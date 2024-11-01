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Восточный гороскоп на 2025 год для Свиньи

Восточный гороскоп на 2025 год для Свиньи

Свинья не особенно дружна с новой Хозяйкой года Змеёй. Хотя, естественно, достижение определённого уровня взаимопонимания ими при наличии желания и стремления со стороны обоих знаков вполне возможно. Сначала Змея, скорее всего, будет присматриваться к Свинкам, а следовательно, в первые месяцы рассчитывать на значительную поддержку с её стороны им не стоит. Далее же восточный гороскоп на 2025 год прогнозирует Свиньям улучшение жизненной ситуации, которое, в частности, проявится в том, у них будут возникать новые шансы. Какие именно – вопрос строго индивидуальный для каждого из представителей этого знака. Но так или иначе это будет касаться вопросов, которые однозначно важны для них.

 

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Чтобы приобрести благосклонность Змеи в профессиональной сфере, Свиньям рекомендуется демонстрировать систематическое прилежание к своим рабочим обязанностям и готовность брать на себя личную ответственность. Плюс сюда желательно прибавить ещё и спокойное и дружелюбное отношение к руководству. По крайней мере, «идти на принцип», проявлять антагонизм к идеям и пожеланиям своих руководителей наверняка не следует.

 

В личных отношениях Свинкам нужно быть, напротив, готовыми к отстаиванию себя. Но только не напрямую, не в лоб, а прибегая к некоторой хитрости, и ещё больше – к деликатности. При этом требуется повнимательнее наблюдать за своими партнёрами противоположного пола и вообще близкими людьми, поскольку важно понимать суть оттенков эмоций и намерений, проявляемых ближайшим окружением. Что же касается одиноких Свинок, то большинство из них наверняка получит шанс на интересную встречу с человеком, подходящим для перспективных отношений. Но им нужно заранее настроить себя на то, что развиваться они будут не очень просто. Т.е. на начальном их этапе надо отдавать себе отчёт в том, что в них почти наверняка будут чередоваться периоды гармонии и трений.

 

Отдельно надо отметить актуальность для Свиней регулярного контроля за своим здоровьем. Никакие симптомы недомогания не должны оставаться без внимания. Тем более что их организмы будут сигнализировать им о возможных проблемах более чем своевременно. И, конечно, в 2025 году будет иметь особое значение соблюдение общих правил поддержания собственного организма в нормальном состоянии – от личной гигиены до традиционной профилактики тех заболеваний, из-за которых Свиньи могут оказаться в зоне риска.

 

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Что касается денег и финансовых вопросов вообще, то тут Свиньям необходимо иметь в виду вот что. Им настоятельно рекомендуется придерживаться рационального подхода к тратам и стараться экономить там, где можно. Плюс Свинкам желательно делать сбережения. Эти накопления могут понадобиться уже в 2025 году и помогут им избежать довольно неприятных для себя долговых обязательств. Те из них, кто сумеет в течение всего года следовать этим несложным и даже во многом очевидным правилам, пройдут через год Змеи без ощутимых финансовых проблем.


 (голосов: 1)
Автор: Ирина Заводина
Вчера, 09:43

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