Новогодние суеверия на год Змеи 2025

В 2025-м хозяйкой года будет Зелёная Деревянная Змея – мудрая и прозорливая, следовательно, к новогоднему празднованию относящаяся очень внимательно. Она не терпит лжи и лицемерия, поэтому одно из главных суеверий этого праздника – тот, кто станет врать, даже по мелочам, обязательно будет наказан. Кроме этого, есть и другие новогодние поверья 2025 года.

Суеверие на новый 2025 год

Ни в коем случае нельзя подбирать для новогоднего празднования одежду и аксессуары из натуральной змеиной кожи, так как хозяйка года может разлютоваться и испортить не только сам праздник, но и год в целом: нашлёт неприятности и печали. Украшения лучше надевать в виде змеи, а также что-то блестящее и с камнями, тогда весь год пройдёт спокойно и без проблем. Особенно в денежном плане. Кстати, перед финансовыми сделками также рекомендуется надевать эти же украшения, тогда всё сложится как нельзя лучше. Обязательное условие для новогоднего стола – это блюдо из кролика. Так как «шипящая» покровительница года очень любит крольчатину. Главное блюдо нужно поставить в середине стола и первым его попробовать должен хозяин дома, тогда в семейном гнёздышке поселится любовь, благополучие и удача. Тем, кто мечтает о пополнении в семействе, нужно положить символ 2025 года рядом с кроватью. Очень скоро мечта станет реальностью. Украшать дом нужно в серебряных тонах, чтобы всё сияло и переливалось, так как Змея обожает всё блестящее и холодное. На ёлку нужно повесить серебряную мишуру и стеклянные шары такого же цвета. Золото лучше убрать, потому что покровительница года не любит излишеств. То же самое можно сказать и о красном цвете. Его в декоре должно быть очень мало. Правильно украшенный дом будет всегда полон приятных новостей и добрых сюрпризов. Перед новым годом нужно вымести все уголки дома, даже малодоступные, чтобы Змея могла уединиться в тихом месте, вдали от суеты. Тогда она поможет защитить домашний очаг от неприятелей. Если же этот совет проигнорировать, то хозяйка года может, наоборот, привлечь в дом неприятелей и завистников. Идеальный вариант – это инсталляция из натуральных камней, которые так любит Змея. Камушки надо размещать рядом с комнатными цветами, на подоконниках и нижних книжных полках. Змея поспособствует тому, чтобы в доме всегда был мир и покой. В укромном месте нужно поместить металлические деньги или же китайские монетки, чтобы задобрить Змею. После того, как пройдёт Новый год, монетки необходимо убрать в шкаф или же положить рядом с местом, где хранятся денежные запасы. Хозяйка года обязательно поможет их увеличить. Покровительница 2025 года может разозлиться, если не увидит свои изображения в доме, поэтому нужно обязательно на стене поместить календарь с её изображением, приобрести чашки со змеёй, чтобы их поставить на новогодний стол, и салфетки. Это сильно обрадует хозяйку года, и она будет во всём помогать своим почитателям. Как только часы пробьют полночь, нужно выпить бокал с шампанским, а потом налить молоко комнатной температуры в тарелку с изображением Змеи, поставить её на подоконник, на котором уже стоит горящая свеча. Если это сделать до 00:15, то всё задуманное очень скоро исполнится. Под каждый удар курантов мысленно сказать 12 разных пожеланий себе и родным. Например, здоровья, мира, денег, радости, счастья, удачи, любви, везения, благополучия, верности, стабильности и понимания. Затем вслух тихонько зашипеть. Всё исполнится. Не рекомендуется шуметь в новогоднюю ночь, иначе Змея, которая не переносит шум, разозлится. По этой же причине не стоит взрывать хлопушки, петарды и салюты. Также не нужно грустить, выяснять отношения, осуждать и строить коварные планы. Злая покровительница года может так сильно укусить, что потом весь год от укуса не отойти. Змея не любит острого и горького, поэтому на столе не должны стоять перец, острые соусы и переперчённые блюда. Кто ослушается данного совета, тот встретит на своём пути очень много неприятных людей – острых на язык, из-за которых можно набраться довольно горького опыта.

Кто-то может сказать, что всё это суеверия и необязательно в них верить, но новогодняя ночь – волшебная, так как напитана магией, поэтому в это время может произойти что угодно, поэтому лучше всё же прислушаться к данным поверьям на Новый 2025 год.