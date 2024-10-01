Восточный гороскоп на 2025 год для Тигра

Тигр и Змея (Хозяйка года) – не друзья. Причём, как говорится, от слова «совсем». В их характерах есть черты, которые являются попросту несовместимыми. Поэтому рассчитывать на безоблачное течение жизни в год Змеи им не стоит. Восточный гороскоп на 2025 год предсказывает Тиграм события и обстоятельства, которые заставят их иногда беспокоиться, иногда волноваться или тревожиться. Но, с другой стороны, именно благодаря таким ситуациям Тиграм будет удаваться прорываться через проблемы на одном дыхании, избегая увязания в них. Так что можно ожидать, что следующий годовой цикл пройдёт для представителей этого знака с пользой и, к тому же, интересно.

Тиграм рекомендуется поменьше выражать свои эмоции на людях. Да и внутренне им желательно стараться себя не разжигать, чего или кого бы это ни касалось. Во-первых, это позитивно скажется на их отношениях с окружающими (в противном же случае может возникнуть множество точек конфликтов). Во-вторых, именно такой подход к ведению дел будет эффективным в профессиональной сфере. Но самое главное – умение сдерживать эмоции и спокойно реагировать на любые обстоятельства станут для Тигров основой поддержания себя в нормальной физической форме.

Для удовлетворения своих карьерных амбиций, Тиграм следует помнить о необходимости вникать во все детали при исполнении рабочих обязанностей. Однако при этом они должны стараться избегать крайностей вроде трудоголизма или попыток без конкретной цели расширять круг деловых контактов. Во всём желательно соблюдать золотую середину. И в особенности, в определении количества рабочего времени.

Каждому Тигру настоятельно рекомендуется озаботиться поиском дополнительного источника заработка. Те, кому это удастся, могут рассчитывать, что из этого источника они смогут получать средства для жизни достаточно долгое время. Но только им ни в коем случае нельзя применять какие-либо незаконные или рискованные варианты получения доходов. К слову, про необходимость дополнительных заработков Тиграм нужно помнить ещё и потому, что в 2025 году большинству из них придётся нести финансовые издержки, связанные с потребностями родни. Обстоятельства, скорее всего, сложатся так, что помочь близким, кроме Тигров, будет попросту некому.

В личной жизни Тиграм надо быть готовыми к некоторым трениям в отношениях, а следовательно, и к компромиссам. Их партнёры (партнёрши) могут время от времени предъявлять им претензии по поводу тех или иных недостатков воспитания (образования, характера и др.) Впрочем, тут необходимо быть справедливыми и по отношению к партнёрам Тигров: последние в основном будут давать основания для такой критики. Но, как бы то ни было, им важно уметь вовремя отступить, промолчать и т.д. Ответственность за исход подобных ситуаций будет зачастую лежать именно на них.

Одинокие Тигры должны постараться не проявлять излишне много эмоций на людях (т.е. в общественных местах). Оптимальной тактикой поведения здесь станет внешне ровное, спокойное отношение к любым жизненным ситуациям. Плюс не помешает создание имиджа, граничащего с некоторой загадочностью. Правда, сработает это исключительно в случае, когда такой образ демонстрируется последовательно, в особенности, в дискомфортных обстоятельствах. А потому к его созданию Тиграм надо подойти основательно и заранее.