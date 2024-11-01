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Восточный гороскоп на 2025 год для Собаки

Восточный гороскоп на 2025 год для Собаки

Собака и Змея – так себе друзья. Их совместимость обычно оценивается как очень средняя, если не меньше. Поэтому следующий годовой цикл не станет для них временем идеально гладким и ровным. Впрочем, восточный гороскоп на 2025 год не прогнозирует Собакам чего-то критически негативного, поскольку этот знак характеризуется ещё и немалым терпением и мудростью. А эти качества Хозяйка года Змея однозначно ценит. И потому Собаки могут рассчитывать на постепенное достижение взаимопонимания с ней и, соответственно, на определённые успехи и позитив.

 

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Восточный гороскоп на 2025 год рекомендует Собакам придерживаться определённой осторожности в финансовых вопросах. В год Змеи им следует ожидать перемен, и важно, чтобы в области денег они не имели негативного характера. А чтобы минимизировать возможные риски, люди этого знака должны попытаться изыскать для себя дополнительные источники доходов. Причём даже если это будет заставлять их выходить из зоны комфорта, всё равно. Некоторый дискомфорт на начальном этапе освоения таких источников заработка обязательно удастся компенсировать впоследствии.

 

Достаточно позитивен прогноз для Собак относительно карьерных перспектив. Хотя, конечно, реализовать их удастся только в том случае, если они сами сделают для этого всё необходимое. Прежде всего, тут следует обратить внимание на требование быть гибкими и контактными. Потому что именно эти качества будут способствовать налаживанию полезных связей, которые в свою очередь помогут профессиональному росту. А кроме того, Собакам желательно всегда быть готовыми к неожиданностям. В них будет заключаться ещё один источник психологического дискомфорта, однако такие явления однозначно пойдут им на пользу. И, соответственно, к таким вещам им рекомендуется относиться с пониманием.

 

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В личной жизни главным правилом, которому рекомендуется следовать каждой Собачке, является компромиссность. Конфликтов им надо стремиться избегать любыми средствами. Исключение здесь, пожалуй, будет только одно: ситуации, когда налицо 200%-ная правота Собак или очевидное уничижение их интересов (достоинства и т.д.)
Собакам, которые вступят в год Змеи, не имея партнёров, предписывается активность и глубокий анализ возможностей для успеха в их поиске. Пассивное отношение к своему личному счастью – это заведомое отсутствие результата. Отсюда вывод: Собаки должны почаще бывать на людях, проявлять инициативу в общении на интернет-площадках и др. Подходят в данном случае какие угодно варианты коммуникаций, так что каждый представитель этого знака может действовать в соответствии с индивидуальными представлениями и опытом.


 (голосов: 1)
Автор: Ирина Заводина
Вчера, 12:05

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