно, чтобы на столе были горячие закуски, как и чувства мужчины к вам. Разделите это меню с близкими и друзьями, загадывая при этом любовные желания. Растение любви. Всем известно, что кактусы могут принести в дом болезни, а домашний плющ, который обычно обвивается вокруг предмета, оказавшегося рядом с ним, привлекает неуверенного мужчину. Поэтому накануне Нового года нужно купить цветок, который будет ассоциироваться с вашей второй половинкой. Например, роза – символизирует большую любовь, фиалка – нежность, толстянка – финансовую стабильность. За ним нужно ухаживать так, чтобы он рос и креп. Только тогда в дом постучится мужчина вашей мечты. Ритуал очищения. Вы не задумывались, почему вы до сих пор одна? Возможно, причина в негативной энергетике вашего дома. Перед праздником проведите очищение пространства в своей квартире. Используйте белый шалфей или ладан, чтобы прогнать негативные энергии и настроить пространство на позитивный лад. После очищения прокачайте дом любимой музыкой или яркими новогодними мелодиями. А после поставьте песню, под которую вы сможете представить, как танцуете с любимым человеком. Есть большой шанс, что именно под эту мелодию вы и встретите свою вторую половинку.

Следуя этим 7 новогодним ритуалам, вы сможете привлечь мужчину в свой дом и создать незабываемую атмосферу любви и счастья. Ведь Новый год - это время чудес и волшебства, когда все мечты могут сбыться.