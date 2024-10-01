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Восточный гороскоп на 2025 год для Быка

Восточный гороскоп на 2025 год для Быка

Быкам восточный гороскоп предсказывает, что 2025 год пройдёт для них в основном на позитивных нотах, созидательно и насыщенно. Хозяйка года Змея наверняка не станет чинить препятствий их желаниям и намерениям. В особенности, если Быки не поленятся настроить себя на необходимость трудиться, принимать спокойно и рассудительно любые обстоятельства и не отказываться от лидерства, когда предпосылки к нему объективно будут складываться. Причём, что касается последнего, то важно, чтобы лидерские амбиции непременно касались чего-то по-настоящему перспективного и многообещающего.

 

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Для многих представителей этого знака 2025 год станет временем разрешения конфликтов с близкими людьми. И приятнее всего, что в большинстве случаев примирения будут происходить как бы сами собой, без значительных усилий со стороны Быков.

 

Одинокие Быки могут рассчитывать на интересную встречу, которая станет толчком к новому интересному роману. А роман далее почти наверняка перерастёт в крепкие отношения. Только важно, чтобы Быки не акцентировали на этой теме слишком много внимания и забот. Высока вероятность, что всё случится само собой, возможно даже, при каких-то не особенно подходящих для романтического знакомства обстоятельствах.

 

Отдельно для Быков следует обозначить меры, связанные с поддержанием своих организмов в стабильно удовлетворительном состоянии. Часть людей этого знака может столкнуться с нездоровьем костной системы, в первую очередь суставов. Кое у кого из Быков возникнут проблемы, связанные с кожными покровами. Впрочем, нужно сразу отметить, что ничего критичного для общего физического состояния им опасаться не стоит. Главное – использовать для лечения и профилактики исключительно сертифицированные средства, избегая применять то, в чём они не уверены на 200%.

 

Для улучшения своего финансового положения Быкам желательно придерживаться принципа рационализма. И не имеет значения, чего именно это будет касаться – распределения собственных доходов, реализации заветных желаний или чего-нибудь ещё.  Плюс им рекомендуется вникать не только в решение личных денежных дел, но и в финансовые вопросы вообще. Это означает, что будет неплохо следить за финансовыми новостями, повышать свою финансовую грамотность и т.д. И тогда можно ожидать, что год пройдёт с пользой и сравнительно бесхлопотно.

 

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Особенно перспективным год Змеи обещает выдаться для Быков в плане карьерных перспектив. Хотя для их достижения им придётся, что называется, потрудиться. В частности, потребуется позаботиться о сохранении уже сложившихся полезных контактов и – что ещё более принципиально – о налаживании новых. А ещё – необходимо будет заняться разработкой чётких, определённых планов на будущее, избегая, с одной стороны, безосновательных мечтаний, а с другой – опасений, что какие-то из проектов (устремлений и т.п.) несбыточны и, следовательно, неисполнимы.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 11:44

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