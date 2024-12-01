Калейдоскоп » Праздники » Новогодние суеверия на год Змеи 2025

Новогодние суеверия на год Змеи 2025

В 2025-м хозяйкой года будет Зелёная Деревянная Змея – мудрая и прозорливая, следовательно, к новогоднему празднованию относящаяся очень внимательно. Она не терпит лжи и лицемерия, поэтому одно из главных суеверий этого праздника – тот, кто станет врать, даже по мелочам, обязательно будет наказан. Кроме этого, есть и другие новогодние поверья 2025 года.

 

Новогодние суеверия на год Змеи 2025

 

Смотрите также: Восточный гороскоп на 2025 год.

Суеверие на новый 2025 год

  1. Ни в коем случае нельзя подбирать для новогоднего празднования одежду и аксессуары из натуральной змеиной кожи, так как хозяйка года может разлютоваться и испортить не только сам праздник, но и год в целом: нашлёт неприятности и печали.
  2. Украшения лучше надевать в виде змеи, а также что-то блестящее и с камнями, тогда весь год пройдёт спокойно и без проблем. Особенно в денежном плане. Кстати, перед финансовыми сделками также рекомендуется надевать эти же украшения, тогда всё сложится как нельзя лучше.
  3. Обязательное условие для новогоднего стола – это блюдо из кролика. Так как «шипящая» покровительница года очень любит крольчатину. Главное блюдо нужно поставить в середине стола и первым его попробовать должен хозяин дома, тогда в семейном гнёздышке поселится любовь, благополучие и удача.
  4. Тем, кто мечтает о пополнении в семействе, нужно положить символ 2025 года рядом с кроватью. Очень скоро мечта станет реальностью.
  5. Украшать дом нужно в серебряных тонах, чтобы всё сияло и переливалось, так как Змея обожает всё блестящее и холодное. На ёлку нужно повесить серебряную мишуру и стеклянные шары такого же цвета. Золото лучше убрать, потому что покровительница года не любит излишеств. То же самое можно сказать и о красном цвете. Его в декоре должно быть очень мало. Правильно украшенный дом будет всегда полон приятных новостей и добрых сюрпризов.
  6. Перед новым годом нужно вымести все уголки дома, даже малодоступные, чтобы Змея могла уединиться в тихом месте, вдали от суеты. Тогда она поможет защитить домашний очаг от неприятелей. Если же этот совет проигнорировать, то хозяйка года может, наоборот, привлечь в дом неприятелей и завистников.
  7. Идеальный вариант – это инсталляция из натуральных камней, которые так любит Змея. Камушки надо размещать рядом с комнатными цветами, на подоконниках и нижних книжных полках. Змея поспособствует тому, чтобы в доме всегда был мир и покой.
  8. В укромном месте нужно поместить металлические деньги или же китайские монетки, чтобы задобрить Змею. После того, как пройдёт Новый год, монетки необходимо убрать в шкаф или же положить рядом с местом, где хранятся денежные запасы. Хозяйка года обязательно поможет их увеличить.
  9. Покровительница 2025 года может разозлиться, если не увидит свои изображения в доме, поэтому нужно обязательно на стене поместить календарь с её изображением, приобрести чашки со змеёй, чтобы их поставить на новогодний стол, и салфетки. Это сильно обрадует хозяйку года, и она будет во всём помогать своим почитателям.
  10. Как только часы пробьют полночь, нужно выпить бокал с шампанским, а потом налить молоко комнатной температуры в тарелку с изображением Змеи, поставить её на подоконник, на котором уже стоит горящая свеча. Если это сделать до 00:15, то всё задуманное очень скоро исполнится.
  11. Под каждый удар курантов мысленно сказать 12 разных пожеланий себе и родным. Например, здоровья, мира, денег, радости, счастья, удачи, любви, везения, благополучия, верности, стабильности и понимания. Затем вслух тихонько зашипеть. Всё исполнится.
  12. Не рекомендуется шуметь в новогоднюю ночь, иначе Змея, которая не переносит шум, разозлится. По этой же причине не стоит взрывать хлопушки, петарды и салюты. Также не нужно грустить, выяснять отношения, осуждать и строить коварные планы. Злая покровительница года может так сильно укусить, что потом весь год от укуса не отойти.
  13. Змея не любит острого и горького, поэтому на столе не должны стоять перец, острые соусы и переперчённые блюда. Кто ослушается данного совета, тот встретит на своём пути очень много неприятных людей – острых на язык, из-за которых можно набраться довольно горького опыта.

Смотрите также: Как загадать желание на Новый год 2025, чтобы оно сбылось обязательно?

 

Кто-то может сказать, что всё это суеверия и необязательно в них верить, но новогодняя ночь – волшебная, так как напитана магией, поэтому в это время может произойти что угодно, поэтому лучше всё же прислушаться к данным поверьям на Новый 2025 год.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 12:42

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Ангельская нумерология: Видите зеркальные цифры на часах? Что значит? Откройте для себя их духовное значение. Ангельская нумерология
Прогнозы на день
Нумерология, прогноз на сегодня Нумерология, прогноз на сегодня
Прогнозы на месяц
Таро прогноз на месяц Таро прогноз на месяц
Нумерология, прогноз на месяц Нумерология, прогноз на месяц
Гороскоп стрижек и причёсок 2024 Гороскоп стрижек и причёсок на месяц
Лунный календарь покупок 2024 Лунный календарь покупок на месяц
Прогнозы на год
Гороскопы и прогнозы на 2025 год Гороскопы 2025
Нумерология, прогноз на 2025 год Нумерология, прогноз на 2025 год
Гороскопы и прогнозы на 2024 год Гороскопы 2024
Нумерология, прогноз на 2024 год Нумерология, прогноз на 2024 год
Актуально
Новый год 2025 Новый год 2025

Калейдоскоп:

» Путешествия

» Мой дом

» Своими руками

» Сад и огород

» Праздники

» Звезды

 

Новый год

День Святого Валентина

Масленица

8 марта

Пасха

9 мая

Хэллоуин

Сахарный диабет с нутрициологом
Сахарный диабет с нутрициологом

Канал Синьорины в Дзене

Поиск