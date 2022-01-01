Что подарить на Новый год 2023? Нумерология онлайн
Новый год – сказочный праздник, который все ждут с нетерпением и готовятся к нему заранее. Одна из важных задач – это подобрать такой новогодний сюрприз, который порадует и дарителя, и получателя, и поможет в этом наука о цифрах – нумерология. С её помощью каждый найдёт ответ, что подарить на новый год 2023 близкому и дорогому человеку или уважаемому руководителю, коллеге или понравившейся девушке.
Для этого нужно лишь знать дату рождения того, кому предназначается подарок, свою и число года. Например, вы родились 19 августа 1999 года (1+9+8+1+9+9+9=46=4+6=10=1+0=1), сюрприз готовится для человека, дата рождения которого 5 февраля 1996 года (5+2+1+9+9+6=32=3+2=5), встречаем год 2016, его число: 2+1+6=9. Суммируем все полученные числа: 1+5+9=15=1+5=6. Значит число подарка – шестёрка.
Нумерологический расчёт «Что подарить на Новый год 2023» по дате рождения:
Вы можете сами рассчитать число подарка на Новый год 2023 и ниже прочитать его описание:
Этот человек будет благодарен подарку – сюрпризу, то есть для него важно, чтобы он не знал о нём заранее – можно подложить под ёлку, в письменный стол, в карман верхней одежды, сумку и другие места, где сразу он будет не замечен.
Варианты подарков: мужчине – перстень, запонки, наушники, ручка и т.п.; женщине – кольцо, колготы, нижнее бельё, мобильный телефон и т.п.; ребёнку – сувенир с изображением Обезьяны, маленькая игрушка, конфеты, киндер-сюрприз и т.п.
Этот человек будет рад большому или даже огромному подарку, который хорошо бы преподнести, заранее обговорив, желаемый презент. Единственное, что можно сделать – это принести его заблаговременно.
Варианты подарков: мужчине – инструменты, запчасти для автомобиля и т.п.; женщине – пылесос, кухонный комбайн, мультиварка и другие предметы бытовой техники; ребёнку – велосипед, большая мягкая игрушка, кукольный домик и т.п.
Этот человек имеет увлекательное хобби, о котором желательно разузнать, чтобы подарить что-то, связанное с ним.
Варианты подарков: мужчине–велосипедисту – крутой велосипед или какая-то очень стильная и нужная вещичка для него, мужчине-умельцу по дереву – принадлежности для его творения, мужчине-книголюбу – интересная книга и т.п.; женщине–любительнице фотографий – фотоаппарат, женщине-стилисту - набор для макияжа, женщине, любящей вкусно приготовить – книга с рецептами или какая-то супернавороченная штука для создания кулинарных шедевров; ребёнку – резинки для плетения, бисер, нитки, пайетки, ролики, квиллинг и другие прикольные вещи, такие нужные маленькому творцу.
Этот человек будет в восторге от подарка, сделанного своими руками, даже если это будет мелкий сюрприз, зато в единичном экземпляре. Правда, желательно предварительно узнать, что же больше хотелось бы ему получить в качестве презента, чтобы не обидеть ненужностью подарка.
Варианты подарков: мужчине – вязаный свитер или кулинарный шедевр, расписанная чашка или именная фляжка; женщине – шкатулка, полка или же кресло, стул и другое; ребёнку – связанные вещи, сшитая игрушка или бант и многое другое.
Для этого человека очень важно подыскать либо оригинальный подарок, либо же необычно преподнести его.
Варианты подарков: мужчине – приватный танец, прыжок с самолёта и другое; женщине – можно презент положить в ячейку супермаркета или же признаться в любви по громкой связи магазина и т.п.; ребёнку – клоун, ангел, Карлсон, Дед Мороз, стучащий в балконное окно, а также другие сказочные герои.
Этот человек давно мечтал куда-нибудь поехать на отдых, так почему бы не устроить новогодний сюрприз-путешествие либо вдвоём, либо семьёй. Конечно, предварительно желательно узнать, какой отдых будет самый лучший – море, романтическая страна или же экстремальный отпуск с лыжами.
Варианты подарков: мужчине – горнолыжные курорты или хотя бы дача и катание с гор на санках; женщине – Париж, море или другие страны, о которых она только мечтала, кстати, и у нас можно найти бюджетный вариант удивительного путешествия; ребёнку – а почему бы не отвезти малыша к дедушке Морозу в Лапландию или хотя бы на главную ёлку страны?
Этот человек всегда грезил оторваться от суеты сует и выйти в свет. Пришло время реализовать его желания, ведь Новый год – это волшебный праздник, когда всё исполняется, о чём давно мечтаешь.
Варианты подарков: мужчине – ночной клуб с друзьями, сауна (конечно, этот подарок важно сделать заранее, чтобы в новогоднюю ночь он всё-таки был дома); женщине – ресторан, ночной клуб, концерт любимого певца и другое; ребёнку – цирк, развлекательный центр и другое.
Этот человек очень хотел бы получить дорогой подарок, только важно преподнести его неожиданно, чтобы и удивить, например, подложив ключи или документы в почтовый ящик или в шкаф для белья, и покорить. Конечно, не у всех есть финансовая возможность делать такие подарки, поэтому нужно исходить их своих средств.
Варианты подарков: мужчине – автомобиль, салон, квартира и т.п.; женщине – то же самое, можно только добавить колье, кольцо с бриллиантом и другое; ребёнку – дорогой телефон, планшет, ноутбук и т.п.
Этот человек будет рад подарку в виде одежды. Скорее всего, его придётся выбирать вместе, поэтому, если нет времени на походы по магазинам, то можно приобрести подарочный сертификат.
Варианты подарков: мужчине – красивый костюм, рубашка и т.п.; женщине – шуба, красивое нижнее бельё или коктейльное платье; ребёнку – карнавальный костюм или платье.
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