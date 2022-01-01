Что подарить на Новый год 2023? Нумерология онлайн

Новый год – сказочный праздник, который все ждут с нетерпением и готовятся к нему заранее. Одна из важных задач – это подобрать такой новогодний сюрприз, который порадует и дарителя, и получателя, и поможет в этом наука о цифрах – нумерология. С её помощью каждый найдёт ответ, что подарить на новый год 2023 близкому и дорогому человеку или уважаемому руководителю, коллеге или понравившейся девушке.

Для этого нужно лишь знать дату рождения того, кому предназначается подарок, свою и число года. Например, вы родились 19 августа 1999 года (1+9+8+1+9+9+9=46=4+6=10=1+0=1), сюрприз готовится для человека, дата рождения которого 5 февраля 1996 года (5+2+1+9+9+6=32=3+2=5), встречаем год 2016, его число: 2+1+6=9. Суммируем все полученные числа: 1+5+9=15=1+5=6. Значит число подарка – шестёрка.

Нумерологический расчёт «Что подарить на Новый год 2023» по дате рождения:

Дата рождения дарителя:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Дата рождения одариваемого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022





Вы можете сами рассчитать число подарка на Новый год 2023 и ниже прочитать его описание:

Этот человек будет благодарен подарку – сюрпризу, то есть для него важно, чтобы он не знал о нём заранее – можно подложить под ёлку, в письменный стол, в карман верхней одежды, сумку и другие места, где сразу он будет не замечен.

Варианты подарков: мужчине – перстень, запонки, наушники, ручка и т.п.; женщине – кольцо, колготы, нижнее бельё, мобильный телефон и т.п.; ребёнку – сувенир с изображением Обезьяны, маленькая игрушка, конфеты, киндер-сюрприз и т.п.

Этот человек будет рад большому или даже огромному подарку, который хорошо бы преподнести, заранее обговорив, желаемый презент. Единственное, что можно сделать – это принести его заблаговременно.

Варианты подарков: мужчине – инструменты, запчасти для автомобиля и т.п.; женщине – пылесос, кухонный комбайн, мультиварка и другие предметы бытовой техники; ребёнку – велосипед, большая мягкая игрушка, кукольный домик и т.п.

Этот человек имеет увлекательное хобби, о котором желательно разузнать, чтобы подарить что-то, связанное с ним.

Варианты подарков: мужчине–велосипедисту – крутой велосипед или какая-то очень стильная и нужная вещичка для него, мужчине-умельцу по дереву – принадлежности для его творения, мужчине-книголюбу – интересная книга и т.п.; женщине–любительнице фотографий – фотоаппарат, женщине-стилисту - набор для макияжа, женщине, любящей вкусно приготовить – книга с рецептами или какая-то супернавороченная штука для создания кулинарных шедевров; ребёнку – резинки для плетения, бисер, нитки, пайетки, ролики, квиллинг и другие прикольные вещи, такие нужные маленькому творцу.

Этот человек будет в восторге от подарка, сделанного своими руками, даже если это будет мелкий сюрприз, зато в единичном экземпляре. Правда, желательно предварительно узнать, что же больше хотелось бы ему получить в качестве презента, чтобы не обидеть ненужностью подарка.

Варианты подарков: мужчине – вязаный свитер или кулинарный шедевр, расписанная чашка или именная фляжка; женщине – шкатулка, полка или же кресло, стул и другое; ребёнку – связанные вещи, сшитая игрушка или бант и многое другое.

Для этого человека очень важно подыскать либо оригинальный подарок, либо же необычно преподнести его.

Варианты подарков: мужчине – приватный танец, прыжок с самолёта и другое; женщине – можно презент положить в ячейку супермаркета или же признаться в любви по громкой связи магазина и т.п.; ребёнку – клоун, ангел, Карлсон, Дед Мороз, стучащий в балконное окно, а также другие сказочные герои.

Этот человек давно мечтал куда-нибудь поехать на отдых, так почему бы не устроить новогодний сюрприз-путешествие либо вдвоём, либо семьёй. Конечно, предварительно желательно узнать, какой отдых будет самый лучший – море, романтическая страна или же экстремальный отпуск с лыжами.

Варианты подарков: мужчине – горнолыжные курорты или хотя бы дача и катание с гор на санках; женщине – Париж, море или другие страны, о которых она только мечтала, кстати, и у нас можно найти бюджетный вариант удивительного путешествия; ребёнку – а почему бы не отвезти малыша к дедушке Морозу в Лапландию или хотя бы на главную ёлку страны?

Этот человек всегда грезил оторваться от суеты сует и выйти в свет. Пришло время реализовать его желания, ведь Новый год – это волшебный праздник, когда всё исполняется, о чём давно мечтаешь.

Варианты подарков: мужчине – ночной клуб с друзьями, сауна (конечно, этот подарок важно сделать заранее, чтобы в новогоднюю ночь он всё-таки был дома); женщине – ресторан, ночной клуб, концерт любимого певца и другое; ребёнку – цирк, развлекательный центр и другое.

Этот человек очень хотел бы получить дорогой подарок, только важно преподнести его неожиданно, чтобы и удивить, например, подложив ключи или документы в почтовый ящик или в шкаф для белья, и покорить. Конечно, не у всех есть финансовая возможность делать такие подарки, поэтому нужно исходить их своих средств.

Варианты подарков: мужчине – автомобиль, салон, квартира и т.п.; женщине – то же самое, можно только добавить колье, кольцо с бриллиантом и другое; ребёнку – дорогой телефон, планшет, ноутбук и т.п.

Этот человек будет рад подарку в виде одежды. Скорее всего, его придётся выбирать вместе, поэтому, если нет времени на походы по магазинам, то можно приобрести подарочный сертификат.

Варианты подарков: мужчине – красивый костюм, рубашка и т.п.; женщине – шуба, красивое нижнее бельё или коктейльное платье; ребёнку – карнавальный костюм или платье.